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Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
17 октября 2020, 01:30 • 68 • Политика
Владимир Путин сделал удачную ставку: предложив США продлить договор по СНВ-3 на год без всяких условий, он разом провёл и Трампа, и Байдена.
Президент России дал главе МИД Сергею Лаврову особое задание по США - ему поручено сформулировать предложение Вашингтону о продлении договора СНВ-3 на год без всяких условий. Это нужно сделать, чтобы иметь возможность перевести содержательные переговоры по всем параметрам.
Тем самым Путин, по сути, воспользовался предвыборной гонкой в США - подловил на слове Байдена, который заявил, что готов продлить сразу договор СНВ после победы, а заодно и попробовал вынудить сделать такое обещание и Трампа.
Военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с Царьградом полностью одобрил такое предложение президента. По его словам, это лучший способ избежать подписания договора "только ради того, чтобы кто-то получил преимущество при голосовании".
Правда, эксперт не уверен, что американская сторона прислушается к разумному предложению России:
На вопрос о том, что несёт для нашей страны пролонгирование договора по СНВ-3 на текущих условиях, Тимошенко ответил, что это открывает для России немало удачных возможностей.
При этом эксперт пояснил, что у России хоть и действительно появились образцы новейшего вооружения, но пока это только предсерийные образцы. Он указал, что танков "Армата", например, должны были выпустить более ста: "И где они?"
- резюмировал Тимошенко.
В то же время, помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее заявил, что инициатива российской стороны "обречена на провал". Он заверил, что в Соединённых Штатах серьёзно относятся к контролю над вооружениями, заботясь о безопасности всего мира. Вашингтон настаивает на замораживании ядерного потенциала. О'Брайен выразил надежду, что Москва изменит свою точку зрения в ближайшем будущем.
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