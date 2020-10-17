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Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена

17 октября 2020, 01:30  •  68 • Политика
Владимир Путин сделал удачную ставку: предложив США продлить договор по СНВ-3 на год без всяких условий, он разом провёл и Трампа, и Байдена.
Президент России дал главе МИД Сергею Лаврову особое задание по США - ему поручено сформулировать предложение Вашингтону о продлении договора СНВ-3 на год без всяких условий. Это нужно сделать, чтобы иметь возможность перевести содержательные переговоры по всем параметрам.
Тем самым Путин, по сути, воспользовался предвыборной гонкой в США - подловил на слове Байдена, который заявил, что готов продлить сразу договор СНВ после победы, а заодно и попробовал вынудить сделать такое обещание и Трампа.
Военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с Царьградом полностью одобрил такое предложение президента. По его словам, это лучший способ избежать подписания договора "только ради того, чтобы кто-то получил преимущество при голосовании".
Правда, эксперт не уверен, что американская сторона прислушается к разумному предложению России:
Да на хрен им это надо. Они же сказали: мы финансовыми и экономическими мерами всё равно заставим Россию принять нашу позицию.
На вопрос о том, что несёт для нашей страны пролонгирование договора по СНВ-3 на текущих условиях, Тимошенко ответил, что это открывает для России немало удачных возможностей.
Это даёт нам возможность испытать "Сармат", например. Может быть, довести работы до ума с "Буревестником". И тогда уже с какими-то козырями говорить. За это время они разберутся, устраивает ли их то, что они разработали, гиперзвуковое якобы и управляемое <оружие>.
При этом эксперт пояснил, что у России хоть и действительно появились образцы новейшего вооружения, но пока это только предсерийные образцы. Он указал, что танков "Армата", например, должны были выпустить более ста: "И где они?"
Я считаю, что самый лучший заголовок, который прозвучал бы на вашем канале, выглядел бы так: "Вчера в Бермудском треугольнике при таинственных обстоятельствах исчез шестой американский флот. Потерь с нашей стороны нет",
- резюмировал Тимошенко.
В то же время, помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее заявил, что инициатива российской стороны "обречена на провал". Он заверил, что в Соединённых Штатах серьёзно относятся к контролю над вооружениями, заботясь о безопасности всего мира. Вашингтон настаивает на замораживании ядерного потенциала. О'Брайен выразил надежду, что Москва изменит свою точку зрения в ближайшем будущем.

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