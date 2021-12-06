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Ставка США на Чубайса. Чем России грозят правила, написанные глобалистами
06 декабря 2021, 17:50 • 201 • Политика
В эфире программы "Без цензуры" обсуждаем проблему "зелёной" повестки, где цели глобалистов заменяют реальную заботу об экологии. Действительно ли США делают ставку на Чубайса, и какие угрозы стоят перед Россией?
Запад пытается навязать России так называемую "зелёную" повестку. Если наша страна примет правила, написанные глобалистами, это приведёт к многомиллиардным потерям для экономики.
Внедрять западные ESG-принципы стали "наши" системные либералы под руководством Анатолия Чубайса. Как России не попасть в западную матрицу - обсудят в студии программы "Без цензуры" ведущий Никита Комаров и эксперт Станислав Митрахович.
Кроме того, поговорим на ряд других тем. Например, о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, который делает последнюю попытку договориться с Западом. О том, как министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провёл переговоры с чиновниками Евросоюза. А лидер белорусской партии "Союз" Сергей Лущ даст оценку последним шагам Минска.
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