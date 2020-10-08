Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил вер...
Главная / Политика

Ставка с Навальным сработала? Политолог предсказал будущее России: "Не хочется портить настроение"

08 октября 2020, 14:00  •  189 • Политика
Вслед за заявлением Парижа и Берлина об "отравлении" Навального и Лондон заявил о поддержке санкций против России. То есть ставка на российского оппозиционера всё же сработала и Москву ждут новые рестрикции ЕС? Политолог и журналист Александр Сосновский предсказал ближайшее будущее России, придя к неутешительному выводу: "Не хочется портить вам настроение, но завтра мы проснёмся в мире, где Россия больше не будет партнёром".
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил о том, что Лондон будет работать вместе со своими международными партнёрами над продвижением санкций против российских должностных лиц и тех, кто считается ответственным за "отравление" Алексея Навального "Новичком".
Рестрикции хотят ввести и против "разработчиков программы химического оружия "Новичок"".
Это, по сути, ответ на ранее сделанное заявление Парижа и Берлина, которые намерены передать европейским партнёрам свои предложения по санкциям за "отравление" российского оппозиционера. В "чёрный список" хотят включить и физических лиц, и одну структуру, которая, как утверждается в коммюнике глав МИД Германии и Франции, причастна к программе "Новичок".
При этом французские и немецкие дипломаты считают правдоподобной только версию с ответственностью Москвы.
Политолог и журналист Александр Сосновский, изучив немецкую прессу, сделал собственное предсказание ближайшему будущему России, придя к неутешительному выводу.
"Не хочется портить вам настроение, но, коллеги, завтра мы проснёмся в мире, где Россия больше не будет партнёром. Даже стратегическим, - подчеркнул он в своём авторском Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ". - Начинается новый период тяжёлой, холодной, язвительной и длительной информационной войны, местами переходящей в локальные конфликты".
В этой связи невольно возникает вопрос: то есть ставка на Навального, несмотря на откровенные нестыковки в деле его "отравления", всё же сработала и Москву ждут новые санкции ЕС? Или, как считает политолог, участь и того хуже?
Сосновский не исключил того, что полная расстановка будет ясна уже после выборов президента США. Они, напомним, назначены на ноябрь.
"Но фигуры на доске уже в полной готовности", - резюмировал эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



189
Источник
Похожие новости
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет
08 октября 2020, 01:10
"Навальный способен наговорить на статью не только в России": Bild прилетел иск от Шрёдера
08 октября 2020, 01:10
Базу Азербайджана накрыло ракетно-артиллерийским огнём: Продвижение войск остановлено
08 октября 2020, 06:40
Не слушаете Лаврова, будете иметь дело с Шойгу. Глава Минобороны РФ созвонился с Ереваном и Баку
08 октября 2020, 03:00
Какие уроки вынес Запад из войны в Карабахе: "Время танков как боевой платформы прошло"
08 октября 2020, 01:10
"Лживая и тайная политика элиты": коронавирусные планы Собянина разоблачил Мардан
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином...
08 октября 2020, 04:50
Немцы попытались спасти русских от "урановых хвостов". Терпения полиции хва...
08 октября 2020, 01:10
"Навальный способен наговорить на статью не только в России": Bild прилетел...
08 октября 2020, 01:10
Базу Азербайджана накрыло ракетно-артиллерийским огнём: Продвижение войск остановлено
08 октября 2020, 01:10
Гейтс указал на главный недостаток российской вакцины от COVID-19
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2020, 00:45
"В руке пачка долларов?": Зачем немцы установили памятник Горбачёву
02 октября 2020, 02:10
"Я даже не берусь спрашивать, зачем это Путину": Небензя прижал Навального в ООН
03 октября 2020, 01:05
"На Ефремова похож": Европе представили первого трансгендерного вице-премьера
05 октября 2020, 12:40
Офис Зеленского попросил Кремль о переговорах - СМИ
04 октября 2020, 01:50
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал завуалированную угрозу Мааса
02 октября 2020, 01:15
Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана
03 октября 2020, 22:10
Карабахский конфликт перевели в анекдот: "Бэрримор, что происходит?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.