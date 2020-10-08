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Ставка с Навальным сработала? Политолог предсказал будущее России: "Не хочется портить настроение"
08 октября 2020, 14:00 • 189 • Политика
Вслед за заявлением Парижа и Берлина об "отравлении" Навального и Лондон заявил о поддержке санкций против России. То есть ставка на российского оппозиционера всё же сработала и Москву ждут новые рестрикции ЕС? Политолог и журналист Александр Сосновский предсказал ближайшее будущее России, придя к неутешительному выводу: "Не хочется портить вам настроение, но завтра мы проснёмся в мире, где Россия больше не будет партнёром".
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил о том, что Лондон будет работать вместе со своими международными партнёрами над продвижением санкций против российских должностных лиц и тех, кто считается ответственным за "отравление" Алексея Навального "Новичком".
Рестрикции хотят ввести и против "разработчиков программы химического оружия "Новичок"".
Это, по сути, ответ на ранее сделанное заявление Парижа и Берлина, которые намерены передать европейским партнёрам свои предложения по санкциям за "отравление" российского оппозиционера. В "чёрный список" хотят включить и физических лиц, и одну структуру, которая, как утверждается в коммюнике глав МИД Германии и Франции, причастна к программе "Новичок".
При этом французские и немецкие дипломаты считают правдоподобной только версию с ответственностью Москвы.
Политолог и журналист Александр Сосновский, изучив немецкую прессу, сделал собственное предсказание ближайшему будущему России, придя к неутешительному выводу.
"Не хочется портить вам настроение, но, коллеги, завтра мы проснёмся в мире, где Россия больше не будет партнёром. Даже стратегическим, - подчеркнул он в своём авторском Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ". - Начинается новый период тяжёлой, холодной, язвительной и длительной информационной войны, местами переходящей в локальные конфликты".
В этой связи невольно возникает вопрос: то есть ставка на Навального, несмотря на откровенные нестыковки в деле его "отравления", всё же сработала и Москву ждут новые санкции ЕС? Или, как считает политолог, участь и того хуже?
Сосновский не исключил того, что полная расстановка будет ясна уже после выборов президента США. Они, напомним, назначены на ноябрь.
"Но фигуры на доске уже в полной готовности", - резюмировал эксперт.
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