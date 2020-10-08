Ставка с Навальным сработала? Политолог предсказал будущее России: "Не хочется портить настроение"

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил о том, что Лондон будет работать вместе со своими международными партнёрами над продвижением санкций против российских должностных лиц и тех, кто считается ответственным за "отравление" Алексея Навального "Новичком".

Рестрикции хотят ввести и против "разработчиков программы химического оружия "Новичок"".

Это, по сути, ответ на ранее сделанное заявление Парижа и Берлина, которые намерены передать европейским партнёрам свои предложения по санкциям за "отравление" российского оппозиционера. В "чёрный список" хотят включить и физических лиц, и одну структуру, которая, как утверждается в коммюнике глав МИД Германии и Франции, причастна к программе "Новичок".

При этом французские и немецкие дипломаты считают правдоподобной только версию с ответственностью Москвы.

Политолог и журналист Александр Сосновский, изучив немецкую прессу, сделал собственное предсказание ближайшему будущему России, придя к неутешительному выводу.

"Не хочется портить вам настроение, но, коллеги, завтра мы проснёмся в мире, где Россия больше не будет партнёром. Даже стратегическим, - подчеркнул он в своём авторском Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ". - Начинается новый период тяжёлой, холодной, язвительной и длительной информационной войны, местами переходящей в локальные конфликты".

В этой связи невольно возникает вопрос: то есть ставка на Навального, несмотря на откровенные нестыковки в деле его "отравления", всё же сработала и Москву ждут новые санкции ЕС? Или, как считает политолог, участь и того хуже?

Сосновский не исключил того, что полная расстановка будет ясна уже после выборов президента США. Они, напомним, назначены на ноябрь.

"Но фигуры на доске уже в полной готовности", - резюмировал эксперт.