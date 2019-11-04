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Ставка на жадность

04 ноября 2019, 02:24  •  81 • Аналитика
От игорной зоны в Крыму будет изрядно попахивать. Кацивели – не только модная устричная ферма и нудистский пляж, над которым возвышается гигантская тарелка радиотелескопа. Это ещё и очистные сооружения – сюда стекаются нечистоты со всего южного берега. В жару и при малейшем ветерке – а в Крыму всегда ветрено – не продохнуть. Нестерпимая вонища. Завсегдатаи казино наверняка оценят пикантности местного колорита.
Дмитрий Медведев наконец-то подыскал подходящее место для игорной зоны в Крыму. Кацивели – неприметный посёлок неподалёку от Симеиза. Но, как нередко бывает, Медведев попал пальцем в небо. Во-первых, как богатому прожигателю жизни попасть в Кацивели? Ехать из Симферополя долго. Даже если наплевать на все правила и гнать во весь опор, как с «мигалкой», два часа отъест дорога, не меньше. Да по серпантину. Вариант – прилетать в Бельбек. Но это военный аэродром. Рядом – «режимная» Кача. А завсегдатаи игровых зон – публика расслабленная. Мало ли, что. Да и военные едва ли одобрят. Во-вторых, а как это вообще представляет себе Медведев: посреди самой посещаемой рекреационной зоны – зона азартных игр? Три четверти отдыхающих в Большой Ялте – люди, не стремящиеся к прожиганию жизни. Часто семейные и с детьми. А тут уже не Ялта тебе, а город жёлтого дьявола какой-то. С сопутствующим колоритом – спиртное рекой и не только плюс дамы лёгкого поведения. Всё-таки популярный курорт не место сомнительных увеселений. У крымчан Кацивели знаменит своим долгостроем – санаторием Министерства атомной промышленности Академии наук СССР. Начали его возводить ещё 45 лет назад. Да, а площадь тамошней застройки – как раз 15 гектаров, отведённых на весь «крымский Лас-Вегас». Так что игорная зона не растянется на всю Большую Ялту, вопреки имевшимся опасениям. Так вот, о санатории. На четвёртом году строительства неожиданно выяснилось, что под уже возведённой конструкцией ползёт грунт. Место такое, внизу – пляж, а сверху – гора и скалы. Стали укреплять фундамент, но без особых успехов. Борьба с оползнем растянулась на 18 лет. Но бетонную коробку здравницы всё-таки соорудили. И дороги успели подвести. Шли годы, а желающих вложиться в достройку не находилось, и несложно понять почему: вся конструкция однажды могла запросто съехать с горы в море. Альтернатива – ежегодное укрепление фундамента, причём не трёхкопеечное, как на миниатюрном «Ласточкином гнезде». Очень дорогое удовольствие выходило.
Спасибо, что не в «Ласточкином гнезде»
Раз такое дело, решили однажды в поселковой администрации, надо использовать территорию в соответствии с имеющимися возможностями. С санаторием не задалось, так хоть шерсти клок с этого посёлка, в котором отдыхают только разные нудисты да неформалы (горная троллейбусная дорога туда не доходит, и добраться безлошадному туристу непросто). И порешили местные власти построить завод по переработке сточных вод. Почему бы и нет: местных жителей – кот наплакал, несколько сотен всего, туристы – большей частью «дикари», а учёные, обслуживающие радиотелескоп, люди привычные. В общем, потерпят. Очистные со­оружения в итоге построили, и в Кацивели полилось со всего южного берега. По пикантности запаха это второе место в Крыму после насквозь пропитанных сероводородом тоже курортных Сак.
А тем временем крымские власти решали, где бы им обустроить игорную зону – в соответствии с пожеланиями правительства. Вначале взор обратили на Гурзуф, но одумались – до «Артека» рукой подать, дети всё-таки, неудобно. Может, в «Ласточкином гнезде»? А вы видели это гнездо?! Там и ресторан-то на десяток-другой мест, крохотное местечко, какие там казино?! Ничего, заверили доброхоты, вы нам только место отдайте, а уж мы построим! Вот тут-то крымские власти как одёрнуло, видимо, хватило фантазии представить последствия. В общем, решили, что строить надобно в Гаспре. И даже в президентской администрации подтвердили: Гаспра так Гаспра, мы не возражаем. Но, как на беду, Гаспра приглянулась сильным мира сего из Москвы. Самая дорогая дача в России – в Гаспре, а не в Сочи, стоит она 1,2 млрд рублей (сочинская выставлена на продажу вполовину дешевле). А люди, которые платят за дачи такие деньжищи, слишком ценят тишину и покой, чтобы где-то рядом вертелась рулетка и звенели монетами «однорукие бандиты». В общем, Гаспра под игорный проект тоже не подошла. Тогда-то и вспомнили про Кацивели. А что, место вполне живописное. И с историей – в советское время там даже издалека запрещали фотографировать, можно было запросто поплатиться камерой: пограничники их изымали без разговоров. А ещё в Кацивели в лихие 90-е бандиты обожали устраивать разборки со стрельбой – в этих местах застрелили нескольких известных «авторитетов».
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Зато никаких протестов. Игорная зона в Кацивели? Ну и на здоровье! Местные жители в массе своей сидят без работы, они только рады будут, если на месте санатория возведут-таки игровой комплекс под стать сочинской Красной Поляне. Впрочем, найдутся и те, кого ветер перемен не порадует точно.
Кто «наварится» на зоне?
При Украине 15 гектаров, на которых стоит санаторий и которые нынче отдают под игорную зону, находились в частной собственности у некоего ООО «Фортуна». Фирма с похожим названием значилась в картотеке крымского главка МВД, ибо контролировалась она организованной преступной группировкой «Сэйлем». Поговаривали, что к ней – к фирме, а впрочем, и к «Сэйлему» тоже – мог иметь отношение предприниматель из Бахчисарая Борис Беренштейн. В 90-е годы он ездил на крутом «Вольво», а за рулём у него сидел человек, которого звали Сергей Аксёнов. Тут впору бы поинтересоваться, нет ли какой связи между тем, как ненавязчиво Медведева убеждали построить игорную зону именно в Кацивели, и именем-фамилией водителя Беренштейна времён лихих 90-х. Но сейчас не об этом – мы же собирались указать на тех, кто от идеи игорной зоны точно не в восторге.
Помимо очистных сооружений и гигантского телескопа Кацивели известен в узких кругах благодаря устричной ферме. Цены на местных устриц, правда, зверские, зато о них даже на Западе пишут ценители, так что производитель, фирма «Яхонт», похоже, не бедствует. Суть в том, что черноморская устрица, достигающая 12 сантиметров в диаметре, превосходит по вкусовым качествам средиземноморских моллюсков. А объяснение простое: средиземноморская вода ровно вдвое солонее черноморской, поэтому мясо устрицы не отдаёт тиной и более нежное. А заправляет этой фирмой предприниматель из Москвы Сергей Кулик. И вот решил он однажды установить у берега башенный кран, чтобы было сподручнее таскать из моря сетки с моллюсками. Кран – 3 метра в высоту, стрела – 50 метров. Но этот кран, как выяснилось, напрочь «заваливал» горизонт учёным, и, как пояснил замдиректора Крымской астрофизической обсерватории РАН Александр Вольвач, «строительство крана ограничит возможности лучшего в России радиотелескопа и скажется на работе ГЛОНАСС». Началась тяжба, чтобы не сказать война. В ходе которой неожиданно выяснилось, что у Кулика якобы нет документов на занимаемую фермой землю. А часть фермы к тому же ещё «залезает» на отмеренные гектары игорной зоны. Стали поднимать документы, и выяснилось, что с правом собственности на землю действительно что-то не то. При Украине землёй якобы владели бандиты, но их убили, а наследников не нашлось. А после воссоединения Крыма с Россией у земли в Кацивели, говорят, появились новые собственники, некая фирма «Золотая Ялта», которую крымская пресса связывает с советником главы республики Олегом Белавенцевым. Земельная собственность, похоже, «зависла». А теперь на неё претендуют и некие американские граждане – уж не наследники ли совладельцев ООО «Фортуна»? Факт есть факт – строительство игорной зоны планируется в непростом месте, с неясной юридической принадлежностью, к тому же не слишком, прямо скажем, для этого подходящем.
Укрепить доверие бизнеса к правоохранителям! Поручено Медведевым
Богатые игровые традиции крымских «катал»
Игорную зону в Крыму стоило бы соорудить на севере полуострова. Вот там она точно была бы к месту. И местное население бы трудоустроили, и рулетка вертелась бы не под самым носом у семейных курортников с детьми. Отговорки, что, мол, север – непопулярное направление, не принимаются. Популярному молодёжному фестивалю «Казантип» оно «раскрутиться» не помешало. Но в этом случае кое-кто не получил бы «отката» за землю. Так что север Крыма – это неинтересно. Была ещё одна оригинальная идея – разместить игорную зону не на земле, а на море – на круизном лайнере. Круизный туризм на полуострове подувял, но пара теплоходов («Князь Владимир» – совершенно точно) всё ещё на плаву – вот и переоборудовать бы их в плавучие казино! Эту мысль, к слову, высказывал незадолго до смерти кинорежиссёр Станислав Говорухин и даже лично собирался поспособствовать её воплощению, да не успел.
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А между тем идея легальных игорных зон в стране, похоже, не слишком-то прижилась. Год назад приказал долго жить «Азов-Сити» – не выдержал конкуренции с накрытой по соседству Красной Поляной. Игорная зона «При­морье» в бухте Муравьиной под Владивостоком потихоньку застраивается, но вовсе не теми темпами, о которых трубили четыре года назад. И даже азартные донельзя китайцы пейзажа не оживляют. Не особо «звенит» и «Сибирская монета» в 250 километрах от Барнаула – как пять лет назад открыли одно казино, так на том и каюк. Порядка 20 тыс. клиентов за год – маловато как-то для успешного бизнеса. Похожая история и с зоной «Янтарная» под Калининградом. Два года назад открыли одно казино с залом игровых автоматов – а планов было громадьё. Не получится ли и с Крымом похожая история?
Так-то Крым, конечно, не Барнаул. Место бойкое. Не Сочи, конечно, но «дорогих» отдыхающих тоже немало. К тому же Крым – место с богатыми игровыми традициями. Ещё в советские доперестроечные времена в симферопольском шахматно-шашечном клубе вовсю заправляли «игровые» с «каталами». А на заре перестройки игорная мафия во главе с Женей Хавичем по прозвищу Жид отхватила себе «козырный» особняк на берегу Салгира в самом центре крымской столицы (его, кстати, незадолго до этого совершенно бесплатно отремонтировали студенты местного университета). «Игровые» почти законно «работали» в самых фешенебельных по тем временам ялтинских гостиницах – «Ялте» и «Ореанде». Во всяком случае, обходилось без громких эксцессов – КГБ был «в доле». Да и сами «игровые» были – не грязь из-под ногтей. Симферопольских «игровых», к примеру, представлял ведущий хирург областной больницы по имени Славик! В перерывах между операциями он ездил «катать» в Ялту на «Волге», в которой вместо переднего пассажирского сиденья была приспособлена раскладушка – спал «игровой» доктор у себя в машине. Из «игровых» поднялись даже ведущие крымские политики – кандидат в президенты республики Владимир Веркошанский, к примеру, начинал в конце 80-х «нижним» у напёрсточников. «Нижний», если что, – главный, именно он манипулирует «теряющимся» в напёрстках шариком. Признанные мастера этого дела должны были обладать не только сноровкой, но и длинными пальцами – как у Паганини! «Нижний» должен был уметь подхватить и удержать пятернёй вертикально столовую тарелку – за краешки. Попробуйте на досуге – получится далеко не у многих.
Что делать авианосцам и УДК перед лицом гиперзвуковой угрозы?
Крым – то ли авианосец, то ли пляжный шезлонг
И сегодня в Крыму тоже охотно играют – даром что особую зону пока не построили. На днях сообщили, что в нескольких городах полуострова правоохранители «накрыли» сеть нелегальных игорных салонов с оборотом в миллиард рублей. Куда там «Сибирской монете»! Казино и залы игровых автоматов были замаскированы под букмекерские конторы. Чтобы вы понимали: доходы бюджета за весь прошлый год от игорного бизнеса едва доползли до 2 миллиардов. Так что в Крыму, можно сказать, игорная зона уже вовсю действует, хотя и подпольно. Вопрос лишь в том, выйдет ли из неё толк, когда её узаконят? Много ещё вопросов возникает в связи с крымской игровой зоной. Весь мир выносит казино на задворки. Китай – на острова, США – в пустыню Невады. Мы же тащим рулетку с блэкджеком и понятно с чем и с кем ещё в лучший курортный город на юге. А всего в часе езды – Севастополь и Кача, военные базы. Властям бы определиться, что же они, собственно, намереваются сделать из Крыма – непотопляемый авиа­носец или всё-таки пляжный шезлонг?
Говорят, мол, здорово же, что игорную зону оборудуют на уже раскрученном курорте, не придётся тратить лишние деньги на инфраструктуру. Да ладно! Кацивели – ветшающая деревушка с гигантским советским долгостроем, который проще снести, чем достроить. Год назад на строительство очистных сооружений – чтобы богатые игроки чем попало не надышались – местные власти запросили у совета министров Крыма миллиард рублей! Это только на очистные, а представьте себе, в какую копеечку влетит строительство всей зоны! Где взять деньги? А если есть частный инвестор, то почему крымские власти (и, кстати, федеральные тоже) держат его имя в такой страшной тайне? Чего опасаются? Предлагали построить игровую зону в Керчи, у самого Крымского моста, и предложение, надо сказать, вовсе не глупое. Для крымчан и основной массы курортников, приехавших отдохнуть, а не спустить все деньги на ветер единовременно, Керчь как бы на отшибе, далековато. Для города строительство игорной зоны – подспорье, ибо город – беднее некуда. Рядом, опять же, мост – удобно доехать до Красной Поляны и вернуться обратно, ежели азартному человеку при деньгах вдруг что-то не понравится. Почему снова Большая Ялта?! Странновато и то, что место для зоны, оказывается, выбрал премьер Медведев. Спроста ли? Непохоже, что он лично бывал в Кацивели, кто-то посоветовал? Внести бы ясность, а? Чтобы никто не думал, что на самом-самом верху кто-то лично в строительстве заинтересован.
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КОНКРЕТНО
Затея со строительством «крымского Лас-Вегаса» имеет свои очевидные минусы, однако существуют же настоящие и Лас-Вегас, и Монако, и другие знаменитые игорные города, успешно трансформирующие азарт в миллиардные доходы и не превратившиеся при этом в клоаку преступности. Может быть, всё дело в наработанных механизмах, которые следовало бы учесть и в России? В своё время член комиссии по контролю за казино штата Нью-Джерси Майкл Федорко рассказывал об опыте Атлантик-Сити – второго по размерам игорного центра США. Идея об открытии казино появилась в конце 70-х годов, после того как город, прежде являвшийся модным курортом, стал терять туристов и хиреть. Решение принималось с большим скрипом – на слуху были скандалы, связанные с проникновением мафии в Лас-Вегас. Потому в Атлантик-Сити попытались избежать ошибок, установив ряд правил.
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«Во-первых, прежде чем открыть казино, инвестор должен построить гостиницу на 500 номеров, – рассказывал Майкл Федорко. – Такое правило введено для того, чтобы развивать Атлантик-Сити не только как игорную зону, но и как курорт. Второе – необходимо получить лицензию, для чего нужно авансом заплатить 100 тыс. долларов. Наша комиссия рассматривает заявку, и если она отклоняется, деньги не возвращаются. Так, отказ получили издатель «Плейбоя» Хью Хефнер и член семьи владельцев сети отелей «Хилтон». Кроме того, казино помимо основных налогов обязаны оплачивать дополнительные – 1,25% от выручки идёт на развитие инфраструктуры штата – дорог, коммуникаций и т.д. И ещё 8% – в специальный фонд помощи престарелым и инвалидам. Скрыть доходы не получится – наша комиссия имеет группу инспекторов, которые круглосуточно находятся в казино. Сейф, куда складываются наличные, имеет два замка. Ключ от одного находится у менеджера казино, от второго – у нашего инспектора. Открыть сейф они могут только вместе, поэтому мы всегда знаем до цента, сколько денег находится в хранилищах и соответственно сколько налогов должно заплатить казино. Также за счёт игорных заведений работает отряд из 175 полицейских, поддерживающих порядок в районе. Да, казино – это наша золотая рыбка, но мы держим её в закрытом аквариуме».

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