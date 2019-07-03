Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Может быть использовано против НАТО": Герой России рассказал, куда мо...
"Прокуроры не готовы, сидят - краснеют": Вышинского оставили в СИЗО ещ...
"Я уже начал проталкивать эту идею": Президент Молдавии тоже рассчитыв...
Всем в Иркутской области помочь: Путин дал строгие поручения уже федеральной вла...
Главная / В России

«Ставка на универсальность»: какими возможностями будет обладать российский вертолёт нового поколения для ВМФ

03 июля 2019, 23:54  •  70 • В России
Отечественные специалисты завершили эскизно-техническое проектирование перспективного морского вертолёта Ка-65 «Минога». Об этом сообщил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. По его словам, «Минога» станет «абсолютно новой машиной». Вертолёт создаётся на замену многоцелевому Ка-27. Машина получит современное бортовое оборудование и более мощную силовую установку. Как полагают эксперты, «Минога» превзойдёт предшественника по боевым возможностям и эксплуатационным характеристикам.
 
Взлёт вертолета Ка-27 с борта тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» © Григорий Сысоев / РИА Новости
 

Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский заявил о завершении эскизно-технического проектирования перспективного вертолёта Ка-65 «Минога». Он создаётся на замену противолодочной палубной машине Ка-27, которая стоит на вооружении отечественного Военно-морского флота с 1980-х годов.

«Это уже не научно-исследовательская работа, это результат эскизно-технического проекта. Мы продолжаем с Министерством обороны формирование ТЗ (технического задания. — RT) на следующий этап, на опытно-конструкторскую работу», — сказал Богинский в интервью ТАСС.

Топ-менеджер назвал Ка-65 абсолютно новой машиной. По его словам, вооружение «Миноги» будет унифицировано с современными образцами, которые производит российская промышленность. Разработка проекта поручена АО «Камов».

  • Вертолёт морской авиации
  • © Vitaly V.Kuzmin

В беседе с RT главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Дьяконов подчеркнул, что камовцам предстоит решить непростую задачу. Тем не менее у всемирно известного предприятия есть все необходимые компетенции для создания морской машины нового поколения, считает эксперт.

«К морскому вертолёту предъявляется ряд особых требований. Например, машина должна садиться и взлетать в условиях качки. Аэродинамика палубного вертолёта и система управления заметно отличаются от армейского образца. Также морской вертолёт должен выдерживать воздействие соляного тумана. К материалам, из которых он производится, предъявляются жёсткие антикоррозийные требования», — пояснил Дьяконов.

«Замена Ка-27 необходима»

 

Информация о разработке «Миноги» впервые появилась в августе 2015 года. На полях международного авиакосмического салона в Жуковском начальник морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин сообщил, что АО «Камов» к 2020 году должно представить новый вертолёт. Машина будет предназначена для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок противника.

В августе 2016 года генеральный конструктор АО «Камов» Сергей Михеев рассказал, что на опытно-конструкторские работы по «Миноге» уйдёт около десяти лет. По его словам, командование ВМФ подтвердило «необходимость разработки вертолёта нового поколения».

В сентябре 2016 года заместитель гендиректора «Вертолётов России» Александр Щербинин заявил, что холдинг определил технический облик «Миноги». Однако, сославшись на секретность работ, он отказался называть тактико-технические характеристики (ТТХ) Ка-65. 

Спустя два месяца коллега Щербинина, заместитель главы «Вертолётов России» Игорь Чечиков, сообщил, что опытный образец машины будет создан после 2020 года. По его словам, холдинг согласовал с Минобороны ТТХ и эксплуатационные качества Ка-65.

По информации разработчика, «Минога» будет универсальной машиной, «быстро трансформируемой в различные варианты применения». Массогабаритные характеристики Ка-65 не будут существенно отличаться от советского предшественника.

«Рано или поздно замена Ка-27 необходима, и этой заменой как раз станет вертолёт «Минога». Его задача — объединить в себе функции, которые были реализованы на Ка-27. В своё время Ка-27 задавался в трёх вариантах применения (противолодочный, поисково-спасательный и транспортно-боевой)», — говорится в материалах «Вертолётов России».

Сергей Михеев также полагает, что время морских вертолётов с узкой специализацией прошло. По его мнению, появление многофункциональной палубной машины позволит сократить стоимость серийного образца и расходы на эксплуатацию вертолётов в войсках.

  • Вертолёт Ка-27 во время морских учений
  • © Виталий Аньков / РИА Новости

При этом Михеев не исключает возможности создания беспилотной версии Ка-65 по заказу Минобороны. Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе ранее сообщил, что АО «Камов» может разработать десантную модификацию «Миноги».

«Подход Михеева, предполагающий ставку на универсальность, полностью адекватен современным реалиям. Это реализация так называемого модульного принципа, который позволяет в зависимости от задачи установить на машину соответствующее бортовое оборудование и вооружение», — пояснил Дмитрий Дьяконов.

Широкий спектр задач

 

На текущий момент информации о характеристиках «Миноги» достаточно мало. Известно, что вертолёт спроектирован по традиционной для продукции «Камова» соосной схеме с двумя несущими винтами. Как обещает Михеев, в Ка-65 воплотятся «все компетенции», накопленные за полвека работы легендарного предприятия.

В начале июня 2019 года в соцсетях появилась фотография, на которой, предположительно, запечатлён макет «Миноги». Изделие находится в ангаре Лётно-испытательной и доводочной базы (ЛИиДБ) «Вертолётов России» в подмосковном Томилине. Изображение позволяет судить, что Ка-65, вероятно, будет внешне похож на предшественника.

«В схожести двух машин нет ничего удивительного. Конструкция и аэродинамика Ка-27 настолько совершенны, что в ближайшие десятилетия нет смысла их радикально менять. В принципе, Россия могла бы пойти по пути модернизации парка советских машин, но, видимо, было решено вложить деньги в разработку нового образца», — сказал Дьяконов.

По информации Объединённой приборостроительной корпорации, радиоэлектронная аппаратура «Миноги» будет совместима с автоматизированными системами управления войсками и боем.

Ещё в 2016 году специалисты НПП «Полёт» (Нижний Новгород) создали для Ка-65 помехоустойчивый комплекс связи. Он использует широкополосные каналы, обеспечивает передачу видеозаписей и данных, полученных от радиолокационных станций. Как ожидается, изделие повысит уровень оперативности передачи информации на всех этапах полёта.

  • Корабельный вертолёт ВМФ
  • © Виталий Тимкив / РИА Новости

Также известно, что «Минога» получит новую турбовальную силовую установку ТВ7-117ВК разработки АО «Климов» (Санкт-Петербург). Этим двигателем оснащаются модернизированные версии разведывательно-ударных вертолётов Ми-28 и Ка-52. Взлётная мощность ТВ7-117ВК достигает 3000 л. с. (у силовой установки Ка-27 — 2225 л. с.). На чрезвычайном (форсажном) режиме двигатель развивает мощность в 3750 тыс. л. с.

Украинский политолог Вадим Карасев: Никто в Киеве помощь от Канады Украине не переоценивает

«Очевидно, что двигатель «Миноги» будет мощнее и, скорее всего, более экономичным, чем силовая установка Ка-27. Показатель в три тысячи лошадиных сил позволяет предположить, что у нового вертолёта будут улучшены скоростные характеристики», — сказал Дьяконов.

В комментарии RT генерал-майор, заслуженный лётчик РФ Владимир Попов отметил, что ВМФ России требуется небольшой по габаритам морской вертолёт, способный выполнять широкий спектр задач: противолодочная оборона, высадка десанта, проведение поисково-спасательных операций.

«Неудивительно, что проектом «Минога» занимается камовская школа. Соосная схема для ВМФ является наиболее подходящей из-за меньших габаритов. К тому же машины Камова отличаются более простым управлением при зависании. А для морского вертолёта это очень важно. Данных по «Миноге» мало, но он наверняка превзойдёт по возможностям стоящие на вооружении образцы», — резюмировал Попов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
03 июля 2019, 02:54
Снова поздно пить боржоми: помирятся ли Россия и Грузия
03 июля 2019, 17:24
«Подтопленным остаётся 31 посёлок»: как в Иркутской области ликвидируют последствия паводка
03 июля 2019, 23:54
«Ставка на универсальность»: какими возможностями будет обладать российский вертолёт нового поколения для ВМФ
03 июля 2019, 15:54
Сергей Шойгу: Из горящего отсека подводники первым спасли гражданского
03 июля 2019, 19:09
Украинский политолог Вадим Карасев: Никто в Киеве помощь от Канады Украине не переоценивает
03 июля 2019, 23:54
«Были истинными патриотами»: Минобороны России опубликовало имена и звания погибших подводников
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июля 2019, 00:09
"Демонстрация презрения - норма": Делягин объяснил, почему чиновники саботи...
04 июля 2019, 00:09
"Я уже начал проталкивать эту идею": Президент Молдавии тоже рассчитывает п...
04 июля 2019, 00:09
Как на «зоошизе» планируют «пилить» миллионы рублей (Руслан Осташко)
03 июля 2019, 23:54
«Скептически настроены к России»: как обновление руководства ЕС может повлиять на пол...
04 июля 2019, 00:09
Раздать землю, которой нет: Депутат Архангельской области выступил с "интересным...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июня 2019, 20:09
Все заявления россиян следователям будут вносить в государственную автоматизированную систему правовой статистики
28 июня 2019, 23:54
Кремлевский врач оказался прав? Источник сообщил о диагнозе Меркель
29 июня 2019, 22:39
"Мы еще ничего не должны": Россия обрезала ПАСЕ по вопросу выплаты взносов
29 июня 2019, 12:54
Киев прозрел? Экс-премьер Украины сделал неожиданное заявление по Крыму и России
02 июля 2019, 02:39
США нашли "слабое место" российских гиперзвуковых ракет "Авангард" - CNBC
27 июня 2019, 18:39
Операция, предоставившая Москве критические технологии радара MFAS и сорвавшая удар по Ирану
29 июня 2019, 16:09
Путин жёстко осадил Мэй за Скрипалей: "Хочу, чтобы все это запомнили"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.