«Ставка на универсальность»: какими возможностями будет обладать российский вертолёт нового поколения для ВМФ

Отечественные специалисты завершили эскизно-техническое проектирование перспективного морского вертолёта Ка-65 «Минога». Об этом сообщил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. По его словам, «Минога» станет «абсолютно новой машиной». Вертолёт создаётся на замену многоцелевому Ка-27. Машина получит современное бортовое оборудование и более мощную силовую установку. Как полагают эксперты, «Минога» превзойдёт предшественника по боевым возможностям и эксплуатационным характеристикам.

Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский заявил о завершении эскизно-технического проектирования перспективного вертолёта Ка-65 «Минога». Он создаётся на замену противолодочной палубной машине Ка-27, которая стоит на вооружении отечественного Военно-морского флота с 1980-х годов.

«Это уже не научно-исследовательская работа, это результат эскизно-технического проекта. Мы продолжаем с Министерством обороны формирование ТЗ (технического задания. — RT) на следующий этап, на опытно-конструкторскую работу», — сказал Богинский в интервью ТАСС.

Топ-менеджер назвал Ка-65 абсолютно новой машиной. По его словам, вооружение «Миноги» будет унифицировано с современными образцами, которые производит российская промышленность. Разработка проекта поручена АО «Камов».

Вертолёт морской авиации

© Vitaly V.Kuzmin

В беседе с RT главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Дьяконов подчеркнул, что камовцам предстоит решить непростую задачу. Тем не менее у всемирно известного предприятия есть все необходимые компетенции для создания морской машины нового поколения, считает эксперт.

«К морскому вертолёту предъявляется ряд особых требований. Например, машина должна садиться и взлетать в условиях качки. Аэродинамика палубного вертолёта и система управления заметно отличаются от армейского образца. Также морской вертолёт должен выдерживать воздействие соляного тумана. К материалам, из которых он производится, предъявляются жёсткие антикоррозийные требования», — пояснил Дьяконов.

«Замена Ка-27 необходима»

Информация о разработке «Миноги» впервые появилась в августе 2015 года. На полях международного авиакосмического салона в Жуковском начальник морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин сообщил, что АО «Камов» к 2020 году должно представить новый вертолёт. Машина будет предназначена для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок противника.

В августе 2016 года генеральный конструктор АО «Камов» Сергей Михеев рассказал, что на опытно-конструкторские работы по «Миноге» уйдёт около десяти лет. По его словам, командование ВМФ подтвердило «необходимость разработки вертолёта нового поколения».

В сентябре 2016 года заместитель гендиректора «Вертолётов России» Александр Щербинин заявил, что холдинг определил технический облик «Миноги». Однако, сославшись на секретность работ, он отказался называть тактико-технические характеристики (ТТХ) Ка-65.

Спустя два месяца коллега Щербинина, заместитель главы «Вертолётов России» Игорь Чечиков, сообщил, что опытный образец машины будет создан после 2020 года. По его словам, холдинг согласовал с Минобороны ТТХ и эксплуатационные качества Ка-65.

По информации разработчика, «Минога» будет универсальной машиной, «быстро трансформируемой в различные варианты применения». Массогабаритные характеристики Ка-65 не будут существенно отличаться от советского предшественника.

«Рано или поздно замена Ка-27 необходима, и этой заменой как раз станет вертолёт «Минога». Его задача — объединить в себе функции, которые были реализованы на Ка-27. В своё время Ка-27 задавался в трёх вариантах применения (противолодочный, поисково-спасательный и транспортно-боевой)», — говорится в материалах «Вертолётов России».

Сергей Михеев также полагает, что время морских вертолётов с узкой специализацией прошло. По его мнению, появление многофункциональной палубной машины позволит сократить стоимость серийного образца и расходы на эксплуатацию вертолётов в войсках.

Вертолёт Ка-27 во время морских учений

© Виталий Аньков / РИА Новости

При этом Михеев не исключает возможности создания беспилотной версии Ка-65 по заказу Минобороны. Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе ранее сообщил, что АО «Камов» может разработать десантную модификацию «Миноги».

«Подход Михеева, предполагающий ставку на универсальность, полностью адекватен современным реалиям. Это реализация так называемого модульного принципа, который позволяет в зависимости от задачи установить на машину соответствующее бортовое оборудование и вооружение», — пояснил Дмитрий Дьяконов.

Широкий спектр задач

На текущий момент информации о характеристиках «Миноги» достаточно мало. Известно, что вертолёт спроектирован по традиционной для продукции «Камова» соосной схеме с двумя несущими винтами. Как обещает Михеев, в Ка-65 воплотятся «все компетенции», накопленные за полвека работы легендарного предприятия.

В начале июня 2019 года в соцсетях появилась фотография, на которой, предположительно, запечатлён макет «Миноги». Изделие находится в ангаре Лётно-испытательной и доводочной базы (ЛИиДБ) «Вертолётов России» в подмосковном Томилине. Изображение позволяет судить, что Ка-65, вероятно, будет внешне похож на предшественника.

«В схожести двух машин нет ничего удивительного. Конструкция и аэродинамика Ка-27 настолько совершенны, что в ближайшие десятилетия нет смысла их радикально менять. В принципе, Россия могла бы пойти по пути модернизации парка советских машин, но, видимо, было решено вложить деньги в разработку нового образца», — сказал Дьяконов.

По информации Объединённой приборостроительной корпорации, радиоэлектронная аппаратура «Миноги» будет совместима с автоматизированными системами управления войсками и боем.

Ещё в 2016 году специалисты НПП «Полёт» (Нижний Новгород) создали для Ка-65 помехоустойчивый комплекс связи. Он использует широкополосные каналы, обеспечивает передачу видеозаписей и данных, полученных от радиолокационных станций. Как ожидается, изделие повысит уровень оперативности передачи информации на всех этапах полёта.

Корабельный вертолёт ВМФ

© Виталий Тимкив / РИА Новости

Также известно, что «Минога» получит новую турбовальную силовую установку ТВ7-117ВК разработки АО «Климов» (Санкт-Петербург). Этим двигателем оснащаются модернизированные версии разведывательно-ударных вертолётов Ми-28 и Ка-52. Взлётная мощность ТВ7-117ВК достигает 3000 л. с. (у силовой установки Ка-27 — 2225 л. с.). На чрезвычайном (форсажном) режиме двигатель развивает мощность в 3750 тыс. л. с.

«Очевидно, что двигатель «Миноги» будет мощнее и, скорее всего, более экономичным, чем силовая установка Ка-27. Показатель в три тысячи лошадиных сил позволяет предположить, что у нового вертолёта будут улучшены скоростные характеристики», — сказал Дьяконов.

В комментарии RT генерал-майор, заслуженный лётчик РФ Владимир Попов отметил, что ВМФ России требуется небольшой по габаритам морской вертолёт, способный выполнять широкий спектр задач: противолодочная оборона, высадка десанта, проведение поисково-спасательных операций.