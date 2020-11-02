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Ставка на Тихановскую не сыграла: Михеев раскрыл новый план США по Белоруссии

02 ноября 2020, 16:20  •  128 • Политика
Ставка на Светлану Тихановскую не сыграла. Экс-кандидат в президенты республики и её кураторы так и не смогли добиться желаемого своим ультиматумом. Сергей Михеев раскрыл новый план США по Белоруссии.
Политолог Сергей Михеев в программе "Михеев. Итоги" на канале Царьград прокомментировал ход развития ситуации в Белоруссии.
Он заметил, что экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская и её кураторы так и не смогли добиться желаемого своим ультиматумом. Обещанной ими глобальной забастовки и блокировки транспорта так и не произошло.
Эксперт подчеркнул, что небольшая активизация после истечения дедлайна на прошлой неделе наблюдалась, но итоговый выхлоп был совершенно не таким масштабным, как рассчитывал на то Вашингтон.
Он предположил, что в США наконец поняли - ставка на Тихановскую не сыграла. А между тем избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко становится всё ближе к России.
В этой ситуации западным "кукловодам" пришлось экстренно переиначивать свой план по дестабилизации. Очень показательным моментом стал звонок американского госсекретаря Майка Помпео белорусскому лидеру.
Теперь со стороны американцев идёт перегруппировка. Слова Помпео о том, что США уважают территориальную целостность республики - это фактически шаг назад, попытка найти компромисс. С Тихановской не получилось, день за днём проходит, Лукашенко между тем уходить не собирается, а одновременно с этим Москва пытается подтянуть к себе Минск всё ближе. Что делать Вашингтону? Пытаться опять склонить Лукашенко к так называемой многовекторности, - заметил Михеев.

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