Ставка на Тихановскую не сыграла: Михеев раскрыл новый план США по Белоруссии

Политолог Сергей Михеев в программе "Михеев. Итоги" на канале Царьград прокомментировал ход развития ситуации в Белоруссии.

Он заметил, что экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская и её кураторы так и не смогли добиться желаемого своим ультиматумом. Обещанной ими глобальной забастовки и блокировки транспорта так и не произошло.

Эксперт подчеркнул, что небольшая активизация после истечения дедлайна на прошлой неделе наблюдалась, но итоговый выхлоп был совершенно не таким масштабным, как рассчитывал на то Вашингтон.

Он предположил, что в США наконец поняли - ставка на Тихановскую не сыграла. А между тем избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко становится всё ближе к России.

В этой ситуации западным "кукловодам" пришлось экстренно переиначивать свой план по дестабилизации. Очень показательным моментом стал звонок американского госсекретаря Майка Помпео белорусскому лидеру.