Ставка на технологию «стелс» для авиации пятого поколения похожа на ошибку • 28 • Аналитика

Одним из основных признаков самолета пятого поколения является технология "стелс" (от англ. Stealth – втихомолку, украдкой), т.е. свойство оставаться незамеченным для радаров самолетов противника, а также наземных установок. По крайней мере так утверждают в США, имеющим на вооружении сразу два таких истребителя - Lockheed/Boeing F-22 Raptor и Lockheed Martin F-35 Lightning II. Также в число стран, на сегодняшний день разработавших самолеты пятого поколения входит Россия с проходящим испытания Су-57 и Китай с Чэнду J-20.







Двумя другими признаками пятого поколения называют сверхманевренность и крейсерский сверхзвук, однако американцы на своих истребителях F-35 отказались от сверхманевренности, заменив ее "малозаметностью", также на F-35 отсутствует крейсерский сверхзвук, как оказалось это очень вредно для дорогостоящего покрытия. При отсутствии этих двух важных критериев американцы все равно называют свой истребитель новым поколением. В свою очередь, F-22, являющийся самым дорогим истребителем в мире, имеет сверхзвук без форсажа, мощное бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), малую заметность, но уступает по маневренности многим российским истребителям даже четвертого поколения.



Ставка на "стелс" похожа на ошибку

Отметим, что технология малозаметности основывается на снижении заметности в радиолокационном и инфракрасном диапазонах, которые достигаются за счет специального покрытия, специфической формы и материалов изготовления корпуса самолета.





Сама по себе технология "стелс" сверхдорогая. В 2019 году управление подотчетности американского правительства выпустило доклад, в котором говорилось о значительном превышении затрат на ремонт истребителей F-35 по причине отслаивания дорогого покрытия. Такая же проблема была выявлена и с истребителем F-22.



Еще одной проблемой, кроме покрытия, является то, что истребители, построенные по технологии малозаметности, предназначены для решения очень узкого круга задач, т.е. их применение возможно только в очень узком боевом диапазоне. Такой истребитель может нести вооружение только во внутренних отсеках, так как размещение его на внешней подвеске сразу же выводит его из категории "невидимок". Истребитель ограничен по скорости (отслоение покрытия на сверхзвуке) и должен с осторожностью применять свой радар, так как его излучение с легкостью фиксируется радарами самолетов противника или наземных систем противовоздушной обороны. Серьезных же изменений же в конструкцию самолета уже не внесешь, это тоже нарушит его маскировку.



С другой стороны, бурное развитие средств противовоздушной обороны, а в частности радаров, привело к тому, что так называемые "стелс-истребители" прекрасно видно, что бы не заявляли американские военные. Особенно это касается F-35, который по эффективной площади рассеяния (ЭПР) значительно хуже F-22. Американский истребитель прекрасно видят радары ЗРС С-400, а соответственно и перспективного С-500.



То же самое можно сказать и о бортовых РЛС российских самолетов. Например в 2018 году истребители Су-30МКИ с радаром Н011 "Барс" с фазированной антенной решеткой, стоящие на вооружении ВВС Индии, обнаружили так называемые невидимки Chehgdu J-20 ВВС Китая. В том же 2018 российский истребитель Су-35С сфотографировал попавший в прицел американский F-22 в небе Сирии. Тогда американские СМИ заявили, что "Раптор" невидим в инфракрасном диапазоне "только на значительном расстоянии", а вблизи его прекрасно видно.







Что же в итоге?

Возникает вопрос, а так ли надо вкладывать огромные средства в разработку истребителя, называемого "невидимкой", но прекрасно видимого, при том, что его боевой диапазон ограничен именно этой малозаметностью. Или лучше вложиться в истребители предыдущего, четвертого поколения, обладающих мощным вооружением, сверхманевренностью, сверхзвуком, даже элементами малозаметности, но не являющихся "стелс-самолетами". Применение на таких истребителях современных систем РЭБ с функцией подавления радаров делает эти машины такими же незаметными, как и истребители пятого поколения, при этом не теряя других качеств.



Что же касается российского истребителя пятого поколения Су-57, созданного с применением технологии "стелс", то полностью соответствовать новому поколению он станет после получения двигателей второго этапа, позволяющих ему развивать бесфорсажную сверхзвуковую скорость. В то же время истребитель уже имеет прекрасную маневренность как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости на всех скоростях. У самолета просторный оружейный отсек, позволяющий нести гораздо более "тяжелое" оружие, чем F-35.



Однако полностью судить о Су-57 мы сможем только после поступления его на вооружение и опубликования всех характеристик самолета. Одним из основных признаков самолета пятого поколения является технология "стелс" (от англ. Stealth – втихомолку, украдкой), т.е. свойство оставаться незамеченным для радаров самолетов противника, а также наземных установок. По крайней мере так утверждают в США, имеющим на вооружении сразу два таких истребителя - Lockheed/Boeing F-22 Raptor и Lockheed Martin F-35 Lightning II. Также в число стран, на сегодняшний день разработавших самолеты пятого поколения входит Россия с проходящим испытания Су-57 и Китай с Чэнду J-20.Двумя другими признаками пятого поколения называют сверхманевренность и крейсерский сверхзвук, однако американцы на своих истребителях F-35 отказались от сверхманевренности, заменив ее "малозаметностью", также на F-35 отсутствует крейсерский сверхзвук, как оказалось это очень вредно для дорогостоящего покрытия. При отсутствии этих двух важных критериев американцы все равно называют свой истребитель новым поколением. В свою очередь, F-22, являющийся самым дорогим истребителем в мире, имеет сверхзвук без форсажа, мощное бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), малую заметность, но уступает по маневренности многим российским истребителям даже четвертого поколения.Отметим, что технология малозаметности основывается на снижении заметности в радиолокационном и инфракрасном диапазонах, которые достигаются за счет специального покрытия, специфической формы и материалов изготовления корпуса самолета.Сама по себе технология "стелс" сверхдорогая. В 2019 году управление подотчетности американского правительства выпустило доклад, в котором говорилось о значительном превышении затрат на ремонт истребителей F-35 по причине отслаивания дорогого покрытия. Такая же проблема была выявлена и с истребителем F-22.Еще одной проблемой, кроме покрытия, является то, что истребители, построенные по технологии малозаметности, предназначены для решения очень узкого круга задач, т.е. их применение возможно только в очень узком боевом диапазоне. Такой истребитель может нести вооружение только во внутренних отсеках, так как размещение его на внешней подвеске сразу же выводит его из категории "невидимок". Истребитель ограничен по скорости (отслоение покрытия на сверхзвуке) и должен с осторожностью применять свой радар, так как его излучение с легкостью фиксируется радарами самолетов противника или наземных систем противовоздушной обороны. Серьезных же изменений же в конструкцию самолета уже не внесешь, это тоже нарушит его маскировку.С другой стороны, бурное развитие средств противовоздушной обороны, а в частности радаров, привело к тому, что так называемые "стелс-истребители" прекрасно видно, что бы не заявляли американские военные. Особенно это касается F-35, который по эффективной площади рассеяния (ЭПР) значительно хуже F-22. Американский истребитель прекрасно видят радары ЗРС С-400, а соответственно и перспективного С-500.То же самое можно сказать и о бортовых РЛС российских самолетов. Например в 2018 году истребители Су-30МКИ с радаром Н011 "Барс" с фазированной антенной решеткой, стоящие на вооружении ВВС Индии, обнаружили так называемые невидимки Chehgdu J-20 ВВС Китая. В том же 2018 российский истребитель Су-35С сфотографировал попавший в прицел американский F-22 в небе Сирии. Тогда американские СМИ заявили, что "Раптор" невидим в инфракрасном диапазоне "только на значительном расстоянии", а вблизи его прекрасно видно.Возникает вопрос, а так ли надо вкладывать огромные средства в разработку истребителя, называемого "невидимкой", но прекрасно видимого, при том, что его боевой диапазон ограничен именно этой малозаметностью. Или лучше вложиться в истребители предыдущего, четвертого поколения, обладающих мощным вооружением, сверхманевренностью, сверхзвуком, даже элементами малозаметности, но не являющихся "стелс-самолетами". Применение на таких истребителях современных систем РЭБ с функцией подавления радаров делает эти машины такими же незаметными, как и истребители пятого поколения, при этом не теряя других качеств.Что же касается российского истребителя пятого поколения Су-57, созданного с применением технологии "стелс", то полностью соответствовать новому поколению он станет после получения двигателей второго этапа, позволяющих ему развивать бесфорсажную сверхзвуковую скорость. В то же время истребитель уже имеет прекрасную маневренность как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости на всех скоростях. У самолета просторный оружейный отсек, позволяющий нести гораздо более "тяжелое" оружие, чем F-35.Однако полностью судить о Су-57 мы сможем только после поступления его на вооружение и опубликования всех характеристик самолета. Владимир Лыткин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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