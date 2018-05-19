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«Ставка на технологический рывок»: какие вопросы обсуждал Путин с военными и оружейниками в Сочи

19 мая 2018, 04:09  •  63 • В России
В Сочи завершилась традиционная серия совещаний, посвящённых развитию армии и оборонной промышленности России. Особое внимание президент Владимир Путин уделил выполнению гособоронзаказа, обновлению флота и вводу в строй новейшего вооружения. По словам главы государства, в ближайшие годы страна должна укрепить ядерную триаду, систему ПВО/ПРО и сухопутные войска. Какие задачи были поставлены Путиным перед военными и оружейниками — в материале RT.
 
Президент РФ Владимир Путин Reuters
 

Президент РФ Владимир Путин завершил в Сочи традиционный майский марафон совещаний, посвящённых развитию российской армии и оборонной промышленности. В черноморском городе собрались представители правительства, Минобороны и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Заключительное совещание было посвящено разработке и производству перспективных образцов вооружения. Президент подчеркнул, что при переходе на выпуск техники нового поколения необходимо сохранить традиционные преимущества российского оружия: надёжность, эффективность, простоту в эксплуатации. 

Также Путин призвал уделить внимание наращиванию объёмов выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК. Главным образом, как пояснил глава государства, «важно обеспечить встречные перетоки инноваций между гражданскими и оборонными секторами экономики». 

«Успешные исследования и разработки в области оборонных технологий имеют для нас исключительное значение. Это и обеспечение военной безопасности страны, и, что принципиально важно, формирование мощного потенциала для развития в гражданской сфере», — сказал Путин. 

Последовательная модернизация

 

Обсуждение насущных вопросов военного строительства РФ началось 15 мая.

Главной задачей, как отметил президент, является последовательная модернизация армии и флота. По словам главы государства, последние годы наблюдается планомерное оснащение войск новым оружием. Основным приоритетом остаётся перевооружение ядерных сил.

«Безусловно, ключевое значение для обороны и безопасности имеют стратегические ядерные силы. В соответствии с планами госпрограммы вооружения в этом году продолжим замену отслуживших в установленные сроки ракетных комплексов «Тополь» на новейшие «Ярсы». До конца декабря ими должно быть оснащено 14 ракетных полков», — сообщил Путин.

По словам президента, в 2018 году воздушный компонент ядерной триады пополнится модернизированными самолётами Ту‑95МСМ и Ту‑160М2 с крылатыми ракетами большой дальности Х‑101 и Х‑102. Также Путин подчеркнул важность завершения строительства пяти стратегических атомных подводных лодок проекта 955 «Борей», которые будут вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Булава».

В приоритете госпрограммы вооружения до 2027 года находятся Сухопутные войска. В 2018 году пехотные подразделения должны получить комплексы экипировки «Ратник», боевые машины на базе унифицированных платформ «Армата», «Курганец-25», «Бумеранг» и «Тайфун».

В 2018 году на выполнение гособоронзаказа направлено почти 1,5 трлн рублей. В вооружённые силы будет поставлено 500 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, танков и бронемашин, более 160 единиц авиационной техники, 10 боевых надводных кораблей, 14 космических комплексов.

В армейскую авиацию, ВКС и ВМФ поступят боевые вертолёты Ми-28, Ми-35М, Ка-52, бомбардировщики Су-34, многоцелевые самолёты Су-35С и всепогодные истребители Су-30СМ. Зенитные части пополнятся комплексами ПВО С-400 «Триумф» и «Панцирь-С». В ближайшее время должна быть завершена разработка и подготовка к серийному производству новейшей системы ПВО/ПРО С-500.

  • Истребители Су-35С
  • РИА Новости

Проблемы обновления

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С 2012 года военные совещания под председательством президента проходят дважды в год — в мае и ноябре. Как правило, глава государства обсуждает с руководством правительства, Минобороны и оружейниками ход перевооружения армии и пути разрешения проблем. Дискуссии проходят в закрытом режиме.

Из открытой информации по итогам майских обсуждений следует, что наибольшее внимание Путин уделил состоянию Военно-морского флота РФ. Президент остался доволен результатами участия ВМФ в сирийской кампании, а также выполнением задач на просторах Северной Атлантики и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

  • Совещание Владимира Путина с руководящим составом Минобороны РФ
  • kremlin.ru

«Удары крылатыми ракетами, эффективная работа палубной авиации нанесли террористам серьёзный ущерб: уничтожены важные объекты их инфраструктуры. Выполнение этих и других сложных и ответственных задач стало возможным во многом благодаря поддержанию высокой боевой и технической готовности ВМФ», — отметил Путин. 

Президент призвал продолжить практику дальних морских походов, учений и тренировок. В 2018 году ВМФ совершит 102 похода и продолжит нести боевое дежурство у берегов Сирии в связи с «сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов». 

Будущее флота Путин видит в переоснащении кораблей на новое ракетное вооружение, современные системы целеуказания, средства связи и разведки. Основными проблемами, как сообщил президент, является ситуация с ремонтом и строительством новой морской техники. 

Слабакам здесь не место

«Президент не зря остановился на состоянии ВМФ. Сроки сдачи десятков новых кораблей сдвинулись, а ремонтные работы изрядно затянулись. В результате  возникла проблема устаревания и изношенности кораблей первого ранга (крейсеров, эсминцев), ответственных за океанскую зону. Хотя с модернизацией подводного флота дела обстоят намного лучше», — заявил RT старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин. 

Эксперт пояснил, что проблемы обновления корабельного состава носят комплексный характер. В частности, ВМФ пострадал из-за отказа Украины поставлять газотурбинные двигатели. В такой форс-мажорной ситуации ПАО «ОДК-Сатурн» по объективным причинам не могло успеть наладить выпуск аналогов и более совершенных силовых установок.

Другая сторона вопроса — возникшие трудности в сфере кооперации между отечественными оборонными предприятиями и недостаток производственных мощностей для удовлетворения запросов Минобороны. 

Разрешить накопившиеся проблемы призвана так называемая Морская доктрина — указ президента об основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года. Документ, принятый 20 июля 2017 года, предполагает строительство и модернизацию многоцелевых кораблей, атомных и неатомных субмарин и широкое применение робототехнических комплексов.

Сохранить баланс

 

Не обошёл стороной Владимир Путин и новейшие вооружение, о котором он рассказал 1 марта во время послания Федеральному собранию. Речь идёт об авиационном гиперзвуковом комплексе «Кинжал», гиперзвуковой боеголовке «Авангард», МБР «Сармат», беспилотном подводном аппарате «Посейдон», лазерном комплексе «Пересвет» и крылатой ракете с атомной энергоустановкой «Буревестник».

«В этом году впервые были продемонстрированы наши перспективные образцы и системы вооружения, не имеющие мировых аналогов. Они кратно повышают возможности по обеспечению безопасности России, на десятилетия вперёд обеспечивают нам стратегический баланс, сохранение стратегического баланса в мире», — сказал Путин.

  • Военнослужащий в экипировке «Ратник»
  • РИА Новости
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В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что в настоящее время новейшее оружие находится в стадии испытаний и доработки. С поступлением этой техники в войска Россия получит возможность дать ассиметричный ядерный и неядерный ответ любому противнику, нанеся ему неприемлемый военный ущерб, подчеркнул эксперт.

«Россия сделала ставку на технологический рывок в ударных вооружениях и средствах ПВО. Конечно, предстоит ещё много работы: на устранение «детских болезней» всегда уходит несколько лет. Наверняка это тоже обсуждалось на совещаниях в Сочи. Но на текущий момент можно с уверенностью сказать, что Россия опередила США по гиперзвуку и ПВО», — отметил Кнутов.

По словам эксперта, перевооружение российской армии осуществляется по пути снижения расходов на оборону в структуре ВВП. При этом к закупаемой технике предъявляются высокие требования, связанные с боевой эффективностью и уровнем автоматизации.

«Насколько я понимаю, президент стремится исключить давление на бюджет, поэтому с большой долей вероятности мы не увидим увеличения количества бронетехники. Будет закуплено небольшое, но необходимое число новейшего оружия. Одновременно вырастет оборонный потенциал благодаря поступлению в войска современных зенитных комплексов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы», — подытожил Кнутов.

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