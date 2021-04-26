|
«Ставка на современное оружие»: почему в мире растут военные расходы
26 апреля 2021, 23:45 • 30 • В мире
В 2020 году общемировые военные расходы достигли почти $2 трлн, превысив показатели 2019 года на 2,6%. Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). Его аналитики констатируют, что на рост оборонных трат ведущих держав не повлияла даже пандемия коронавируса, которая привела к замедлению роста мирового ВВП. В пятёрку лидеров по оборонным расходам вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания. Эксперты отмечают, что данные SIPRI говорят о тенденции к увеличению военных расходов среди ведущих держав. При этом, по мнению специалистов, Россия наиболее эффективно расходует свои средства и готова к любым геополитическим вызовам.
Пусковая установка комплекса «Ярс» (в центре) во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне РИА Новости © Алексей Майшев
Общемировые военные расходы в 2020 году составили $1981 млрд, что превысило показатели 2019 года на 2,6%. Об этом сообщили специалисты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Аналитики отмечают, что расходы возросли несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой замедлился рост мирового ВВП.
«В 2020 году мировые военные расходы увеличились на 2,6%, при этом показатели мирового валового внутреннего продукта (ВВП) сократились на 4,4%... в основном из-за экономических последствий пандемии COVID-19», — говорится в отчёте.
Аналитики организации отмечают, что военные расходы в 2020 году составили 2,4% от мирового ВВП. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 2,2%. В пятёрку лидеров по тратам на оборону вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания — на эти страны пришлось 62% от общей суммы мировых военных расходов.
Больше всего средств в 2020 году на военные траты ушло у США — $778 млрд, 39% от всех мировых военных расходов. В 2019 году американцы потратили $732 млрд. Аналитики SIPRI отмечают, что Вашингтон нарастил оборонные траты в том числе из-за опасений по поводу усиления своих стратегических конкурентов — России и Китая.
Второе место в рейтинге SIPRI занял Китай, который потратил на оборону в 2020 году $252 млрд (+1,9% по сравнению с 2019 годом), третье — Индия с $72,9 млрд ($71,1 млрд в 2019 году).
30
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 апреля 2021, 03:15
|
26 апреля 2021, 01:50
|
23 апреля 2021, 03:15
|
20 апреля 2021, 14:45
|
22 апреля 2021, 02:30
|
24 апреля 2021, 05:50
|
22 апреля 2021, 07:05