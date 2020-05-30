Ставка на Сараджа: объяснение турецкого выбора в Ливии • 140 • Аналитика

Ливия превратилась в очередное поле противостояния ряда держав. Некогда богатое и сильное государство раздирает гражданская война, в которой главные акторы – Правительство национального согласия Файеза Сараджа и Ливийская национальная армия Халифы Хафтара.





Хотя Правительство национального согласия, обосновавшееся в Триполи, считается официально признанным Организацией Объединенных Наций, в действительности мировые державы разделились по вопросу реальной поддержки основных игроков ливийской политики. Но главным покровителем ПНС Сараджа является Турция. Халифе Хафтару, в свою очередь, приписывают поддержку со стороны России, Египта, ОАЭ, Греции, Франции и Кипра.



Неоосманизм, ворота миграции и «Братья-мусульмане»

Выбор Турции продиктован ее растущими политическими амбициями и экономическими интересами. Во-первых, президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что имеет полное право вмешиваться в ливийскую политику, так как до 1911 года Ливия входила в состав Османской империи. Кстати, это была последняя североафриканская территория, утраченная османами в результате итало-турецкой войны. Турецкое влияние в Ливии всегда ощущалось особенно сильно, хотя после итало-турецкой войны и было несколько поколеблено итальянским влиянием.



Если Франция или Великобритания активно вмешиваются в дела бывших колоний, то почему бы этим не заняться Турции? Особенно если учесть, что относительно слабая и пассивная Италия не стремится участвовать в ливийской политике на столь же серьезном уровне, сколь и Турция. Так что присутствие в Ливии вполне укладывается в неоосманистские планы турецкого президента. Победа подконтрольных Анкаре сил в Ливии позволит начать экспансию и в другие страны арабской Северной Африки и Северо-Восточной Африки, некогда входившие в орбиту власти или хотя бы влияния Османской империи.



Но почему Сарадж? Да потому что за Халифой Хафтаром стоят арабские нефтяные монархии Саудовская Аравия и ОАЭ, рассчитывающие с его помощью очистить Ливию от враждебных им «Братьев-мусульман» и близких к ним организаций. Реджеп Эрдоган, «Братьям-мусульманам» симпатизирующий, поддерживает их по идеологическим мотивам.





Есть и еще один важный нюанс. Если Турция – азиатские ворота миграции в Европу, то Ливия – африканские ворота. Именно через Ливию устремляются в Италию и Францию колоссальные потоки африканских мигрантов из стран Восточной, Центральной, Западной Африки. Мы помним, как умело Эрдоган шантажировал Евросоюз потоком сирийских, иракских и афганских мигрантов, а Ливия – ключ для такого же шантажа африканскими мигрантами.



Экономические аспекты поддержки Сараджа

Во-вторых, у Турции, что еще более важно, есть очевидные экономические интересы в Восточном Средиземноморье. Ливия, точнее ПНС в Триполи, является одним из немногих надежных экономических партнеров для Анкары в регионе, поскольку отношения с Грецией и Кипром по понятным причинам натянутые, с Израилем тоже не могут быть хорошими, а с Египтом испортились, так как Эрдоган поддерживает египетских «Братьев-мусульман» против военного руководства страны.



Израиль, Египет, Греция и Кипр создали Восточносредиземноморский газовый форум, места в котором для Турции не осталось. Они активно ведут разведку газовых месторождений в Восточном Средиземноморье, но именно тем же занимается и Турция. Во избежание конфликтов и провокаций геологоразведочные суда сопровождают турецкие беспилотники. Очевидно, что Турция стремится установить монополию над энергоресурсами Восточного Средиземноморья. Богатая нефтью и газом Ливия представляет в этом отношении для нее особый интерес.



Подписанный с ПНС договор о разделении морских зон и континентальных шельфов в Восточном Средиземноморье фактически смыкает ливийскую и турецкую зоны, отрезая кипрскую, египетскую, израильскую и греческие зоны друг от друга и от остального Средиземноморья. Тем самым, Турция наносит удар по своим энергетическим конкурентам в регионе. Поскольку договор подписан именно с Сараджем, задача Турции – сохранить власть ПНС Сараджа хотя бы в Триполи. В этом случае ПНС по-прежнему будет сохранять легитимность как структура власти, признанная ООН, и, следовательно, будут действительными все подписанные им соглашения и меморандумы.



Пока Турция остается наиболее успешным игроком в Ливии. Несмотря на то, что у Хафтара были влиятельные покровители, Турция стала первой из заинтересованных стран, не побоявшейся открыто включиться во внутриливийский конфликт, направив на помощь ПНС военную технику, вооружение, а затем и людей – сначала тысячи выведенных из сирийского Идлиба боевиков, а затем и профессиональных военных из регулярных вооруженных сил Турции.



Если остальные государства, поддерживающие Хафтара, не будут столь же активны, то Турции как минимум удастся добиться сохранения фактического контроля за Триполитанией, а как максимум – очистить от войск Хафтара большую часть страны. Однако военные неудачи Хафтара, да еще в совокупности с его почтенным возрастом (фельдмаршалу, все же, 76 лет), могут заставить прежних покровителей отвернуться от военачальника и начать искать ему замену. Так, в последнее время все чаще говорят о Сейфе аль-Исламе - старшем сыне убитого лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи. Его фигуру также связывают с оппонированием турецким интересам в стране. Ливия превратилась в очередное поле противостояния ряда держав. Некогда богатое и сильное государство раздирает гражданская война, в которой главные акторы – Правительство национального согласия Файеза Сараджа и Ливийская национальная армия Халифы Хафтара.Хотя Правительство национального согласия, обосновавшееся в Триполи, считается официально признанным Организацией Объединенных Наций, в действительности мировые державы разделились по вопросу реальной поддержки основных игроков ливийской политики. Но главным покровителем ПНС Сараджа является Турция. Халифе Хафтару, в свою очередь, приписывают поддержку со стороны России, Египта, ОАЭ, Греции, Франции и Кипра.Выбор Турции продиктован ее растущими политическими амбициями и экономическими интересами. Во-первых, президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что имеет полное право вмешиваться в ливийскую политику, так как до 1911 года Ливия входила в состав Османской империи. Кстати, это была последняя североафриканская территория, утраченная османами в результате итало-турецкой войны. Турецкое влияние в Ливии всегда ощущалось особенно сильно, хотя после итало-турецкой войны и было несколько поколеблено итальянским влиянием.Если Франция или Великобритания активно вмешиваются в дела бывших колоний, то почему бы этим не заняться Турции? Особенно если учесть, что относительно слабая и пассивная Италия не стремится участвовать в ливийской политике на столь же серьезном уровне, сколь и Турция. Так что присутствие в Ливии вполне укладывается в неоосманистские планы турецкого президента. Победа подконтрольных Анкаре сил в Ливии позволит начать экспансию и в другие страны арабской Северной Африки и Северо-Восточной Африки, некогда входившие в орбиту власти или хотя бы влияния Османской империи.Но почему Сарадж? Да потому что за Халифой Хафтаром стоят арабские нефтяные монархии Саудовская Аравия и ОАЭ, рассчитывающие с его помощью очистить Ливию от враждебных им «Братьев-мусульман» и близких к ним организаций. Реджеп Эрдоган, «Братьям-мусульманам» симпатизирующий, поддерживает их по идеологическим мотивам.Есть и еще один важный нюанс. Если Турция – азиатские ворота миграции в Европу, то Ливия – африканские ворота. Именно через Ливию устремляются в Италию и Францию колоссальные потоки африканских мигрантов из стран Восточной, Центральной, Западной Африки. Мы помним, как умело Эрдоган шантажировал Евросоюз потоком сирийских, иракских и афганских мигрантов, а Ливия – ключ для такого же шантажа африканскими мигрантами.Во-вторых, у Турции, что еще более важно, есть очевидные экономические интересы в Восточном Средиземноморье. Ливия, точнее ПНС в Триполи, является одним из немногих надежных экономических партнеров для Анкары в регионе, поскольку отношения с Грецией и Кипром по понятным причинам натянутые, с Израилем тоже не могут быть хорошими, а с Египтом испортились, так как Эрдоган поддерживает египетских «Братьев-мусульман» против военного руководства страны.Израиль, Египет, Греция и Кипр создали Восточносредиземноморский газовый форум, места в котором для Турции не осталось. Они активно ведут разведку газовых месторождений в Восточном Средиземноморье, но именно тем же занимается и Турция. Во избежание конфликтов и провокаций геологоразведочные суда сопровождают турецкие беспилотники. Очевидно, что Турция стремится установить монополию над энергоресурсами Восточного Средиземноморья. Богатая нефтью и газом Ливия представляет в этом отношении для нее особый интерес.Подписанный с ПНС договор о разделении морских зон и континентальных шельфов в Восточном Средиземноморье фактически смыкает ливийскую и турецкую зоны, отрезая кипрскую, египетскую, израильскую и греческие зоны друг от друга и от остального Средиземноморья. Тем самым, Турция наносит удар по своим энергетическим конкурентам в регионе. Поскольку договор подписан именно с Сараджем, задача Турции – сохранить власть ПНС Сараджа хотя бы в Триполи. В этом случае ПНС по-прежнему будет сохранять легитимность как структура власти, признанная ООН, и, следовательно, будут действительными все подписанные им соглашения и меморандумы.Пока Турция остается наиболее успешным игроком в Ливии. Несмотря на то, что у Хафтара были влиятельные покровители, Турция стала первой из заинтересованных стран, не побоявшейся открыто включиться во внутриливийский конфликт, направив на помощь ПНС военную технику, вооружение, а затем и людей – сначала тысячи выведенных из сирийского Идлиба боевиков, а затем и профессиональных военных из регулярных вооруженных сил Турции.Если остальные государства, поддерживающие Хафтара, не будут столь же активны, то Турции как минимум удастся добиться сохранения фактического контроля за Триполитанией, а как максимум – очистить от войск Хафтара большую часть страны. Однако военные неудачи Хафтара, да еще в совокупности с его почтенным возрастом (фельдмаршалу, все же, 76 лет), могут заставить прежних покровителей отвернуться от военачальника и начать искать ему замену. Так, в последнее время все чаще говорят о Сейфе аль-Исламе - старшем сыне убитого лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи. Его фигуру также связывают с оппонированием турецким интересам в стране. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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