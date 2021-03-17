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Ставка на ПВО и истребители: Коротченко заявил о непоколебимых позициях России на рынке оружия

17 марта 2021, 05:45  •  13 • Политика
Военный эксперт Игорь Коротченко заявил о непоколебимых позициях России на рынке оружия, что связано с напряженной обстановкой в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особенно клиентов интересуют системы ПВО и истребители.
США и Россия остаются лидерами на рынке оружия. Ситуацию в интервью изданию "ПолитЭксперт" заявил военный эксперт Игорь Коротченко.
На объемы закупок оружия и формирования оборонных бюджетов серьезное влияние оказывает гонка вооружений. Поэтому активными экспортерами становятся страны Персидского залива.
Саудовскую Аравию беспокоит возможность войны с Ираном, поэтому она старается подготовиться к негативному сценарию. Но гонка вооружений идет не просто на Ближнем Востоке, но в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, включая Китай, Индию и даже Сингапур.
В такой ситуации российское оружие остается крайне востребованным. Особенно системы ПВО и многофункциональные истребители.
"Россия занимает второе место в мире по экспорту оружия в мире, и наши позиции в этом плане будут оставаться таковыми в ближайшей перспективе", - добавил он.
Москва также поставляет вооружение даже в страны, которые считаются союзниками НАТО только формально. Например, Египет и Турция.
"Позиции этих стран отличаются прагматизмом. Наступает новая реальность, в которой США уже больше не могут диктовать свою волю", - указал он.
Как ранее заявил в интервью РИА ФАН военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, современное оружие, которое разрабатывает Россия, пропускается через "горнило войны". Речь идёт о проверке новейшего вооружения в настоящих боевых условиях.
Например, в зоне военного конфликта в Сирии. Этим не могут похвастаться разработки американцев, которые выделяются только на страницах глянцевых журналов.
Что касается гиперзвукового оружия, то оно находится на стадии серийного выпуска. США же смогут выйти на уровень России не ранее 2023-2024 годов.
"Когда при многомиллиардном бюджете им не хватило мозгов, чтобы придумать своё оружие, они прислали шпионов, в надежде что-то узнать. И пара отечественных учёных, имевших допуск к секретным сведениям, уже были осуждены за шпионаж в этой области", - поведал Баранец.
Как считает сенатор Владимир Джабаров, американцы постепенно теряют позиции в сферах бизнеса, технологий, научных исследований и развития экономики. В итоге они пытаются при помощи санкций сдержать развитие оппонентов в лице Москвы и Пекина.
Впрочем, подобный план обречён на провал, ибо Россия направила усилия на то, чтобы стать самодостаточной.
"Они не смогут вернуться на те вершины, которые занимали 15-20 лет назад, потому что мир поменялся", - пояснил парламентарий в интервью телеканалу "360".

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