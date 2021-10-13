Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зр...
Главная / Политика

Ставка на новичка? От Госдумы ждут "интересных" метаморфоз

13 октября 2021, 00:35  •  56 • Политика
Политолог Дмитрий Солонников дал оценку, какой будет для страны деятельность нового созыва Госдумы и чего от него ждать.
Эксперт в беседе с Царьградом отметил, что отличие нового состава Думы "достаточно существенные". То, что появилась пятая фракция, это видно невооружённым взглядом, указывает он.
По мнению политолога партия "Новые люди", попавшая в нижнюю палату парламента постарается быть активной и заметной/ Эта обуславливается просто – "новичку" следует закрепиться в политическом пространстве, не быть партией одного созыва, одного выстрела.
"Поэтому от них можно ожидать интересных инициатив, будем надеяться, конструктивных, и серьёзного подхода к работе Государственной Думы. Но кроме этого, серьёзные изменения нас будут ждать и на переформатировании всего политического пространства. Нынешний цикл пятилетний будет ознаменован, без сомнения, изменениями в двух крупнейших оппозиционных партиях – КПРФ и ЛДПР", - пояснил он.
Эксперт не исключает того, что ЛДПР может вообще прекратить своё существование как партия. А в КПРФ произойдет, скорее всего, смена лидера. Также неоднозначная ситуация у эсеров.
"Мне кажется, это будет очень интересная, живая Государственная Дума. Лидерство "Единой России" никто не отменял, и в этой части определённый консервативный баланс сил будет сохраняться, но живость в станах оппозиции будет разбавлять этот консерватизм. Будет интересно", - полагает Солонников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





56
Источник
Похожие новости
12 октября 2021, 22:50
Берлин похоронит план "Газпрома" по обходу ограничений ЕС для запуска "Северного потока-2" - США
12 октября 2021, 22:50
На Украине заговорили о "холодном мире" с Россией и "заморозке" конфликта в Донбассе
12 октября 2021, 22:50
В ЕС ответили на вечный вопрос Украины: "Мы очень близки"
12 октября 2021, 22:50
"Газпром" открыл свои хранилища для прокачки топлива в Европу
12 октября 2021, 22:50
Как на Украине прячут офшоры Зеленского: Журналист раскрыл схему политтехнологов
12 октября 2021, 22:50
ООН незаконно помогала белорусским протестующим в 2020 году
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 октября 2021, 22:50
Режим ЧС сейчас же: Дефицит газа на Украине привёл к экстренным политическим мерам
12 октября 2021, 22:50
Берлин похоронит план "Газпрома" по обходу ограничений ЕС для запуска "Се...
12 октября 2021, 22:50
На Украине заговорили о "холодном мире" с Россией и "заморозке" к...
12 октября 2021, 22:50
В ЕС ответили на вечный вопрос Украины: "Мы очень близки"
12 октября 2021, 22:50
Как на Украине прячут офшоры Зеленского: Журналист раскрыл схему политтехнологов
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2021, 08:05
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделится Украина
08 октября 2021, 01:00
В Литве придумали, как решить газовую проблему за счёт Украины
09 октября 2021, 09:05
Украинский политик указал на крупный провал Зеленского: "Снял бы трубку"
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в тупик
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
06 октября 2021, 18:40
В Кремле ответили на просьбу Вучича о помощи по газу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.