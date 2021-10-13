Ставка на новичка? От Госдумы ждут "интересных" метаморфоз

Политолог Дмитрий Солонников дал оценку, какой будет для страны деятельность нового созыва Госдумы и чего от него ждать.

Эксперт в беседе с Царьградом отметил, что отличие нового состава Думы "достаточно существенные". То, что появилась пятая фракция, это видно невооружённым взглядом, указывает он.

По мнению политолога партия "Новые люди", попавшая в нижнюю палату парламента постарается быть активной и заметной/ Эта обуславливается просто – "новичку" следует закрепиться в политическом пространстве, не быть партией одного созыва, одного выстрела.

"Поэтому от них можно ожидать интересных инициатив, будем надеяться, конструктивных, и серьёзного подхода к работе Государственной Думы. Но кроме этого, серьёзные изменения нас будут ждать и на переформатировании всего политического пространства. Нынешний цикл пятилетний будет ознаменован, без сомнения, изменениями в двух крупнейших оппозиционных партиях – КПРФ и ЛДПР", - пояснил он.

Эксперт не исключает того, что ЛДПР может вообще прекратить своё существование как партия. А в КПРФ произойдет, скорее всего, смена лидера. Также неоднозначная ситуация у эсеров.

"Мне кажется, это будет очень интересная, живая Государственная Дума. Лидерство "Единой России" никто не отменял, и в этой части определённый консервативный баланс сил будет сохраняться, но живость в станах оппозиции будет разбавлять этот консерватизм. Будет интересно", - полагает Солонников.