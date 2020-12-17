|
Ставка иноСМИ оказалась бита: На конференции Путина ролик Навального оказался не самым "горячим"
17 декабря 2020, 19:05 • 86 • Политика
Западные СМИ делали ставку, что самой скандальной темой пресс-конференции станет новое видео Навального, и просчитались.
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина стала одной из главных тем зарубежных СМИ. Однако их прогноз о самой скандальной теме мероприятия так и не сбылся.
Заграничные издания делали ставку, что самой скандальной темой мероприятия станет новое видео Алексея Навального. Но большого ажиотажа оно, что не удивительно, не вызвало. Гораздо более горячим стал вопрос о новом видео футболиста Артёма Дзюбы.
Если проанализировать заголовки иностранной прессы, то они в основном состоят из цитат президента России по основным темам. Это COVID-19, новый президент США, Украина, Навальный и выборы-2024.
Напомним, что ни один западный лидер не проводит аналогичных мероприятий, поэтому большая пресс-конференция всегда вызывает огромный интерес иностранных СМИ.
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 декабря 2020, 18:05
|
12 декабря 2020, 00:40
|
13 декабря 2020, 05:05
|
13 декабря 2020, 08:45
|
12 декабря 2020, 21:45
|
14 декабря 2020, 00:20
|
12 декабря 2020, 02:30