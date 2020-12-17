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Ставка иноСМИ оказалась бита: На конференции Путина ролик Навального оказался не самым "горячим"

17 декабря 2020, 19:05  •  86 • Политика
Западные СМИ делали ставку, что самой скандальной темой пресс-конференции станет новое видео Навального, и просчитались.
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина стала одной из главных тем зарубежных СМИ. Однако их прогноз о самой скандальной теме мероприятия так и не сбылся.
Заграничные издания делали ставку, что самой скандальной темой мероприятия станет новое видео Алексея Навального. Но большого ажиотажа оно, что не удивительно, не вызвало. Гораздо более горячим стал вопрос о новом видео футболиста Артёма Дзюбы.
Если проанализировать заголовки иностранной прессы, то они в основном состоят из цитат президента России по основным темам. Это COVID-19, новый президент США, Украина, Навальный и выборы-2024.
"Путин рассказал, когда будет готов привиться вакциной от COVID-19, и призвал к массовой вакцинации", - пишет The Straits Times.
"Путин говорит, что надеется, что Байден улучшит отношения между Россией и США", - пишет Reuters.
"Путин ещё не решил, будет ли он снова баллотироваться в президенты в 2024 году", - пишет Devdiscourse.
Напомним, что ни один западный лидер не проводит аналогичных мероприятий, поэтому большая пресс-конференция всегда вызывает огромный интерес иностранных СМИ.
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