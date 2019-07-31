Ставка - жизнь Зеленского: Эксперты о военном перевороте на Украине и возможных жертвах

Об угрозе военного переворота, спровоцированной в том числе последним решением Владимира Зеленского по поводу Дня независимости, объявил в эфире телеканала ZIK украинский музыкант и шоумен Владимир Быстряков.

По его мнению, после отмены военного парада недовольство со стороны украинских вояк достигло такой степени, что теперь ставкой в политической игре стала жизнь самого президента. К тому ж в ВСУ достаточно людей, которые поддерживают Петра Порошенко, полагает эксперт.

"Не исключено военное вмешательство в это все дело. До сих пор у нас армия была вне политики, но я боюсь, как бы с этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия", - цитируют Быстрякова "Дни.ру".

В свою очередь политолог Богдан Безпалько в комментарии РИА ФАН согласился с тем, что на сегодняшней Украине военные действительно могут представлять серьёзную опасность. Но, настаивает он, они опасны только для безоружных и беззащитных людей, таких как журналист Олесь Бузина.

"Зеленский обладает полнотой власти, и у него есть в руках силовые ведомства. Он вполне может не допустить подобного развития событий", - пояснил эксперт, не уточняя, кто из украинских силовиков мог бы выступить на стороне Зеленского против армии.

Напомним, что Зеленский отказался проводить военный парад 24 августа, после чего боевики так называемой АТО объявили, что проведут в этот день альтернативное шествие.