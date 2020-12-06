«Ставит под сомнение итоги Второй мировой»: МИД отреагировал на упоминание Курил в правилах Госдепа США по грин-картам

МИД России прокомментировал правила розыгрышей американских грин-карт, где прописано, что США считают граждан, рождённых на Южных Курилах, уроженцами Японии. Ведомство заявило, что Госдепартамент США ставит под сомнение итоги Второй мировой войны и поощряет реваншизм. В МИД напомнили, что Курильские острова были переданы Советскому Союзу по Ялтинскому соглашению 1945 года.

МИД России заявил, что Госдепартамент США ставит под сомнение итоги Второй мировой войны и поощряет реваншизм. Таким образом в ведомстве прокомментировали правила розыгрышей грин-карт, которые опубликованы на сайте Бюро по консульским делам Госдепа, где прописано, что США считают граждан, рождённых на Южных Курилах, уроженцами Японии.

Соответствующий пост российское внешнеполитическое ведомство опубликовало в своём официальном Telegram-канале.

«Нужно ещё одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, поощряет реваншизм. Знайте свои границы и красные линии», — отметили в министерстве.

МИД сопроводил публикацию копией соглашения о передаче Советскому Союзу Курильских островов, подписанного в ходе Ялтинской конференции в феврале 1945 года.

На правила лотереи на получение грин-карт обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun.

На сайте Бюро по консульским делам Госдепа США размещены инструкции к программе «Визы для иммигрантов разных национальностей DV-2021», где разъясняются критерии, которым должны соответствовать кандидаты, а также механизм подачи заявок. Инструкции также содержат перечень стран, граждане которых имеют право участвовать в программе. В перечне, в частности, присутствуют Россия и Япония.

«Заявители, рождённые на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, считаются уроженцами Японии. Заявители, рождённые на остальной территории Сахалина (Южного Сахалина), считаются уроженцами России», — отмечено в документе.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя позицию американской стороны, обратил внимание, что подобным образом США преследуют свои интересы в данном регионе, укрепляя союзнические связи с Японией.

«Поэтому такой политикой в отношении Курил США преследуют сразу две задачи — нанести ещё один удар по интересам России и одномоментно реализовать интересы Японии, которая выступает одним из главных союзников сегодня Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так что всё это выглядит на первый взгляд дико, но вполне вписывается в американские подходы», — приводит слова депутата РИА Новости.

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

Так, в мае 2020 года официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Токио вернуть вопрос о Курилах в «Синюю книгу по дипломатии» (ежегодный доклад о взаимоотношениях с другими странами. — RT), отметила, что это противоречит задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях. Такое заявление Захарова сделала после того, как Япония обозначила Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи как «острова, на которые распространяется суверенитет» Японии.

«Мы вынуждены вернуть коллег из Министерства иностранных дел Японии к реальности. А она такова: законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит Российской Федерации по итогам Второй мировой войны в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН, и неоспорим», — сказала она.

Напомним, права Москвы на острова были закреплены в Ялтинском соглашении 1945 года. Подписав в сентябре 1945 года Акт о безоговорочной капитуляции, Япония приняла условия Потсдамской декларации, которая подразумевала передачу островов Советскому Союзу.

При этом мирный договор по итогам Второй мировой войны между Японией и СССР заключён не был. В 1956 году Токио и Москва подписали декларацию, в которой выразили готовность к поэтапному развитию отношений и заключению мирного договора. После того, как в 1960 году Япония подписала документ, предоставляющий США право создавать и использовать военные базы на своей территории, реализация декларации 1956 года застопорилась.

Переговоры о заключении мирного договора длительное время вели президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В частности, Путин, выступая в сентябре 2018 года на заседании Восточного экономического форума, предложил заключить мирный договор без предварительных условий, после чего продолжить решать все спорные вопросы, однако Японию такой вариант не устроил.

Абэ, покинувший пост премьера 16 сентября 2020 года, позже заявил, что Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора, но этому помешал ряд факторов, в том числе проблемы в российско-американских отношениях.

В сентябре новый японский премьер Ёсихидэ Суга заявил, что намерен продолжать диалог с Москвой по вопросу принадлежности четырёх островов Курильской гряды, которые входят в состав России.