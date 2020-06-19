Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджако...
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели рукам...
Главная / Политика

Статью Путина о Второй мировой войне опубликовали в американском издании

19 июня 2020, 00:00  •  56 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер России обозначил причины трагедии середины прошлого века и ее последствия
Президент РФ Владимир Путин отдал американскому изданию The National Interest обещанную ранее статью, посвященную Второй мировой войне. Материал содержит шесть страниц.
Статья называется "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны".
В прелюдии издание пишет, что Путин предлагает дать всестороннюю оценку наследия той трагедии. По его словам, "сегодня европейские политики и польские лидеры в частности, хотят замести под ковер Мюнхенское предательство, которое показало Советскому Союзу, что западные страны будут заниматься вопросами безопасности без учета его интересов".
В статье глава государства отмечает, что несправедливо заявлять, что начало Второй мировой положил пакт Молотова-Риббентропа. Он считает, что все ведущие страны до некоторой степени ответственны.
По его мнению, саммит лидеров "ядерной пятерки" ООН (в нее входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) будет полезен для обсуждения шагов по развитию коллективных принципов в мировых вопросах.
Путин заявил, что остальные лидеры "пятерки" поддержали эту инициативу Москвы.
Напомним, еще 14 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что статья Путина готова, однако он не стал уточнять даты ее публикации и издания, которому ее передали.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
18 июня 2020, 20:00
И снова русские: В деле об убийстве в Берлине официально появился обвиняемый
18 июня 2020, 22:00
До Кремля могут дозвониться внуки: Путин раскрыл некоторые семейные секреты
18 июня 2020, 22:00
Навальный снял клип в поддержку поправок: Оппозиционера заподозрили в смене ориентации
18 июня 2020, 22:00
Новое о налоге для богатых: Олигархи "рулят" деньгами Минфина, пока чиновники молчат
19 июня 2020, 00:00
На Украине назвали блефом вырезку Россией транзитных труб
19 июня 2020, 00:00
Министр Сербии сделал комплимент Лаврову и подарок с глубоким смыслом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2020, 17:00
Два железнодорожных состава с танками и броневиками проследовали Запорожье и движутся к Луганску и Донецку
17 июня 2020, 02:00
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели руками от бессилия
17 июня 2020, 17:00
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитывают потери
12 июня 2020, 21:00
"Тут было что скрывать": Тимошенко рассказала, что отдал Зеленский за деньги МВФ
14 июня 2020, 19:00
Травля Лео Бокерии даром не прошла: Сатановский вступился и за врача, и за героя-ветерана
12 июня 2020, 20:00
Иностранные лидеры рвутся в Москву: Лавров сообщил о гостях в честь Парада
12 июня 2020, 13:25
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.