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Статья Путина о причинах Второй мировой войны не даёт покоя западной прессе

16 июля 2020, 19:00  •  56 • Война

Статья президента России Владимира Путина о причинах Второй мировой войны до сих пор не дает покоя западной прессе. Ведь в своей статье глава российского государства вспомнил об очень неудобных и неприятных для Запада, включая и США, моментах. Неудобные факты приходится комментировать в прессе Польши, Германии, США, республик Прибалтики.



Статья Путина: в войне виноват Запад


В своей статье Путин раскритиковал систему межвоенной дипломатии, основанной на доминировании в международной политике западных держав-победительниц, прежде всего – Великобритании и Франции. Хотя самая идея коллективной безопасности и создание Лиги Наций были прогрессивными явлениями, но на практике Запад игнорировал призывы Советского Союза о подписании пактов о Восточной Европе и Тихоокеанском регионе.

Как отметил Путин, Лигой Наций были проигнорированы агрессивные действия Италии против Эфиопии, Японии против Китая, гражданская война в Испании, аншлюс Австрии и, наконец, Мюнхенский сговор, следствием которого стал раздел Чехословакии.

Здесь стоит отметить, что сама история Мюнхенского сговора для Запада является болезненной темой, так как прекрасно показывает, кто и как на самом деле готовил почву для гитлеровской агрессии в Восточной Европе. Западные державы без зазрения совести отдали Гитлеру на съедение маленькую Чехословакию, причем в разделе Чехословакии активно участвовала и Польша, которая год спустя сама стала жертвой агрессии гитлеровской Германии и теперь пытается представить себя самой пострадавшей во Вторую мировую войну страной. Между тем, у западных держав в 1938 году существовали все возможности для того, чтобы остановить раздел Чехословакии, особенно если они бы действовали совместно с СССР.

Гитлеровская Германия тогда еще не обладала теми ресурсами, чтобы начать войну сразу на два фронта. Но для Запада в то время куда более важной задачей было направить Гитлера на восток, против Советского Союза, и ради такой цели Великобритания и Франция были готовы пожертвовать «чехословацкой демократией», Австрией и чем угодно. Конечно, сейчас говорить о таком поведении очень неудобно, поскольку сразу же появляется множество вопросов к странам Запада, а также к Польше, которая в начале Второй мировой войны винит не только Германию, но и Советский Союз.



Почему Западу выгоден пересмотр Второй мировой войны


Если задуматься, то Владимир Путин абсолютно прав, когда останавливается на роли самого Запада в провоцировании Второй мировой войны. Дискурс о пересмотре итогов войны на Западе популярен именно потому, что западные державы хотят сложить с себя ту моральную ответственность, которая лежит на них после Мюнхенского сговора, и представить «альтернативную», а на самом деле просто ложную историю событий 80-летней давности, в которой сталинизм отождествляется с гитлеризмом, а между СССР и Германией ставится знак равенства.

После такой «дегуманизации» Советского Союза и Россия перестает рассматриваться как государство, имеющее «эксклюзивные права» на победу над Германией. Соответственно, единственным и подлинным победителем фашизма начинает рассматриваться только западный мир, в который включают, как бы в насмешку над здравым смыслом, даже те страны, которые ассистировали Гитлеру.

Особенно смешно выглядит, когда Польша приглашает представителей Германии на торжественные мероприятия, и не приглашает российскую сторону, и никто на Западе не удивляется такому странному выбору: для Вашингтона, Лондона, Брюсселя главное – текущие политические интересы, в угоду которым можно не только искажать отдельные факты, но и полностью переписывать историю ХХ века.
Илья Полонский

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