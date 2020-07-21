Статья об уничтожении США, запрещённая на "Эхо Москвы", всё равно была опубликована

В своей статье публицист рассуждает о том, "хотят ли боги уничтожить Америку"? А на эти размышления его подтолкнуло то безумие, в пучину которого в последнее время "впала некогда гордая и благородная нация".

Лозанский обращает внимание читателей на избирательную кампанию-2020, в ходе которой обе политические партии-конкуренты "используют унизительную и непристойную риторику" в выступлениях друг против друга. Едины конкуренты только в одном: представители "двухпартийного болота" уверены в том, что "Америка обладает божественной моральной властью осуждать, угрожать и контролировать другие нации, которые сами не хотят ничего больше, чем быть в хороших отношениях с Соединёнными Штатами".

Зато те, кто не соглашается с "политикой гегемона", сразу отправляются в разряд "стран-изгоев", и американская санкционная машина обрушивается на них со всей силой. Нередко такой участи не могут избежать даже страны-союзники.

Конечно, Америка не сошла с ума в одночасье. <…..> Билл Клинтон повёл страну в совершенно ином направлении, начав расширение НАТО на Восток. В наши дни становится всё труднее найти хотя бы один внешнеполитический успех, достигнутый с тех пор либо демократической, либо республиканской администрацией, - признаёт публицист, предлагая несогласным с этой точкой зрения привести собственные примеры.

По мнению Лозанского, внешняя политика США, начиная с 1992 года, приносит исключительно мрачные результаты, особенно если речь идёт об " инициативах по продвижению демократии". Тому пример - неуправляемые государства, появившиеся после американских операций на Ближнем Востоке.

В XXI веке в результате действий США в ходе прямых военных действий погибло более 800 тысяч человек, при этом немногим меньше половины из них - гражданское население. Косвенные же потери вообще сложно поддаются подсчёту. Приблизительные данные говорят о 21 миллионе человек, ставшими беженцами и перемещёнными лицами.

Расходы налогоплательщиков США за войны после 11 сентября перевалили за 6,4 триллиона долларов, в то время как правительство США вовлечено в военные операции в 80 странах, - пишет Лозанский.

Именно поэтому в 2016 году американцы, по горло насытившись Pax Americana, проголосовали за Трампа, обещавшего прекращение вечных войн, которые американцы ведут в разных точках мира.

Трамп попытался наладить отношения с Россией и Китаем, а заодно обвинил американский ВПК, СМИ и "глубинное государство" в том, что они создают "параллельное правительство", а в результате чуть не стал жертвой государственного переворота через скандал Russiagate.

Для того, чтобы убрать Трампа из Белого дома, его оппоненты используют даже пандемию коронавирусной инфекции и, если верить социологическим опросам, делают свою работу вполне успешно.

Трамп, несомненно, совершил много ошибок, но он прав, когда говорит, что Америка должна вернуться к своим историческим традициям как агропромышленная нация, использующая разумную защиту и поощряющая другие страны следовать её примеру. Такие идеи должны быть привлекательны не только для его электоральной базы, но и для всех американцев, которых больше заботит благополучие своих семей, чем управление всей планетой, - отметил публицист.

По мнению Лозанского, в вопросах внешней политики Трамп очень одинок и во многих случаях связан по рукам "взрослыми в комнате", ведь Конгресс сумел, наступив на Конституцию, почти полностью отобрать у президента право руководить внешней политикой США, а между тем, для того, чтобы Америка могла "заниматься сама собой", президенту надо вернуться к внешнеполитической повестке 2016 года, констатирует Эдуард Лозанский.