Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России н...
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зе...
Главная / В России

Статья о госизмене у нас «резиновая». По ней слишком легко стать шпионом

08 июля 2020, 15:25  •  132 • В России

Я, как Гумилев, не люблю чая с малиной и женской истерики. Равно как и мужской, и вообще любой преждевременной острой реакции при полном отсутствии информации.

Сафронов шпион или не шпион?

Я не знаю. И вы не знаете. И пока что никто, кроме участников истории, не знает.

Почему я, патриот своей Родины, никогда не стеснявшийся этого слова, с огромным уважением относясь к работе ее защитников в разнообразных погонах, понимая, что в мире есть шпионы и разведчики и больше всего их как раз среди журналистов, как с одной, так и с другой стороны (вспомните Зорге), я, человек, искренне считающий, что у них — шпионы, а у нас — разведчики, потому что нет никакой объективности, а есть субъективное ощущение принадлежности, — почему я все же не могу со стопроцентной уверенностью поверить, что Сафронов — злонамеренный предатель, и порадоваться его аресту?

По единственной причине. Потому что было дело Севастиди*. Когда адлерскую продавщицу посадили за банальную смску ее знакомому грузину, в полном соответствии с резиновой статьей 275, но в противоречии со здравым смыслом.

У меня нет железобетонной уверенности, что Сафронов не обвинен в чем-то подобном.

Но еще меньше я верю в изначальную сфабрикованность всей истории. Есть 7 томов уголовного дела. Есть полное отсутствие мотивации к фабрикации у контрразведки сейчас, когда незаконный наезд на журналиста оборачивается уголовкой против наезжавших.

Я понимаю, что по статье 275 — так, как она написана, — легко стать шпионом случайно. Как это произошло с Севастиди. Особенно журналисту это легко. Неосторожный разговор с приятелем, который по совместительству работает на разведку, а ты об этом не знаешь — и все, ты изменник.

Выдать секрет можно случайно. А вот получить за это деньги случайно нельзя. Тем более делать это регулярно.

Обвинение, как я поняла из сообщений, настаивает, что Сафронов шпионил на Чехию именно за деньги.

Собственно, моя позиция заключается в том, что для прекращения нелюбимой мной истерики стоит раскрыть ту часть информации, которая доказывала бы факт получения денег.

* Ольгу Севастиди в 2016-м приговорили к 7 годам заключения по делу о госизмене. В августе 2008-го, во время войны в Южной Осетии, Севастиди увидела в Сочи поезда с военной техникой, сфотографировала их и отправила с помощью СМС приятелю, жившему в Грузии. Через год после приговора Севастиди была помилована президентом Путиным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



132
Источник
Похожие новости
07 июля 2020, 23:25
«Видны на экранах радаров, как мухи на потолке»: С-400 испытали на американских самолетах в Турции
07 июля 2020, 14:25
Новейший российский танк Т-14 «Армата» за границу пока поехать не сможет
07 июля 2020, 16:55
Вербовали местных жителей: ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
07 июля 2020, 21:25
«Северный поток-2» достроят до конца года
07 июля 2020, 13:55
«Жизненно важные функции в норме»: врачи рассказали о состоянии добровольцев, на которых испытывают вакцину от COVID-19
07 июля 2020, 23:55
«На месяц и 30 суток»: суд арестовал советника главы «Роскосмоса» Сафронова по делу о госизмене
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2020, 11:00
"Они никогда в жизни этого не сделают": Назван главный страх Украины перед Донбассом
04 июля 2020, 08:00
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
08 июля 2020, 04:00
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены одним бэтээром России
05 июля 2020, 06:16
Что ждёт Собянина - суд или президентское кресло?
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции Лондона
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.