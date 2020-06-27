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Статую русского правителя на Аляске хотят снести: Мэр Ситки намекнул на связь с BLM

27 июня 2020, 05:00  •  98 • В мире
Статую русского правителя Александра Баранова в городе Ситка на Аляске хотят снести. Мэр намекнул на связь с движением Black Lives Matter. По его словам, демонтажа требуют участники неких "мирных протестов", которые "идут в одном ряду со всем остальным, что сейчас происходит в США".
Управляющий городом Ситка на Аляске Джон Лич рассказал ТАСС об инициативе демонтировать памятник правителю русских поселений на территории нынешнего американского штата.
По его словам, это идея некоторых местных жителей. Речь идёт о статуе Александра Баранова, он управлял русскими владениями на континенте на рубеже XVIII-XIX веков.
Памятник находится в исторической части Ситки. Напомним, до 1867 года город назывался Ново-Архангельском и был столицей русского региона Аляски.
Лич сообщил о неких "мирных протестах", участники которых и призывают к сносу фигуры русского правителя. Он намекнул, что данные демонстрации связаны с движением Black Lives Matter.
"Выступления этой группы в некотором смысле идут в одном ряду со всем остальным, что сейчас происходит в США", - отметил градоначальник.
Он добавил, что, по мнению протестующих, памятник может быть оскорблением для чувств представителей коренных народов Америки. Многие местные между тем выступили в защиту статуи.

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