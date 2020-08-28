Статуя Свободы превратилась в "даму с низкой социальной ответственностью"

Автор:

Аля Самитова

Один из главных символов Америки, её визитная карточка – статуя Свободы, "озаряющая мир", всё ещё встречает гостей, приезжающих в США, но "свет" её факела определённо стал более тусклым.

Да и сама свобода в Среднесевероамериканских штатах (как метко назвал когда-то США писатель Герман Садулаев) постепенно теряет свои истинный смысл, превращаясь из "главных достижений" демократии в рядовую "даму с низкой социальной ответственностью" – уж больно многие успели надругаться над ней во имя собственных предпочтений и идей.

И теперь, вглядываясь в жуткие кадры, снятые на том берегу Атлантики и разлетевшиеся по всему миру, мы спрашиваем себя – это ли есть та свобода, о которой нам годами рассказывали, заливаясь на разные лады, восторженные поклонники всего американского?

Вот одна из картинок: белый, попытавшийся с полуавтоматической винтовкой в руках не дать активистам BLM и примкнувшим к ним "антифа" разграбить автосалон, был сбит с ног озверевшей орущей толпой. И уже лежа на асфальте, он вынужден отстреливаться от нападавших. Эта картинка о какой свободе нам должна говорить?

"Цветные бунты" с продолжением – за чью свободу?

События, происходящие в эти дни в городе Кеноша (штат Висконсин), где полицейские во время задержания 29-летнего афроамериканца выпустили ему в спину несколько пуль, стали продолжением "чёрных бунтов", спровоцированных убийством в штате Миннесота темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским.

Тогда, в конце мая, смерть Флойда, человека с богатым криминальным прошлым, сыграла роль спускового крючка, спровоцировав докатившуюся до Нью-Йорка и Вашингтона волну протеста, сопровождаемую погромами, поджогами и даже убийствами.

Одно из зданий, подожжённых в первый день беспорядков в Кеноше (штат Висконсин) Скриншот: Twitter/ @Julio_Rosas11.

В Кеноше протест против "полицейского произвола" носил поначалу "мирный характер". После того как в городе усилили полицейское патрулирование, протестующие начали забрасывать стражей порядка всем, что попадалось под руку, а потом перешли к более активным действиям, и вот уже в окна домов полетели камни, а в машины городских служб – бутылки с горючей смесью.

Этого протестующим показалось мало, и вскоре загорелись целые автостоянки с гражданскими машинами, следом стали поджигать дома, громить магазины и выносить оттуда всё, что только можно. Утром следующего дня Кеноша встретила дымящимися руинами и скелетами сгоревших машин.

Причины для бунтов есть, и они вполне понятны, но…

Конечно, во всех этих "цветных бунтах" свою роль сыграли многие факторы: это и растущее экономическое неравенство между разными слоями населения, и давно известный беспредел, творимый полицейскими, нередко – вообще ничем не оправданный, и существующие антиэтатистские настроения, и борьба демократов с республиканцами на фоне грядущих выборов.

Всё, что осталось от одного из мебельных салонов в Кеноше после ночи бунтов. Скриншот:Twitter/ @ShelbyTalcott.

Но в целом всё это – только факторы, которые просто более ярко показали вполне определённую тенденцию: свобода в этом "самом демократическом обществе" стала принимать совершенно уродливые черты.

Конечно, на поверхностный взгляд, в США сейчас во имя торжества демократии борются "с проявлениями расизма", который существует и никуда не исчез за годы, прошедшие после отмены рабства. Отзвуки сегрегации видны в той или иной мере до сих пор: чернокожих чаще, чем белых, привлекают к ответственности, а обвинения, по которым они оказываются в тюрьме, для белых подчас обернулись бы просто крупным штрафом. Кроме того, афроамериканцы менее социализированы, чаще бывают безработными или имеют низкие доходы. И да – среди них больше лиц, "сидящих" на велфере, что несколько развращает людей, увеличивая у них уверенность в том, что им "все за всё должны".

Никто не спорит, равенство и свобода – это прекрасно. Но борьба за них обрела не просто гротескные и уродливые черты, а превратилась в США в торжество вседозволенности, когда даже само слово "белый" становится почти ругательством. Получается, что "моя свобода" даёт право фактически нарушать свободы других людей. Именно это и происходит в последнее время в США.

"Моя свобода" против свободы других

Под лозунгом борьбы с проявлением расизма начинает править "обратный расизм" – наступление на права белого населения, которое, как заявляют сторонники движения Black lives matter, должно ответить за "преступления белых предков-рабовладельцев", хотя сами родились во вполне толерантной к цвету кожи Америке, где рабства нет уже и в помине. Но темнокожие уверены в том, что только искупление белым населением старых грехов сделает потомков рабов действительно свободными.

И под этим лозунгом громят всё вокруг, сносят исторические памятники. Ради своей "свободы" они травят белых соотечественников, внушая им чувство вины. То есть свобода чёрных воспринимается ими не как классическая "осознанная необходимость", а как "вседозволенность". И вот уже появляются радикальные лозунги "всё должно принадлежать чёрным". Именно так заявил в Сиэтле один из активистов BLM, обращаясь к белым горожанам:

До того как ваши белые задницы появились здесь, всё это принадлежало чёрным. Вы скупили за гроши наши земли, а нас выгнали, чтобы самим жить тут. Теперь вы должны исправить это.

И ничуть его не смущал тот "неудобный" исторический факт, что, простите, "чёрным задницам" в городе Сиэтле никогда ничего не принадлежало, историческая родина бывших рабов находится на совершенно другом континенте. Но какое это имеет значение для человека, требующего для себя такой "свободы"?



Фото: Michael Eichhammer via www.imago/Globallookpress Чернокожие активисты BLM требуют любви к себе и своей культуре.Фото: Michael Eichhammer via www.imago/Globallookpress

И ведь он и ему подобные бунтари, среди которых далеко не только афроамериканцы, но и "прогрессивные белые", нередко получают требуемое: власти ведут себя "политкорректно", уступая бунтовщикам. А уж массовое вставание на колени потомков "белых масса" перед потомками "рабов" вообще приобрело повальный характер. Кое-где доходило до вылизывания обуви чернокожих. Попытки некоторых белых отстоять свою собственную свободу и права (нередко при помощи оружия) обществом осуждались. Ведь "чёрные жизни имеют значение", а лозунг "все жизни имеют значение" объявляется чуть ли не экстремистским и уж точно расистским. Это ли не попрание основ демократии и всяческих свобод?

"Разберёмся и с вами" – куда нас толкает российская "оппозиция"

Вам, дорогие читатели, всё это, происходящее в США, ничего не напоминает из того, что мы видим сейчас в собственной стране? Не это ли самое нам предлагает наша доморощенная, но подпитываемая извне "либеральная оппозиция"? Не они ли, все эти подвывающие об "отсутствии свобод" в "этой стране" блогеры нет-нет, да и ляпнут: "Подождите, вот придём мы к власти, тогда и разберёмся с вами", а то и прямо угрожают "на всех вас фонарей напасёмся".

Методы, которыми грезит эта "оппозиция", ничуть не лучше, чем у бунтовщиков в США или у "борцов за незалежность" на украинском майдане. И они бы их применили, если бы не российские силовики. Пока же всё на уровне громких угроз и "вписывания врагов в списки". И если в Америке чёрные третируют белых ради "собственной свободы", то российские "оппозиционеры" готовы загнать в "гетто" не согласный с ними народ, который иначе чем "быдло" или "путиноиды" не называют.

То есть, получив "ту самую свободу", они просто наплюют на свободу тех, кто хочет видеть мир несколько иначе. Выступая против мифического "тоталитаризма", первым делом мечтают сами установить жесточайший тоталитаризм "либеральной демократии" и своей собственной "правильной правды" со словами "всех под суд" или "всех на столбы".

И за примерами далеко ходить не надо. Буквально на днях Илья Новиков, не скрывая лица своего, написал в Twitter пост о том, что "когда-нибудь Маргариту Симоньян поведут вешать на столбе…", а один из его соратников добавил: "Нет, её четвертуют, как в старину, а ошметки раскидают по округе". Вот так отечественная "либеральная оппозиция" переживает из-за болезни назначенного "лидера" – блогера Навального, которому уже придали статус "известнейшего политика". Того и гляди, прямо из "Шарите" будут в президенты России проталкивать, несмотря на его коматозное состояние.

Нам всё это надо? Мы точно хотим увидеть, как толпы озверевших "хомячков" будут перестраивать нашу жизнь на собственный лад, забирая нашу свободу ради того, чтобы обустроить собственную? Хотим ли мы, чтобы у нас вдруг стало, "как в Америке"? Не дай Бог.