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Статуя индийского национального героя в два раза «переплюнула» Статую Свободы

31 октября 2018, 16:24  •  116 • В мире
Установленное на 58-метровый постамент сооружение получило общую высоту около 240 метров, получив название Статуя Единства. Ранее самой высокой в мире статуей была Чжунъюаньская статуя Будды в Китае - она ниже на 23 метра.
В индийском штате Гуджарат у города Вадодара окончена установка Статуи Единства, ставшей наиболее высокой статуей во всем мире. Высота монумента достигает 182 метров, общая высота с постаментом - 240 метров.
Монумент возведен в честь Сардара Валлабхаи Пателя - национального героя Индии, борца за независимость государства от Британии, одного из авторов конституции независимой Индии. Патель занимал пост главы МВД и вице-премьера Индии в период с 1947 по 1950 год. За заслуги перед страной он получил почетное имя Сардар, что означает "Вождь".
Монумент размещен напротив плотины Нармада на речном острове под названием Садху Бет. Памятник вместе с окрестностями занимает площадь более 20 000 квадратных метров и окружен искусственным озером площадью 12 квадратных километров.
Статуя Пателя стала на 23 метра выше установленной в Китае Чжунъюаньской статуи Будды, которая до этого момента была наиболее высокой статуей на Земле, и почти в два раза выше американской Статуи Свободы в Нью-Йорке.
Главным автором проекта стал известный скульптор Рам Ванджи Сутар. В работах было использовано более 3000 рабочих. Строительство обошлось в порядка 430 миллионов долларов и велось в течение пяти лет.

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