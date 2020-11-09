Статусные манёвры: как Британия активизирует деятельность своих военно-морских сил

В Великобритании стартуют командно-штабные учения НАТО Dynamic Master 2020, цель которых — повышение качества взаимодействия и квалификации морских сил альянса. В этом году британские ВМС принимали участие в ряде военно-морских манёвров. При этом высокопоставленные военные Соединённого Королевства выражали обеспокоенность усилением активности российского подводного флота в Атлантике. По мнению экспертов, Лондон рассчитывает пересмотреть своё положение в современной структуре стратегической безопасности. Однако, как отмечают аналитики, сейчас британский Королевский флот уступает как ВМС КНР, так и ВМФ России, а Лондон играет лишь вспомогательную роль во внешней политике Вашингтона.

В Великобритании 9 ноября начинаются командно-штабные учения НАТО Dynamic Master 2020. В пресс-релизе альянса говорится, что цель манёвров заключается в подготовке персонала всемирных навигационных систем NCAGS/AWNIS, которые используют страны НАТО при судоходстве. Это должно повысить квалификацию специалистов для их участия в операции Ocean Shield и других морских мероприятиях альянса.

Отметим, что это уже третьи за последние месяцы морские учения НАТО из серии Dynamic, в которых принимает участие Королевский военно-морской флот Великобритании. Так, в начале июля неподалёку от Фареро-Исландского рубежа прошли манёвры Dynamic Mongoose.

Так называемый Фареро-Исландский рубеж — это линия противолодочной обороны НАТО, расположенная в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Британские военные эксперты отметили, что участие страны в учениях Dynamic Mongoose стало одним из самых значимых событий для флота за последние годы — в них были задействованы два противолодочных фрегата, подводная лодка HMS Trenchant и патрульный противолодочный самолёт P-8 Poseidon.

Редактор журнала Warships International Fleet Review Иэн Баллантайн, в свою очередь, отметил, что манёвры при участии Великобритании — это сигнал для Москвы.

«Великобритания и её союзники по НАТО посылают Путину сигнал о том, что впервые за несколько десятилетий альянс готов развернуть в Арктике существенный неядерный военно-морской контингент, чтобы контролировать разработку новых российских ударных и стратегических подводных лодок», — отметил Баллантайн в разговоре с Express.

Кроме того, с 28 сентября по 8 октября у побережья Франции прошли морские учения Dynamic Mariner. Их задачей была проверка морского компонента передовых сил реагирования НАТО и взаимодействие с силами блока. В манёврах принимали участие 31 надводный корабль, одна подводная лодка и три морских патрульных самолёта.

Подводное беспокойство

На фоне череды морских учений по линии НАТО британские высокопоставленные военные высказывают беспокойство усилением активности российского подводного флота на своих северных рубежах.

Так, глава ВМС Соединённого Королевства адмирал Тони Радакин в октябре заявил, что сейчас Россия в Атлантике действует активнее, чем последние 30 лет.

Подлодка на учениях НАТО Dynamic Mongoose 2020

© shape.nato.int

Кроме того, он отметил, что из-за глобального потепления в арктических зонах появятся новые маршруты, по которым Китай сможет направить свой флот в Атлантику и которые проходят вдоль побережья «возрождающейся России».

Издание Daily Mail со ссылкой на источники в ВМС Великобритании сообщило, что в Лондоне обеспокоены участившимися заходами российских подлодок в Северную Атлантику.

По информации источника издания, Москва в последнее время якобы посылает в этот район по две или три подлодки вместо одной. При этом субмарины последнего поколения ВМФ России могут пройти Фареро-Исландский рубеж и приблизиться к берегам Великобритании незамеченными, отмечает газета.

Издание также приводит слова контр-адмирала Криса Пэрри, который заявил, что в таких условиях Великобритания должна «существенно» инвестировать в противолодочные технологии, так как в этой сфере Лондон отстаёт от конкурентов.

«Перед нами непростой выбор. Чтобы защитить Британию в любом будущем конфликте, потребуются существенные инвестиции в технологии и навыки для противодействия подводным лодкам. Мы отстаём, и нам нужно нагонять», — сказал Пэрри.

На вторых ролях

В конце октября представители британского флота и ВМС США заявили, что обеспечат взаимозаменяемость авианосцев в морских операциях, в том числе в отслеживании подводных лодок ВМФ России. Начальник военно-морских операций США адмирал Майк Гилдэй и глава британских ВМС Тони Радакин договорились подписать декларацию о намерениях, которая установит положения сотрудничества в таких сферах, как операции с применением авианосцев, достижение превосходства под водой, а также в области беспилотных технологий и искусственного интеллекта.

Эсминец USS Roosevelt на учениях Dynamic Mongoose 2020

© shape.nato.int

Стоит отметить, что информация о договорённости появилась после очередных манёвров НАТО в Атлантике — учений Joint Warrior 2020, которые возглавляла Великобритания. В ходе этих манёвров с палубы британского авианосца HMS Queen Elizabeth производили совместные вылеты истребители F-35B Корпуса морской пехоты США и морской авиации Королевского флота.

В заявлении Радакина, которое приводит Военно-морской институт США (USNI), также говорилось, что взаимодействие Британии и Соединённых Штатов будет углубляться и в сфере наблюдения за российскими подлодками в водах Атлантики.

Между тем эксперты отмечают, что в настоящее время многие манёвры альянса направлены на то, чтобы продемонстрировать «дееспособность НАТО».

«Это больше политические операции, чем военные, поскольку данные манёвры связаны с американскими выборами и текущей ситуацией. Великобритания, как традиционный союзник США, таким образом пытается продемонстрировать лояльность потенциальному новому американскому лидеру, а также заручиться военной поддержкой стран блока», — выразил мнение член-корреспондент Академии военных наук американист Сергей Судаков.

Собеседник RT добавил, что, несмотря на брексит, Великобритания остаётся одним из ключевых игроков в НАТО.

«Хотя во время президентства Трампа Великобритания перестала быть пуделем США, стала проводить более самостоятельную политику, которая в том числе направлена на сохранение собственного суверенитета, включая принятие решений внутри альянса», — подчеркнул политолог.

Он полагает, что Соединённое Королевство вряд ли может претендовать на статус важной морской державы современности, однако США необходимы британские авианосцы из-за неудовлетворительного состояния собственного флота.

«Это связано с тем, что сегодня у США из 11 флотилий в строю находятся шесть, остальные стоят на приколе, поскольку при Обаме флот не модернизировался. Всё это осложняет проведение любых операций, в связи с чем Вашингтону нужны такие союзники, которые будут «сдавать в аренду» свои мощности. Великобритания, которая, в свою очередь, не хочет ослабить связи с Соединёнными Штатами, хотя много говорит о суверенитете, сама предложила такие условия и услуги Белому дому», — уточнил эксперт.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с RT отметил, что военно-морская активность Лондона говорит в том числе о желании пересмотреть своё положение в современной структуре стратегической безопасности.

«Великобритания при помощи разного рода учений пытается не только усилить своё присутствие в других регионах, но и решать международные проблемы. Такие манёвры демонстрируют, что силовая составляющая в политике Британии начинает доминировать. Но подобная тактика никогда не способствовала урегулированию конфликтов и решению сложных мировых проблем», — подчеркнул эксперт.

С его точки зрения, пока Лондон продолжает оставаться на вторых ролях.

«Британия пытается пристроиться к США, заявить о себе как о ведущей морской державе, но она давно утратила этот статус. Сегодня британский Королевский флот уступает как ВМС КНР, так и ВМФ России. Армия Великобритании, по сути, выполняет задачи, которые перед ней ставит Пентагон, и гордится тем, что играет вспомогательную роль во внешней политике США», — заключил Кнутов.