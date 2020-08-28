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Статус "скво": в США переименуют "оскорбительный" курорт

28 августа 2020, 04:20  •  56 • Аналитика
© Depositphotos / anatoliy_gleb
Около 600 тысяч посетителей ежегодно, олимпийское прошлое, грандиозный размах – все это о горнолыжном курорте Скво-Вэлли в США. И скоро такие весомые регалии передадут кому-то другому. Точнее, географически место останется тем же – изменится название. Внезапно в 2020 году руководство Скво-Вэлли осознало, что этот топоним расистский и сексистский. Перевод на русский звучит вполне прилично – "долина женщин". Но вся проблема в "скво" – в женщинах. Но это еще не сексизм, как ни странно, точнее, не тот, который заметили американцы. Дело в том, что слово "скво" пришло из наррагансеттского (мертвого индейского) языка, и именно этническая привязка якобы сделала его ругательством. Мол, этот термин "долгое время использовался как уничижительное и бесчеловечное обращение к индейской женщине", и его употреблением были возмущены местные жители племени Уашо.
С одной стороны, если сами коренные американцы против этого слова, то, может, и верно, что курорт решил пойти им навстречу. Белые колонисты, прибывшие на американский материк, и правда стали использовать ранее нейтральное индейское слово в негативном контексте. Кстати, кампания по удалению "скво" из географических названий началась в США еще в 2008 году, так что Скво-Вэлли еще долго продержался.
С другой стороны, сколько можно уже менять исторические названия и факты, сносить памятники и стесняться книг? Может, лучше заняться просвещением и объяснять, как важно помнить прошлое, особенно отрицательные и болезненные его эпизоды, чтобы не допустить повторения подобного в будущем? Или вместо переименования устраивать акции в поддержку ущемленных групп, проводить благотворительные фестивали? Ведь замазывание и переписывание полезной нагрузки не несет никакой. Разве что глаза мозолить перестанет.
И главный вопрос: а много ли посетителей курорта вообще знает значение термина "скво"? Многие ли из них задумываются, откуда такое название? Спросите сами себя, всегда ли вы долго и упорно изучаете этимологию топонимов перед поездкой в отпуск? Знаете ли вы, что такое на самом деле "Суздаль"? Вряд ли, поэтому загуглите. Так и в случае со Скво-Вэлли. Зато теперь благодаря скандалу и переименованию широкие массы оповещены, что это слово бранное и оскорбительное. И настоящие расисты и сексисты тоже в курсе. Так что эффект от таких благих акций с громкими переименованиями весьма сомнителен. И вполне может оказаться обратным от желаемого.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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