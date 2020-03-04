Статус-кво, компромисс или усмирение "пьяного медведя": Эксперты сделали ставки перед переговорами Путина с Эрдоганом

Линия разграничения

Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдёт в Москве в четверг, 5 марта, на фоне обострения ситуации в Сирии. Перед важными переговорами эксперты делают ставки, чего удастся добиться политическим лидерам.

Руководитель Центра изучения Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин заявил "Известиям", что встреча поможет разрешить конфликт в сирийском Идлибе. По его мнению, военные останутся на тех местах, которые они успели занять.

"Скорее всего, лидеры договорятся, чтобы все остались на тех местах, которые сейчас занимают, то есть речь идёт о некоем статус-кво. Учитывая, что на проведении двусторонней встречи на высшем уровне настоял Эрдоган, можно говорить о том, что он рассчитывает на некие договорённости. При этом на сотрудничестве Москвы и Анкары в других сферах последнее обострение в Идлибе сказаться всё же не должно", - заявил эксперт.

Специалист убеждён, что на других сферах сотрудничества России и Турции сирийская ситуация не скажется. До этого турки заявляли, что сирийский кризис не повлияет на планы купить русские комплексы С-400.

"Разумный компромисс"

Завкафедрой политологии и международных отношений Севастопольского государственного университета Александр Ирхин рассказал РИА Новости, что, по его мнению, конфликт приведёт к "разумному компромиссу". Политолог убеждён, что в интересах Эрдогана всё-таки наладить взаимодействие с Россией: на него давят и планы США. Дело в том, что Штаты добиваются свержения Эрдогана и ухода от власти партии "Справедливость и развитие". Неудачная попытка переворота уже была в 2016 году.

"Ситуация достаточно сложная, и её динамика очень высокая. Каждая из сторон перед переговорами 5 марта пытается занять как можно лучшие позиции. Думаю, эта ситуация будет сведена к разумному компромиссу. В ситуации вокруг Сирии, Идлиба и курдской проблемы турки на тактическом уровне наращивают конфликтный потенциал, чтобы на стратегическом уровне получить компромисс с Россией", - заявил Ирхин в эфире радио "Спутник в Крыму".

Эксперт объяснил и истоки конфликта. По его мнению, Турция хочет стать "лидером в суннитском мире". Её внешняя политика на Ближнем и Среднем Востоке идёт вразрез с интересами нашей страны. Однако России невыгодно обострять отношения с Турцией, чтобы она не закрыла черноморские проливы.

"Из наиболее реальных вариантов исхода переговоров возможно достижение какого-то компромисса по линии разграничения, который, с одной стороны, будет в интересах Сирии, чьи войска уже значительно продвинулись, с другой стороны, каким-то образом устроит Турцию. Вопрос в том, на какой вариант линии разграничения сейчас готовы пойти обе стороны, потому что у них зачастую принципиально разные представления о начертании этой линии и о своих возможностях эту линию защищать или через неё наступать", - цитирует РИА Новости Крым военного обозревателя Илью Крамника.

"Усмирение медведя"?

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец заявил, что на повестке дня переговоров Путина и Эрдогана стоят, по сути, два главных вопроса. Первый из них - как не довести ситуацию до прямого боевого столкновения армий России и Турции в Сирии, как не допустить прямой войны между двумя странами. Второй вопрос - пересмотр тех обязательств, которые в идлибской зоне деэскалации взяла на себя Турция.

В этой связи если сейчас не будут определены или хотя бы скорректированы задачи турецких войск, сирийских войск, российских войск, то ситуация в Идлибе обострится ещё больше, чем сейчас, подчёркивает полковник Баранец. Он считает, что Путину необходимо припереть Эрдогана к стенке и подсунуть ему документ, в котором были бы чётко обозначены красные флажки, за которые он не имеет права заходить.

"Хлопец, по-моему, сильно зарвался. Вы посмотрите, до какого лукавства, до какой брехни он дошёл, вдумайтесь. Вы помните, его недавно спросили: зачем ваши войска пришли в Сирию? Вы помните, что он ответил? По просьбе сирийского народа. Я, полковник Баранец, хочу приставить большую розовую дулю к носу президента Турции и сказать: господин Эрдоган, вы нас называете оккупантами в Крыму и в Донбассе? Хрен вам. Нас народ попросил", - признался военный обозреватель.

Он сравнивает Турцию с "пьяным медведем", который ворвался в Идлиб и начал разбрасывать всё налево и направо. Поэтому его необходимо утихомирить, заставив подписать новый документ, где бы чётко было прописано, что будет с турецкой армией, если она снова сунется в ту или иную зону, подытожил Виктор Баранец.

Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире "Царьград. Главное" с ведущим Юрием Пронько высказал ещё одну точку зрения. Он считает, что это и война мускулов, и война амбиций. И перед 5 марта и Сирия, и Турция постараются укрепить свои позиции, то есть захватить большие территории и получить ударные переговорные позиции, ударные такие. До встречи президентов будут продолжаться провокации и атаки.

"В любом случае атака на сирийские вооружённые силы, в которых присутствуют российские наблюдатели, российские специалисты, российские советники, и так далее, и тому подобное, - это ставит под риск жизни российских воинов. И мы в этом случае вынуждены будем отвечать Турции. Я не исключаю того, что могут быть какие-то жертвы. И это будет очень плохо для Турции. Обратите внимание, Эрдоган прилетает в Москву, это не Путин летит в Анкару", - заметил Литовкин, добавив, что турецкий лидер понимает, что рискует очень многим.

Напомним, до этого накануне сирийская армия сбила турецкий беспилотник, а Турция - два сирийских самолёта Су-24. Сирия закрыла воздушное пространство над этим районом страны. В этой связи российская сторона официально заявила, что не может гарантировать безопасность полётов ВВС Турции. В свою очередь в интервью ТАСС президент Путин указал, что Россия не собирается ни с кем воевать, но создаёт условия в своей обороне, чтобы никому в голову не приходила мысль о военном конфликте с нашей страной.