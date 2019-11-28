Статистика, которая не понравится на Западе: Пушков привёл данные по материнской смертности

В последние 15 лет материнская смертность в России неуклонно снижается, в то время как в США она только растёт. На данные Всемирной организации здравоохранения обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков.

"С 2015 года Россия теряет меньше женщин при родах, чем США (хотя в 2000-м мы теряли в 5 раз больше, чем США)", - комментирует политик статистику ВОЗ.

Пушков добавляет, что теперь необходимо стремиться к показателям таких стран, как Канада, Франция и Япония. Там показатель смертности при родах в год находится на уровне 10 и меньше.

В комментариях пользователи отмечают, что по уровню зарплат также было бы неплохо выйти на уровень Канады и США.

Фото: скриншот Twitter/@Alexey_Pushkov