«Стать центром оппозиции»: как отставка Филипа Хэммонда может повлиять на британскую политику • 64 • Украина Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд анонсировал свою отставку. Это может быть демонстративным жестом несогласия с политикой наиболее вероятного претендента на кресло премьера Бориса Джонсона, считают эксперты. В стане британских консерваторов разгораются противоречия из-за брексита, что свидетельствует о кризисе в правящей партии, считают аналитики. В прошлом Филип Хэммонд прославился жёсткой риторикой в отношении России, однако, как полагают эксперты, его уход с поста не изменит негативного отношения британских элит к РФ. Филип Хэммонд globallookpress.com © Stephen Chung Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд заявил, что намерен подать в отставку до того, как действующий премьер Тереза Мэй передаст свои полномочия преемнику 24 июля. Об этом политик заявил 21 июля в эфире телеканала BBC. Отвечая на вопрос ведущего, ожидает ли Хэммонд, что его уволят, глава минфина ответил: «Уверен, что увольнение мне не грозит, поскольку собираюсь уйти сам, не дожидаясь этого. Я намерен подать своё прошение об отставке Терезе Мэй до того, как в среду она направится в Букингемский дворец со своим заявлением». По словам Хэммонда, он не готов работать с экс-министром иностранных дел Борисом Джонсоном, который, согласно опросам, лидирует в борьбе за пост премьера. В частности, главу британского Минфина не устраивает намерение Джонсона выйти из ЕС без сделки. Бывший руководитель МИД Великобритании ранее неоднократно заявлял, что осуществит брексит до 31 октября текущего года любым способом. «Такой вариант я ни за что не поддержу. Очень важно, чтобы у премьера была возможность работать с министром финансов, который был бы согласен с его политикой», — отметил Хэммонд. Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своём намерении уйти в отставку с поста главы правящей Консервативной партии 24 мая 2019 года. Тот, кто её сменит на этом посту, станет и новым председателем кабмина Соединённого Королевства. Процесс выборов нового лидера консерваторов должен завершиться 22 июля. Это последний день, когда рядовые члены партии могут проголосовать по почте, выбрав одного из двух кандидатов — Бориса Джонсона или руководителя МИД Джереми Ханта. 21 июля газета The Sun сообщила, что, по данным проведённого ею опроса, 73% консерваторов выступают за Джонсона. Схожие цифры фигурировали ранее и в другом исследовании, проведённом социологической службой YouGov по заказу газеты The Times. Тормоз брексита Филип Хэммонд за последние 10 лет, после того как к власти в Соединённом Королевстве пришли консерваторы, заслужил репутацию политического тяжеловеса. В то время как другие министры приходили и уходили, он продолжал занимать высокие посты в правительстве. Не повлияла даже замена Дэвида Кэмерона на посту премьера Терезой Мэй. За прошедшие годы Хэммонд успел побывать министром транспорта, обороны, иностранных дел и, наконец, финансов (канцлером казначейства). Эта должность считается второй по значимости после премьера. Марш противников брексита в Лондоне

© Bettina Strenske И хотя именно при Хэммонде в 2017 году Британия выбыла из списка пяти крупнейших экономик мира по версии МВФ, эксперты оценивают итоги его работы в целом положительно. «Филип Хэммонд был неплохим министром финансов. С экономикой Великобритании после референдума по брекситу, несмотря на все страшные прогнозы, ничего не случилось — даже напротив, безработица существенно уменьшилась и появились рабочие места. Я думаю, это и его заслуга в том числе», — заявила в беседе с RT профессор МГИМО Наталья Капитонова. Однако в самой Великобритании канцлера казначейства активно критикуют. Не столько за экономику, сколько за политические просчёты. На посту министра финансов, который он занял в 2016 году, Хэммонду пришлось заняться в значительной степени вопросами, связанными с брекситом. В 2017 году он даже назвал ЕС «врагом» в контексте переговоров по этой теме, за что позже был вынужден извиняться. В итоге одним из результатов работы кабинета Мэй и Хэммонда стало соглашение с ЕС, которое так и не утвердил британский парламент. Именно оно и стало причиной отставки Терезы Мэй. Как отмечает газета The Telegraph, именно намерение Хэммонда отказаться рассматривать возможность выхода из ЕС без сделки ослабила переговорные позиции британского правительства. Из-за этого премьер-министр Тереза Мэй не смогла добиться приемлемого для парламента соглашения с ЕС и ушла в отставку. Также, по информации издания, ведомство Филипа Хэммонда не выделило достаточного количества средств, необходимых для подготовки к брекситу без соглашения с ЕС. По словам доцента кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Натальи Ерёминой, отставка Хэммонда является «подтверждением давней тенденции — раскола внутри Консервативной партии». «Это подтверждает, что партию лихорадит. И это будет продолжаться достаточно долго, и совершенно непонятно, как она выйдет из этого кризиса», — заявила RT Ерёмина. По словам эксперта, отставки в правительстве Терезы Мэй уже стали «ритуальным явлением» и демонстрируют, что действующий премьер-министр не смогла добиться единой позиции от своего кабинета по брекситу. Во главе бунта По мнению Натальи Капитоновой, отставка Филипа Хэммонда носит «демонстративный характер». «Очевидно, уход Хэммонда направлен против Джонсона и против его возможных планов выхода из ЕС без соглашения, так называемого обвального выхода из ЕС», — считает эксперт. Накануне объявления об уходе с поста в интервью европейским СМИ Хэммонд заявил, что любыми силами будет противиться брекситу без сделки, не исключив в том числе вынесения вотума недоверия Борису Джонсону. Ранее Хэммонд поддержал идею повторного референдума по брекситу. Борис Джонсон

© Andrew Parsons 18 июля 2019 года британский парламент принял поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии, блокирующую брексит без сделки Великобритании с ЕС. Несмотря на позицию премьер-министра, которая до этого впервые заявила о возможности выхода без сделки, несколько министров, в том числе и Хэммонд, отказались поддержать главу кабинета и голосовать против поправки. Канцлер казначейства вместе с министром юстиции Дэвидом Гоком, министром по вопросам международного развития Рори Стюартом и министром по делам бизнеса Грэгом Кларком воздержались от голосования. Министр культуры и цифровых технологий Марго Джеймс даже ушла в отставку, чтобы проголосовать вопреки позиции правительства. Ряд СМИ обвинили в случившемся Хэммонда. Так, по мнению Daily Express, канцлер «нанёс удар в спину» будущему премьеру. За день до объявления Филипа Хэммонда об отставке о желании покинуть министерский пост заявил Дэвид Гок — также из-за несогласия с позицией Бориса Джонсона. При этом, как сообщала ранее Daily Mail, уйти со своих должностей в случае победы Джонсона собирались три члена кабинета министров — Хэммонд, Гок и Стюарт. Заседания Палаты общин британского парламента

«Циничные технологии»: как Зеленский выполняет свои предвыборные обещания По мнению Натальи Капитоновой, «Филип Хэммонд может стать центром оппозиции Борису Джонсону в Консервативной партии». В свою очередь, руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина считает, что в значительной степени противники Джонсона сосредоточены в парламентской фракции консерваторов. «Конечно, Хэммонд к ним может присоединиться», — заявила в разговоре с RT Бабынина. В антироссийском тренде Россиянам Филип Хэммонд мог запомниться довольно жёсткими высказываниями по отношению к нашей стране в те годы, когда возглавлял Минобороны и Форин Офис. Так, он называл нашу страну «вызовом и угрозой для всех», обвинял в нарушении международного права, требовал вернуть Крым Украине, поддерживал исламистов в Сирии и выступал в качестве одного из инициаторов действующих сейчас против России европейских санкций. Однако, несмотря на уход Филипа Хэммонда из британского правительства, Лондон вряд ли изменит политику в отношении Москвы, считают эксперты. Наиболее вероятный будущий премьер Борис Джонсон, как и его соперник Джереми Хант, также отличились множеством антироссийских заявлений. «Соответствующий настрой в отношении России — это сейчас общий тренд британской политической элиты, — пояснила Наталья Капитонова. — Фигур, настроенных на нормализацию отношений с Россией, там нет. И ожидать от Джонсона того, что российско-британские отношения изменятся в лучшую сторону, особых оснований нет». В то же время, по её словам, у нового кабинета министров существует теоретическая возможность пересмотреть позиции в отношении Москвы. Однако воспользуется ли ею Борис Джонсон — большой вопрос. «Я бы не рассчитывала на то, что российско-британские отношения как-то изменятся в лучшую сторону независимо от того, кто будет новым премьер-министром. Филип Хэммонд — не самый антироссийский политик в британском истеблишменте, поэтому его уход не играет никакой роли. Ни Хэммонд, ни Джонсон не являются сторонниками улучшения отношений с Россией», — подвела итог Людмила Бабынина.





