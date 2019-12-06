Стать иноагентом? Это может даже Познер • 63 • Аналитика

Последние нововведения наших законодателей позволяют причислять к иноагентам физических лиц, ежели таковые получают средства из-за рубежа и ретранслируют информацию зарубежных СМИ, добавим, негативного-презрительного содержания о России, о чём обычно забывают упомянуть. Наша либеральная общественность встрепенулась и ощетинилась, Госдеп США тоже обеспокоился, какое совпадение!



Однако президент Путин уже подписал закон о признании иноагентами физических лиц.





Либеральная разница

Вообще, либералы, по определению, должны бы приветствовать нововведения, но тут все выступили дружно резко против, что наводит на сермяжные мысли о том, что они получают средства из-за рубежа и ретранслируют, после своей авторской обработки, тезисы зарубежной антироссийской пропаганды.



К примеру, Владимир Познер, обозреватель, выступил недавно с острой критикой всего нашего ТВ:



Все федеральные каналы управляются Кремлём, поэтому столько ахинеи.



Так уж прямо и управляются, где доказательства? А это свободное мнение обозревателя, доказательствами он себя утруждать не обязан… К слову, на Западе «демократические» власти, по либеральному мнению, только влияют на свои «федеральные каналы», но не управляют, почувствуйте либеральную разницу.



А мы чувствуем, что Познер просто ретранслирует позицию Госдепа США, который не устаёт повторять то же самое: всё в России управляется из Кремля. Или это выстраданное личное мнение нашего обозревателя? Может быть, но как оно совпадает с главным пропагандистским рупором США!



СССР и либеральная обида на него

Отвечая на вопрос некого С. Владимира Владимировича, обозреватель Познер сказал, что критикует СССР потому, что он обещал построить справедливое общество, а построил «тоталитарное», а сегодня он критикует Россию — потому, что живёт здесь. На Западе тоже есть недостатки, но он там не живёт.



Однако, критикуя Россию, Познер обычно приводит в качестве примера западные образцы, достойные восхищения и подражания, кстати, это и обычный приём западной прямолинейной пропаганды.





«Тоталитарное» определение Познером СССР опять же повторяет главный тезис западной пропаганды о советском «тоталитаризме», который на этом простом основании приравнивается на Западе к фашистскому, гитлеровскому «тоталитаризму». На наш взгляд, термин «тоталитарный» специально придуман западными идеологами, чтобы поставить на одну доску гитлеровскую Германию и СССР, Гитлера и Сталина. Западные «историки» и «журналисты» только из него и исходят сегодня, переписывая историю Второй мировой войны и ХХ века, и обозреватель Познер туда же.



Диктатура пролетариата

Вообще, классик марксизма-ленинизма-сталинизма Карл Маркс не скрывал, что в справедливом коммунистическом обществе будет «диктатура пролетариата», в начале ХХ века даже либералы вроде Бернарда Шоу считали, что «диктатура пролетариата» будет справедливее «диктатуры буржуазии», но эти надежды не оправдались. Тем не менее, «диктатура пролетариата» победила «диктатуру буржуазии» во Второй мировой войне, если уж говорить теоретически об исторической справедливости.



Потому что гитлеровская диктатура – это западная демократическая или «буржуазная диктатура»: она пришла к власти демократическим путём и при поддержке западных демократических государств вплоть до Мюнхенского мира Запада с Гитлером 1938 года. Западная демократия ответственна за гитлеровский националистический режим, кстати, сегодня она пестует националистический режим на Украине.





Заметим, что претензии к советскому обществу у обозревателя Познера проистекают с коммунистических высот обещанного «царства свободы», он как бы обижен тем, что его обманули в лучших надеждах. Коммунисты начала ХХ века верили в коммунистическую утопию как люди верующие, они не понимали тогда, что это утопия. А либерал Познер до сих пор как бы не понимает, что это утопия, или он ещё и верующий коммунист? Если он обижается, что «справедливое» общество в СССР не построили? В то время как СССР доказал на своём опыте, что на земле рай невозможен, токмо в «царствии небесном».



Либеральный тоталитаризм

Неожиданный удар по нашим либералам нанесён сегодня из США, где, по экспертному мнению политолога Дмитрия Саймса в телепрограмме «Большая игра», набирает силу «либеральный тоталитаризм», с неотроцкистской яростью и нетерпимостью обрушивающийся на инакомыслящих.



Какой же это либерализм?

– дрогнул голос Познера, и он тут же инстинктивно попытался «заткнуть» Вячеслава Никонова:



Вы говорите чепуху…



Нет, это не «чепуха», это настоящий либерализм, с которым вы постоянно обрушиваетесь на своих оппонентов в России. И вот в США увидели себя в зеркале…



Но вернёмся к вопросу об иноагентах в России. С принятием закона об иноагентах Россия становится как бы ближе к Западу, поскольку начинает практиковать западное законодательство в этой области. Парадокс в том, что наши либералы при этом действительно оказываются под угрозой. Ведь если обнаружится, к примеру, что обозреватель Владимир Познер получает средства из-за рубежа, даже он может быть причислен к иноагентам! С другой стороны, станут наши либералы иноагентами, и что с того? Даже ретранслировать западную пропаганду это им отнюдь не запрещает. Просто честно назовутся своим настоящим именем вместо затасканного эвфемизма «либерал». Последние нововведения наших законодателей позволяют причислять к иноагентам физических лиц, ежели таковые получают средства из-за рубежа и ретранслируют информацию зарубежных СМИ, добавим, негативного-презрительного содержания о России, о чём обычно забывают упомянуть. Наша либеральная общественность встрепенулась и ощетинилась, Госдеп США тоже обеспокоился, какое совпадение!Однако президент Путин уже подписал закон о признании иноагентами физических лиц.Вообще, либералы, по определению, должны бы приветствовать нововведения, но тут все выступили дружно резко против, что наводит на сермяжные мысли о том, что они получают средства из-за рубежа и ретранслируют, после своей авторской обработки, тезисы зарубежной антироссийской пропаганды.К примеру, Владимир Познер, обозреватель, выступил недавно с острой критикой всего нашего ТВ:Так уж прямо и управляются, где доказательства? А это свободное мнение обозревателя, доказательствами он себя утруждать не обязан… К слову, на Западе «демократические» власти, по либеральному мнению, только влияют на свои «федеральные каналы», но не управляют, почувствуйте либеральную разницу.А мы чувствуем, что Познер просто ретранслирует позицию Госдепа США, который не устаёт повторять то же самое: всё в России управляется из Кремля. Или это выстраданное личное мнение нашего обозревателя? Может быть, но как оно совпадает с главным пропагандистским рупором США!Отвечая на вопрос некого С. Владимира Владимировича, обозреватель Познер сказал, что критикует СССР потому, что он обещал построить справедливое общество, а построил «тоталитарное», а сегодня он критикует Россию — потому, что живёт здесь. На Западе тоже есть недостатки, но он там не живёт.Однако, критикуя Россию, Познер обычно приводит в качестве примера западные образцы, достойные восхищения и подражания, кстати, это и обычный приём западной прямолинейной пропаганды.«Тоталитарное» определение Познером СССР опять же повторяет главный тезис западной пропаганды о советском «тоталитаризме», который на этом простом основании приравнивается на Западе к фашистскому, гитлеровскому «тоталитаризму». На наш взгляд, термин «тоталитарный» специально придуман западными идеологами, чтобы поставить на одну доску гитлеровскую Германию и СССР, Гитлера и Сталина. Западные «историки» и «журналисты» только из него и исходят сегодня, переписывая историю Второй мировой войны и ХХ века, и обозреватель Познер туда же.Вообще, классик марксизма-ленинизма-сталинизма Карл Маркс не скрывал, что в справедливом коммунистическом обществе будет «диктатура пролетариата», в начале ХХ века даже либералы вроде Бернарда Шоу считали, что «диктатура пролетариата» будет справедливее «диктатуры буржуазии», но эти надежды не оправдались. Тем не менее, «диктатура пролетариата» победила «диктатуру буржуазии» во Второй мировой войне, если уж говорить теоретически об исторической справедливости.Потому что гитлеровская диктатура – это западная демократическая или «буржуазная диктатура»: она пришла к власти демократическим путём и при поддержке западных демократических государств вплоть до Мюнхенского мира Запада с Гитлером 1938 года. Западная демократия ответственна за гитлеровский националистический режим, кстати, сегодня она пестует националистический режим на Украине.Заметим, что претензии к советскому обществу у обозревателя Познера проистекают с коммунистических высот обещанного «царства свободы», он как бы обижен тем, что его обманули в лучших надеждах. Коммунисты начала ХХ века верили в коммунистическую утопию как люди верующие, они не понимали тогда, что это утопия. А либерал Познер до сих пор как бы не понимает, что это утопия, или он ещё и верующий коммунист? Если он обижается, что «справедливое» общество в СССР не построили? В то время как СССР доказал на своём опыте, что на земле рай невозможен, токмо в «царствии небесном».Неожиданный удар по нашим либералам нанесён сегодня из США, где, по экспертному мнению политолога Дмитрия Саймса в телепрограмме «Большая игра», набирает силу «либеральный тоталитаризм», с неотроцкистской яростью и нетерпимостью обрушивающийся на инакомыслящих.– дрогнул голос Познера, и он тут же инстинктивно попытался «заткнуть» Вячеслава Никонова:Нет, это не «чепуха», это настоящий либерализм, с которым вы постоянно обрушиваетесь на своих оппонентов в России. И вот в США увидели себя в зеркале…Но вернёмся к вопросу об иноагентах в России. С принятием закона об иноагентах Россия становится как бы ближе к Западу, поскольку начинает практиковать западное законодательство в этой области. Парадокс в том, что наши либералы при этом действительно оказываются под угрозой. Ведь если обнаружится, к примеру, что обозреватель Владимир Познер получает средства из-за рубежа, даже он может быть причислен к иноагентам! С другой стороны, станут наши либералы иноагентами, и что с того? Даже ретранслировать западную пропаганду это им отнюдь не запрещает. Просто честно назовутся своим настоящим именем вместо затасканного эвфемизма «либерал». Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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