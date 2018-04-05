Стать чужим в своей квартире: СК расследует случаи выселения семей из собственного жилья за долги по кредитам

Следственный комитет изучает серию инцидентов с участием кредитной организации «Центр займов 365», в результате которых многодетные семьи лишались квартир после просрочек по платежам. Поводом стала история жительницы Мытищ, матери троих детей, чья квартира получила новых хозяев без её согласия. Как выяснил RT, в деле появились новые потерпевшие — в похожей ситуации оказалась москвичка Наталья, чьё жильё было продано той же кредитной организацией. По версии следствия, речь может идти о мошеннической схеме.

В мае 2017 года Юлия Каплун из Мытищ обратилась за кредитом в ООО «Центр займов 365». Семье нужна была квартира, в которой смогли бы жить она с супругом, трое их детей и родители-пенсионеры. Для покупки квартиры не хватало порядка 700 тыс., однако в организации сказали, что взять нужно не меньше миллиона. В результате сошлись на займе в размере 1 млн 350 тыс. рублей.

Какое-то время ушло на бюрократическую волокиту: некоторые бумаги пришлось переподписывать.

«В «Центр займа 365» несколько раз вызывали мою маму переподписывать бумаги, поскольку обнаруживали какие-то неточности в подписанных документах, — рассказала RT Юлия Каплун. — Копии переподписанных документов мне предоставлены не были».

Проблемы начались в марте 2018 года, когда на пороге квартиры семьи Каплун появился мужчина, представившийся Кириллом. Он сообщил супругам, что они больше не являются собственниками квартиры.

«Он показал документы купли-продажи квартиры, в которых покупателем является некий Антон Снопок, — вспоминает Каплун. — Кирилл угрожал, что придёт через десять дней менять замки и что нам лучше съехать по-хорошему».

Как вскоре выяснилось, организация «Центр займа 365» сочла, что семья задерживает выплаты по кредиту (семья не внесла один платёж) и тем самым нарушает договор. Поскольку кредит был выдан под залог квартиры, фирма выставила её на продажу, чтобы из вырученных денег вернуть за Каплун её долг.

При этом сама семья после этого фактически осталась бы на улице.

В СК подозревают мошенничество

Делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил следователям выяснить все обстоятельства сделки. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«По результатам проведённой ГСУ СК России по Московской области проверки по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), — заявили в СК.

Бастрыкин поручил подчинённым тщательным образом разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать правовую оценку действиям «всех без исключения лиц, которые могут быть причастны к ситуации».

В Следственном комитете RT пояснили, что следователь уже второй день допрашивает всех фигурантов дела. В частности, сама Юлия Каплун уже дала показания.

РИА Новости

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При этом семья Каплун проводит собственное расследование. Как утверждают потерпевшие, покупатель их квартиры находится в сговоре с кредитной организацией. Об этом якобы говорит тот факт, что квартира была продана третьему лицу слишком быстро, без осмотра и в несколько раз ниже рыночной стоимости — 1 млн 900 тыс. рублей против цены около 5 млн 400 тыс. рублей.

Также семья выяснила, что отец нового владельца квартиры — Снопок В.В. — фигурирует в судебных разбирательствах по выселению из квартир жильцов, которые брали кредиты в других микрофинансовых организациях.

В базе данных Мосгорсуда есть иск от 07 марта 2017 года к семье Заморовых, которых выселили из квартиры вместе с их несовершеннолетним ребёнком. По данным картотеки судебных дел, Снопок В.В. периодически участвует в подобных спорах.

Новые потерпевшие

Тем временем RT нашёл других пострадавших от действий фирмы «Центр займа 365». Обстоятельства их дела почти в точности совпадают с историей Юлии Каплун. Правда, жительница Москвы Наталья Ипполитова брала кредит не на покупку квартиры, а на лечение от онкозаболевания.

Под залог кредита, взятого в «Центре займа 365», женщина отдала свою четырёхкомнатную квартиру.

globallookpress.com

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«Эта квартира на Ярославском шоссе досталась мне по наследству, — рассказала Ипполитова. — Под залог этой квартиры я взяла кредит на лечение. А потом выяснилось, что «Центр займа 365» продал её, а меня выселяют. Я прошла через все суды и апелляции, но проиграла. Теперь я должна покинуть квартиру до 10 апреля, но мне некуда идти».

Помимо этого новый владелец подал ещё один иск к семье Ипполитовой: он требует оплатить аренду квартиры, поскольку женщина с детьми фактически жила там уже после того, как квартира была перепродана.

Теперь Ипполитова надеется объединить своё дело с делом Юлии Каплун, поскольку считает, что они обе пострадали от одной и той же мошеннической схемы. Так, по словам женщины, их квартира тоже была оперативно продана по стоимости в два раза ниже рыночной.

Фейковый трафик: как депутаты намерены заставить соцсети удалять недостоверную информацию «Сегодня мы встретимся с Юлией, а затем я надеюсь тоже дать показания следователю», — рассказала RT Наталья Ипполитова.

«Нас выставили злодеями и мошенниками»

RT связался с представителем покупателя квартиры Юлии Каплун Кириллом: свою фамилию мужчина называть отказался. По его словам, они с доверителем знали, что за продажей квартиры скрывается непростая история, что там прописаны люди, а также есть большая задолженность по коммунальным платежам. Однако они всё равно решили приобрести жильё, так как цена показалась им привлекательной.

«Нас просто заинтересовало предложение, — заявил RT Кирилл. — Рынок недвижимости просел, и цена была интересная. Я в первый раз от вас слышу, что нас считают аффилированными с кредитной организацией, что якобы мы в сговоре и купили квартиру по заниженной цене. Я не знаю, что сказать».

По его словам, если правоохранительные органы или бывшие собственники смогут развернуть дело в свою пользу — это их право. «Тогда сделку откатят, а нам вернут деньги», — подытожил Кирилл.

Гендиректор организации «Центр займа 365» Евгений Акишин заявил RT, что тоже не понимает, в чём суть претензий к его фирме.

«После репортажа СМИ нас выставили злодеями и мошенниками, якобы мы выгоняем семью, — говорит Акишин. — Хотя мы никого не выгоняли, мы даже с этой Юлией не разговаривали. Тут обычная юридическая практика: взяли кредит, его не отдали, их предупреждали, посылали письма по почте, они на связь не выходили. В итоге квартиру выставили на продажу».

Мужчина также заявил, что объект недвижимости не продавался по заниженной цене.

«Заниженные цены тут ни при чём, — отметил Акишин. — Наша задача не в том, чтобы спекулятивно зарабатывать на продаже квартиры. Там была сумма кредита плюс пени штрафа согласно договору. И мы почти всухую её продали».

Также гендиректор «Центра займа 365» утверждает, что раньше не был знаком с покупателем квартиры.

«Я этого мужчину, который купил квартиру, видел первый раз в жизни на сделке, — заявил Акишин. — И, насколько я знаю, он никуда не прячется, с ним можно поговорить».

Отметим, что на данный момент и Юлия Каплун, и Наталья Ипполитова фактически проживают в квартирах, которые им больше не принадлежат. В любой момент, согласно закону, они могут быть выселены оттуда вместе с семьями.