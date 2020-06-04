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Старый-новый военный и "сложная политобстановка": нового премьера Белоруссии разгадал Озимко
04 июня 2020, 23:55 • 117 • Политика
Белорусский политический обозреватель, публицист Кирилл Озимко разгадал нового премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. "Сложная политическая обстановка" диктует назначения. Кроме выходца из ВПК Головченко на важные посты назначены и бывшие сотрудники КГБ.
Озимко считает, что назначение Головченко как выходца из силовых ведомств (военно-промышленного комплекса) укладывается в общую тенденцию последних назначений в Белоруссии. Главой администрации президента с недавних пор является выходец из КГБ Игорь Сергиенко. Главой Госконтроля назначили другого выходца из КГБ - Ивана Тертеля.
Эксперт в беседе с Царьградом озвучил два фактора таких кадровых решений.
"Во-первых, сейчас в Белоруссии довольно сложная политическая и социально-экономическая обстановка", - отметил он.
По словам Озимко, в преддверии президентских выборов в городах страны проходят пикеты, в которых принимают участие оппозиционные политики. У Лукашенко появились "серьёзные, влиятельные конкуренты".
Вторым фактором он назвал силовиков в Белоруссии, и Романа Головченко в том числе, опорой для президента, "исполнительными кадрами".
"Можно сказать, что в сложных текущих условиях власть взяла курс на своего рода мобилизацию по военному образцу. То есть на укрепление своего положения, на укрепление власти президента с опорой на наиболее проверенные исполнительские именно кадры. На ключевые должности назначены не реформаторы и менеджеры, а именно такие исполнительные консервативные силовики", - произнёс Кирилл Озимко.
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