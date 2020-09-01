Старый новый срок: партии оценили свои шансы на выборах глав регионов

В руководстве КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» «Известиям» сообщили о серьезных шансах на успех их кандидатов в ходе грядущего единого дня голосования . В ЛДПР рассчитывают «как минимум» на вторые места на губернаторских выборах, а в КПРФ отмечают сильные позиции в Иркутской области. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил о больших надеждах на победу однопартийца в Чувашии. «Единая Россия» тоже выставила своих кандидатов, а также поддержала самовыдвиженцев, формально принадлежащих к другим партиям. При этом оппозиционные партии жалуются на проблемы с прохождением муниципального фильтра , некоторые призывают его отменить. Эксперты предрекают непростые выборы для действующих губернаторов и врио глав в Иркутской, Архангельской, Смоленской областях, Пермском и Камчатском краях, а также в Республике Коми.

Выборы близко

Во время единого дня голосования россияне выберут глав регионов в Севастополе, Чувашии, Коми, Татарстане, а также Камчатском, Краснодарском и Пермском краях. Такие же кампании пройдут в Ленинградской, Костромской, Ростовской, Иркутской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Смоленской, Архангельской, Брянской и Еврейской автономной областях. Основной день голосования состоится 13 сентября. Оппозиционные партии настроены на борьбу и рассчитывают на хорошие результаты . Об этом, в частности, «Известиям» рассказал член высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов.

— Мы минимум рассчитываем везде на вторые места. Кое-где у нас есть информация о возможности второго тура . Если эту информацию огласить, то начнется сразу давление на наших кандидатов. Мы везде отслеживаем ситуацию, предоставили наблюдателей, — сообщил парламентарий.

Он отметил, что ЛДПР — лидер по количеству выдвиженцев на губернаторских выборах. В «Единой России» выставили большое число самовыдвиженцев без использования партийного бренда, а от многих оппозиционных партий кандидатов не допустили, подчеркнул он.

— Мы будем максимально бороться на каждой территории, но есть проблемы с прохождением муниципального фильтра. Об этом говорят все оппозиционные партии . В двух регионах мы не смогли пройти фильтр: в Брянской области и Еврейской автономной области. Во всех остальных местах наши кандидаты зарегистрированы и работают на максимум, — добавил Сергей Каргинов.

О проблемах с прохождением муниципального фильтра «Известиям» рассказали и в КПРФ. Об этом заявил заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он отметил, что до выборов сложно говорить о шансах партийцев в разных регионах, однако подчеркнул, что есть несколько субъектов с традиционно сильными позициями коммунистов .

— У нас мощная команда в Иркутской области . Здесь очень серьезная поддержка, от КПРФ идет Михаил Щапов. Везде наши кандидаты ведут агитационные кампании. У нас яркий представитель в Пермском крае — Ксения Айтакова. Во всех 11 регионах, где мы будем, ожидается насыщенная напряженная борьба, — подчеркнул Юрий Афонин.

В «Справедливой России» большие надежды возлагают на выборы в Чувашии , сообщил «Известиям» лидер партии Сергей Миронов.

— На выборы идет член центрального совета нашей партии Олег Николаев, который сейчас по указу президента исполняет обязанности главы региона. Формально он самовыдвиженец. Но избиратели республики прекрасно знают его как активного в недавнем прошлом депутата нашей парламентской фракции, как лидера республиканского отделения партии «Справедливая Россия», — подчеркнул он.

По его словам, на хороший результат партия рассчитывает и в Татарстане, где есть сильное региональное отделение. Особое внимание Сергей Миронов сконцентрировал на ходе кампании в Архангельской, Иркутской, Пензенской и Смоленской областях . Тем не менее он сообщил о проблемах с преодолением муниципального фильтра в Пензенской области и напомнил, что партия продолжает настаивать на устранении «этого искусственного и ненужного препятствия для участия в выборах».

А вот в «Единой России» поддерживают не только лиц, идущих под партийным брендом, но и самовыдвиженцев, представляющих другие политические силы . Так, в этом списке Игорь Кобзев (Иркутская область), Олег Николаев (Чувашия), Владимир Солодов (Камчатский край), Владимир Уйба (Республика Коми) и Дмитрий Махонин (Пермский край). Об этом ранее заявлял секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

В Центризбиркоме не ответили на вопросы «Известий» об отклоненных кандидатах и жалобах на муниципальный фильтр.

Конкурентный список

Несмотря на позитивный настрой оппозиции, эксперты полагают, что почти у всех действующих губернаторов и врио, которые идут на выборы, сегодня высоки шансы на победу. Протестное голосование, как это было раньше в Хакасии и Владимирской области, маловероятно . Об этом «Известиям» рассказал политолог Александр Пожалов. Он подчеркнул, что на выборах глав регионов в этом году в большинстве субъектов нет реальных конкурентов власти.

— Самой сложной кампанией мне кажутся выборы в Иркутской области, где от КПРФ идет местный кандидат, депутат Госдумы Михаил Щапов против губернатора-«варяга». Пока вопрос, готов ли Щапов провести активную кампанию, работать на повышение явки в крупных городах региона и переориентировать на себя часть местных элит — или же его задача напомнить о себе к выборам в Госдуму и застолбить за собой думский округ, — отметил политолог.

Эксперт добавил, что «неуверенными» могут оказаться результаты действующего губернатора Смоленской области , поскольку в отношении Алексея Островского накопилась серьезная усталость. При этом в регионе «в последние годы растет популярность КПРФ». Кроме того, специалист считает, что невысокими будут показатели у врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и врио главы Камчатского края Владимира Солодова .