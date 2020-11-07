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Старый или моложавый? Эксперты оценили перспективы Байдена во главе США

07 ноября 2020, 22:05  •  68 • Политика
Эксперты оценили перспективы Джо Байдена во главе США. Несмотря на преклонный возраст, образ жизни политика якобы делает его довольно моложавым.
Несмотря на то что кандидату в президенты США Джо Байдену уже 78 лет, это может не помешать ему управлять страной. Об этом News.ru заявили эксперты.
Как поведала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва, с возрастом повышается утомляемость, ухудшается слух и зрение. Но деградация когнитивных функций мозга происходит далеко не у всех.
"У кого-то когнитивный дефицит развивается уже в 60 лет, у кого-то и в 90 его может не быть. Это зависит от особенностей индивидуума", - поведала она.
Как добавил геронтолог Валерий Мамаев, в развитых странах представители высших слоев общества стараются вести здоровый образ жизни, что позволяет замедлить процесс старения приблизительно на 15 лет. Поэтому Байдену можно дать всего 63 года.
Однако стрессы на посту президента США могут разрушить его здоровье. И тут все зависит от врачей.
По мнению журналиста Аббаса Джумы, все достижения Дональда Трампа на президентском посту перечеркнули пандемия, рост безработицы и уличные беспорядки. А Джо Байден выгоден тем, что не умеет отказывать лоббистам.
Что касается отношений с Россией, то у неё возникло много проблем из-за Трампа. Но нужно понимать, что Байден устроит показуху и будет вести себя с Москвой ещё более жёстко. Ещё на посту вице-президента политик вёл себя крайне агрессивно и непоследовательно.
"При нынешнем лидере плохие отношения между Соединёнными Штатами и РФ достигли своего апогея. И, что самое главное, мы не перешли к большой войне. И если выберут Трампа, у нас появится тонкая нить надежды на возникновение доверия между нашими государствами", - написал Джума в статье для РИА ФАН.

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