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Старый бомбардировщик США ударил ракетой, которой нет

12 мая 2021, 02:05  •  73 • Политика
Старый бомбардировщик США Boeing B-52 Stratofortress ударил ракетой, которой нет. Это было сделано в ходе учений Northern Edge 21, проходящих на Аляске.
В учениях были задействованы военно-морские, военно-воздушные силы, корпус морской пехоты и другие виды войск американской армии. Один из этапов мероприятия – проверка возможностей B-52.
Эти американские стратегические бомбардировщики поступили на вооружение в армию США более 60 лет назад. Было собрано 740 подобных машин, но сейчас сохранилось менее 10% из них.
B-52 покинул авиабазу в штате Луизиана и взял курс на север. Датчики базы Элмендорф-Ричардсон, которая находится на юге Аляски передали бомбардировщику данные о наведении на цель. После этого самолёт имитировал ракетный удар по точке на расстоянии в 600 морских миль.
По данным портала Topwar, самолёт ударил ракетой, которой нет. Речь идёт о гиперзвуковой AGM-183 ARRW. Её производит компания Lockheed Martin. В апреле этого года прошли первые испытания ракеты, но они были признаны неудачными. Причиной фиаско стали технические неполадки. В Военно-воздушных силах США верят, что ARRW станет первым гиперзвуковым оружием у них на вооружении.
Тем не менее командования заявило, что имитация удара была успешной. Учения в этой фазе позволили отработать цепочку применения гиперзвукового оружия.

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