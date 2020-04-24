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«Старый Бобик Саакашвили» с первых же дней начнёт подсиживать Шмыгаля и всё разрушит – Соколовская
24 апреля 2020, 01:10 • 37 • Украина
Нормальная, спокойная, технократическая работа украинского правительства будет разрушена с приходом на должность министра по реформам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила известная по своим русофобским высказываниям на российских ток-шоу киевская журналистка Янина Соколовская.
«Это просто диверсия, человек-диверсант! Саакашвили. Который – разрушит всю ту нормальную работу в правительстве, которая была. Он всё переворошит, со всеми переругается, сделает миллион твитов, постов, ещё чего-то в Telegram – нагадит всюду!
«Когда принимаешь лекарство, надо понимать побочные и летальные эффекты. Если сейчас этот деструктор запускается в правительство, то он рушит нормальную работу. Он начнёт подсиживать Шмыгаля и делать свою политическую карьеру, ему это очень важно, он же лидер, он не командный игрок, он тут не вырос и так далее. Это нужно понимать.
Он будет подстёгивать себя, может он будет проводить какие-то американские истории, может он будет делать что-то своё… Но на пользу, на команду, на эту хрустальную ситуацию, которая сейчас у нас в экономике, которая подорвана мировым процессом это болезни, – тут каждый шаг должен быть осторожным!
А такая деструкция, когда она запускается, ничего осторожного не будет. Будет мастер-разрушитель. Когда ты говоришь, что он изменился – не может он измениться, старый Бобик фокусам не учится», – добавила журналистка.
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