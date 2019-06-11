Старые знакомые: украинские партии представили списки кандидатов в Верховную раду

Политические партии Украины завершили сезон предвыборных съездов. На них были представлены основные претенденты на депутатский мандат в будущей Раде. Несмотря на заявления партийных руководителей о необходимости обновить политическую систему, в предвыборных списках хорошо знакомые украинцам деятели. Эксперты отмечают, что особое внимание этой кампании уделяют и украинские олигархи. При этом политологи уверены, что никаких серьёзных изменений по итогам грядущего голосования ждать не стоит.

В преддверии внеочередных выборов в Верховную раду Украины, назначенных на 21 июля, основные политические силы страны провели съезды. На них общественности рассказали, кто займёт первые места в предвыборных списках, за какие идеи будут бороться будущие парламентарии и как они планируют реформировать страну.

В этом процессе последней из пятёрки партий, которым украинские социологи прочат прохождение в парламент, стала «Батькивщина». Её бессменный лидер Юлия Тимошенко на собрании в Киеве 10 июня заявила, что одной из главных задач партии станет выполнение запроса населения на изменения, и пообещала войти в коалицию с партией нового президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

Согласно опубликованным ранее результатам исследования социологической группы «Рейтинг», которое проводилось с 29 мая по 3 июня, большинство определившихся со своими симпатиями украинцев (48,2%) собираются голосовать именно за партию нового президента. На втором месте — ориентирующаяся на избирателей юго-востока страны «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 10,7% поддержки. На третьем — «Европейская солидарность» Петра Порошенко (7,8% голосов). «Батькивщина» пока четвёртая, её готовы поддержать 6,9% респондентов. Замыкает пятёрку наиболее популярных политических сил «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (5,6%).

Схожие результаты обнародовал 10 июня и Киевский международный институт социологии (КМИС). Его исследование проводилось с 26 мая по 7 июня. Из числа тех, кто принял решение участвовать в выборах, по данным КМИС, 48,5% готовы поддержать партию «Слуга народа», 11,8% — «Оппозиционную платформу — За жизнь», 8,1% — партию Петра Порошенко, 7,8% — «Батькивщину», 5,6% — «Голос». Из других политических движений наиболее близка к преодолению пятипроцентного барьера партия экс-главы СБУ Игоря Смешко «Сила и честь».

Персональный состав

Все эти политические объединения уже представили информацию по своим предвыборным спискам. Так, в партии «Слуга народа» решили набрать кандидатов через всеукраинский кастинг, собрав со всей страны резюме желающих.

В результате в первой двадцатке помимо лидера политической силы Дмитрия Разумкова оказались представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, волонтёр, руководитель украинского подразделения американской ІТ-компании Template Monster Давид Арахамия, руководитель телекомпании «1+1» Игоря Коломойского Александр Ткаченко, сын главы департамента по делам религий Андрея Юраша в правительстве Владимира Гройсмана Святослав Юраш.

Также в предвыборном списке «Слуги народа» на 18-й строчке числится основатель клиники «Борис» Михаил Радуцкий — именно в этом медучреждении Зеленский сдавал тест на наркотики. Одно из главных медийных лиц «Слуги народа» — серебряный призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе, чемпион мира Жан Беленюк, который может стать первым темнокожим депутатом Рады. Ещё одна привлекающая внимание фигура в списках партии Зеленского — профессиональный тамада из Закарпатья Игорь Кривошеев. Среди кандидатов по мажоритарным округам значится актёр студии «Квартал 95» Юрий «Юзик» Корявченков.

Накануне съезда «Европейской солидарности» Пётр Порошенко заявлял, что готовит серьёзное «обновление» партийного списка. Однако в первой десятке кандидатов в депутаты новых лиц не так много. Зато там можно найти нынешнего спикера Рады Андрея Парубия, его заместителя Ирину Геращенко, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Среди первых десяти кандидатов от Порошенко также два представителя запрещённого в России «Меджлиса крымско-татарского народа»*, включая многолетнего руководителя этой структуры Мустафу Джемилёва, и один ветеран боевых действий на востоке Украины — командующий высокомобильными десантными войсками Герой Украины Михаил Забродский. Его фамилия также хорошо известна российским правоохранителям — Следственный комитет России обвиняет силовика в применении запрещённых средств и методов ведения войны.

Под стать кандидатам и объявленная Порошенко стратегия партии — делать всё, чтобы «никто и никогда не развернул Украину в сторону России».

В топе списка «Батькивщины» также хорошо известные украинцам фигуры — например, экс-глава Донецкой областной администрации в 2014 году Сергей Тарута, а также прежний руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко, которого другой глава этой спецслужбы Александр Якименко назвал агентом ЦРУ. Также в списках «Батькивщины» числится Елена Кондратюк, супруга директора телеканала ІСТV Александра Богуцкого. Принадлежит СМИ олигарху Виктору Пинчуку.

В связях с Пинчуком ранее пытались уличить и Святослава Вакарчука. Первая десятка «Голоса» представлена в основном молодыми малоизвестными политиками. Но и здесь помимо общественных активистов есть люди, проявившие себя в политике после госпереворота 2014 года: экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, экс-заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина и бывшая заместитель Михаила Саакашвили на посту губернатора Одесской области Соломия Бобровская.

Список «Оппозиционной платформы — За жизнь» представлен солидными политиками, долгие годы опирающимися на электорат юго-востока страны. Это и первый номер списка Юрий Бойко, и глава движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, и депутат Вадим Рабинович, и экс-глава администрации президента Януковича Сергей Лёвочкин.

Съезд партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

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© @OppositionPlatform

Стоит отметить, что в списках силы, выступающей за налаживание диалога с Россией, под 31-м номером значится скандально известный экс-советник главы МВД Арсена Авакова Илья Кива. Ранее политик, руководивший батальоном «Полтавщина» в Донбассе, сотрудничал с «Правым сектором»**, участвовал в блокаде Крыма и разгонах активистов, после чего возглавил Социалистическую партию Украины.

Как отмечает источник RT в партии «Народный фронт», несмотря на то что все политические силы Украины заявили об «обновлении», на самом деле этого не происходит.

«Быть депутатом выгодно: бизнесмен или политик получает неприкосновенность, а это единственная защита на Украине», — заявил собеседник RT.

Как отметил в беседе с RT политолог Владимир Корнилов, «ожидать качественного изменения украинского парламента не приходится». Верховная рада продолжит выполнять роль пристанища для сомнительных личностей, проводников интересов олигархических групп и ищущих личную выгоду бизнесменов.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT предположил, что изменения в персональном составе Рады не скажутся на политическом курсе Киева.

«Вряд ли это обновление приведёт к изменению внутренней и внешней политики, в частности к прекращению боевых действий в Донбассе, или развернёт Украину в сторону России», — говорит эксперт.

Размежевания и союзы

Ещё два политических блока, заявивших о планах участвовать в парламентских выборах, возникли после завершения последних соцопросов. 7 июня бывший кандидат в президенты Украины от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул сообщил, что на выборы эта политическая сила пойдёт в союзе с партией «Наши» Евгения Мураева, объединением «Видродження» Виталия Хомутынника и партией «Доверяй делам», которую на днях возглавили мэр Харькова Геннадий Кернес и городской голова Одессы Геннадий Труханов, ранее поддерживавшие Петра Порошенко.

10 июня прошёл объединительный съезд, где эти партии представили единый список, с которым пойдут в Раду. Ранее Юрий Бойко не исключал объединения «Оппозиционной платформы» и «Оппозиционного блока», но пока на выборы эти две политические силы, формально выступающие за сближение с Россией, идут по отдельности.

Как отмечает Владимир Корнилов, «Оппозиционный блок» на Украине связывают с олигархом Ринатом Ахметовым. А «партию мэров» Кернеса — Труханова — с Игорем Коломойским.

«Как видно, «партия мэров» объединяется с «Оппозиционным блоком», который сейчас поддерживает Ринат Ахметов. Поэтому вполне можно сделать вывод, что два этих вечных противника могут создать ситуативный союз», — утверждает Корнилов.

В отличие от двух партий юго-востока — по сути, осколков «Партии регионов» Виктора Януковича — украинские националисты перед новыми выборами выступают единым фронтом.

Съезд объединения националистов

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© @oleh.tiahnybok

9 июня единый список представили «Свобода», «Правый сектор», «Национальный корпус», ОУН***, «Конгресс украинских националистов» и «Государственная инициатива Яроша». Помимо лидера «Свободы» Олега Тягнибока в списках фигурируют глава «Нацкорпуса» и основатель неонацистского полка «Азов» Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош и нынешний лидер «Правого сектора» Андрей Тарасенко.

Украинские СМИ называют новую политическую силу серьёзным конкурентом партии Петра Порошенко, которая также ориентируется на антироссийский и националистически настроенный электорат.

Однако, как отметил в разговоре с RT источник в «Европейской солидарности», сейчас самая большая борьба ведётся за молодых избирателей.

Молодёжь на улице в Киеве

globallookpress.com

© Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

«Они могут проголосовать за партии Святослава Вакарчука, Петра Порошенко или Владимира Зеленского. Юго-восток поддержит новую «партию мэров», люди старшего возраста уже давно являются электоратом Юлии Тимошенко. Молодёжь ещё не определилась — и, судя по всему, большинство поддержит как раз Зеленского», — считает собеседник RT.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).

**«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

*** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).