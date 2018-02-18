Старые подходы: Порошенко назвал условия для начала переговоров с Россией

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Пётр Порошенко заявил о готовности начать переговоры с Москвой, «как только будет восстановлена территориальная целостность страны». Он в очередной раз обвинил Россию в «агрессии против суверенной, независимой Украины» и в «незаконной аннексии Крыма». Кроме того, украинский лидер призвал западные страны «дожать» Россию по вопросу размещения в Донбассе полномасштабного миротворческого контингента ООН. В Москве заявления Порошенко сочли проявлением «первобытного уровня политики» и попыткой привлечь к себе внимание Запада.

Киевские власти готовы начать переговоры с Москвой исключительно после «восстановления территориальной целостности Украины». Такое заявление на полях Мюнхенской конференции по безопасности сделал президент Украины Пётр Порошенко.

«Обещаю вам: несмотря на то что это, возможно, непопулярно в этой аудитории, но на следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день после возобновления территориальной целостности моей страны включительно с Крымом мы будем готовы начать переговоры по различным другим вопросам», — цитирует слова Порошенко издание «ГОРДОН».

Украинский лидер также в очередной раз обвинил Москву в «агрессии против суверенной, независимой Украины» и в «незаконной аннексии Крыма».

«Как я как главнокомандующий украинской армией, президент Украины, имеющий конституционную обязанность защищать территорию моей страны, как должен реагировать на российскую агрессию? Каким образом я должен реагировать на тысячи российских солдат, которые приходят убивать украинцев? У вас могла бы быть другая реакция? Или у кого-то в мире может быть другая реакция? Абсолютно нет», — обратился Порошенко к модератору украинского ланча на Мюнхенской конференции Стивену Сакуру.

Этот пассаж стал ответом на вопрос, который тот задал украинскому лидеру: «Если вы должны стать частью решения конфликта, может, на каком-то этапе вы должны найти новые подходы к РФ, новый общий язык с ними? Потому что иначе этот конфликт не закончится».

Стоит отметить, что российские власти неоднократно заявляли, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе, а Крым и Севастополь вошли в состав России в результате референдума, на котором более 96,5% населения полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Также Порошенко призвал «дожать» Россию для того, чтобы разместить полномасштабную миротворческую миссию ООН в Донбассе. По его словам, этот вопрос стоит обсудить как можно скорее.

«Для того, чтобы ввести на Украину полномасштабную миссию миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, необходима лишь одна вещь — дожать Россию», — заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что сотрудники миссии ООН не должны выполнять роль «эскорт-сервиса» на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее украинский лидер обвинил Россию в развязывании глобальной гибридной войны и дестабилизации ситуации в Европе. Более того, он призвал повсеместно запретить российский флаг.

На полях Мюнхенской конференции Порошенко провёл встречи с британским премьером Терезой Мэй, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, министром обороны США Джеймсом Мэттисом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и делегацией конгресса США.

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РИА Новости

«Первобытный уровень украинской политики»

В заявлениях Петра Порошенко в отношении России есть признаки нацизма и ничтожности личных качеств украинского президента, заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

«Россия — это государство, объединяющее многонациональный народ историей тысячелетнего созидания и самого большого подвига в истории человечества — победой над фашизмом, поэтому фашистские заявления Порошенко в адрес нашей страны можно квалифицировать только двумя признаками: нацизм, помноженный на ничтожность личных качеств», — цитирует парламентария РИА Новости.

По её словам, Европа обязана отреагировать на подобные заявления украинского лидера, поскольку отсутствие подобной реакции «означало бы потерю бдительности и авторитета и попустительство преступному режиму Порошенко».

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк также выразил мнение, что официальные заявления Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности должны получить соответствующую оценку со стороны международного сообщества.

«Своей речью так называемый украинский президент продемонстрировал не только первобытный уровень украинской политики, но и расписался в потере адекватного восприятия окружающей действительности», — заявил Железняк.

«Бездоказательные обвинения России во всех смертных грехах уже не новость, но украинский деятель опустил русофобию до полного абсурда. Тем не менее подобные официальные заявления должны получить соответствующую оценку со стороны международного сообщества, включая ООН и Совет Европы», — добавил парламентарий.

Он уточнил, что Порошенко фактически призывает к войне с Россией, поскольку для него подобные русофобские заявления остаются единственной возможностью привлечь к себе «ускользающее внимание Запада».

«Бредовые призывы к всемирному запрету российского национального флага, голословные обвинения нашей страны в секретной гибридной войне и остальные больные фантазии Порошенко в отношении России выставляют его нелепым и дают повод сомневаться в его дееспособности», — заключил депутат.

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«Уровень угрозы свободе слова на Украине дошёл до критической черты»

На фоне заявлений на полях Мюнхенской конференции в пятницу вечером, 16 февраля, руководство ряда крупных украинских СМИ обратилось к Петру Порошенко и другим видным политикам с призывом остановить уничтожение свободы слова в стране.

«Уровень угрозы свободе слова на Украине дошёл до критической черты. За прошлый год общественными организациями зафиксировано почти 300 фактов нарушения свободы слова, из которых около 100 — нападения на журналистов. Применение физической силы к нашим коллегам, поджоги редакций, аресты, обыски, нападения парамилитарных формирований, атаки армии интернет-ботов, давление со стороны правоохранительных, фискальных и других органов — неполный перечень «аргументов» власти в диалоге со СМИ», — говорится в обращении, распространённом медиагруппой «Эра-Медиа».

Подчёркивается, что функции Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания фактически сведены к цензуре.

Журналисты требуют от президента Украины принять меры по прекращению давления на СМИ и предоставить объяснения касательно вмешательства властей в деятельность по выдаче лицензий и организации проверок СМИ.

Кроме того, Генпрокуратуру Украины просят предоставить публичный отчёт о состоянии расследования уголовных дел по преступлениям против журналистов, а также дать оценку деятельности подразделений СБУ, которые осуществляют прослушивание и наружное наблюдение за журналистами.

«Обращаемся к руководителям дипломатических представительств США и европейских стран в Украине способствовать организации круглого стола под патронатом парламента США, ПАСЕ, Совета Европы и Европарламента под названием «День Несвободы слова в Украине», — говорится в заявлении.

Документ уже подписали шеф-редактор ООО «Эра-Медиа» Татьяна Гончарова, гендиректор медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич, гендиректор телеканала NewsOne Елена Рудик, первый заместитель гендиректора телеканала «112 Украина» Василий Сметана, главный редактор «Радио «Эра-ФМ» Виталий Дикий. Также к обращению присоединились главный редактор издания «СТРАНА.ua» Игорь Гужва, его первый заместитель Светлана Крюкова и шеф-редактор «Радио Вести» Андрей Блинов. Письмо остаётся открытым для подписания журналистами, депутатами и общественными деятелями, поэтому список его подписантов, очевидно, будет расти.