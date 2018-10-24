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Старые песни о газе

24 октября 2018, 17:24  •  158 • Карикатуры

Президент Польши Анджей Дуда призвал Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток — 2" и в качестве альтернативы предложил Берлину закупать больше сжиженного природного газа в США.

© Виталий Подвицкий

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