«Старые, нищие, плохо одетые»: Лариса Ницой охарактеризовала русскоговорящих украинцев

Известная русофобка Лариса Ницой сделала интересный вывод: те, кто говорят на русском языке на Украине — нищие пенсионеры или плохо одетые бомжи. Те же, кто выбрал языком общения украинский — «кожемяцкие аристократы», как говорил герой фильма «За двумя зайцами». К такому умозаключению автор книг про несломленных муравьев пришла после посещения одного из отделений «Укрпочты» в столице.«Попросил меня американский продавец украинских книг Андрей Чалей прислать ему посылку книг. Ранее для этих целей я пользовалась услугами «Новой почты» и «Мост - экспресса», но на этот раз коллега попросили меня прислать посылку «Укрпочтой».Не буду обсуждать преимущества того или иного почтового оператора. Не буду обсуждать все мои мытарства на «Укрпочте» - ведь посылку пришлось отправлять в течение двух дней ...Так вот, два дня, проведенные в отделении государственной почтовой службы, показали мне интересную картинку.Все, кто приходил за пенсией, переводами, другой социалкой - были все небогатой внешности и говорили по-русски. Одеты кое-как, с плохими зубами, с драными кошелками или пакетами в руках. А вот все, кто отправлял посылку за границу (и такие сюда забрели) или деловые письма – они были одеты дорого и со вкусом, и все разговаривали на украинском. Еще более интересно то, что на русский язык с русскоязычными операторами они не переходили. И это все круто», - уверяет профессиональная разжигательница языкового конфликта.К слову, у нее нашлось много сторонников, уверяющих, что советская власть сделала из украинцев-панов быдло и мещан, заставив их поголовно выучить русский язык.«Вы правы. Так называемый русский язык – это деревенский язык тамбовских крестьян. Даже смешно, когда украинцы деревенщиной пытаются выглядеть», - написал на странице Ницой ее поклонник Павел Дубенко.Еще одна сторонница детской писательницы, Мария Петрук взахлеб рассказывала, как использовала советы своего кумира для борьбы с русскоговорящими операторами почтовых отделений в Днепре: упорство, сила фейсбука и многочисленные жалобы и звонки на горячую линию сделали свое дело.«Именно так мы и воспринимаем украинский язык как средство очень умных и успешных людей», - поддержал Ницой читатель из Сумской области, который живет в «40 километрах от оккупированной Россией Курской области».Правда, в числе комментаторов поста русофобки нашелся один человек, указавший на то, что «укромовные граждане одеты лучше и богаче потому, что майдан и гражданская война на Донбассе позволили им ограбить и унизить трудолюбивых русскоязычных жителей Украины. А сам Киев превратился в филиал Коломыи, поскольку две революции способствовали перетоку в столицу уникальных кадров из Западной Украины».