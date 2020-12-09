Старые мрии свидомых о главном • 18 • Украина



На Украине пообещали отключить Россию от SWIFT



Леонид Кравчук заявил, что если до конца года переговоры по Донбассу не оживут, то Украина предложит мировому сообществу ужесточить санкции против России, в частности, отключив ее от международной платежной системы SWIFT, намекая, что после этого Донбасс упадёт Украине в руки.

Попробуем рассмотреть, чего стоит подобное заявление.



Самое главное понятно сразу. Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе и бывший президент Украины вместо того, чтобы сделать над собой усилие и все-таки прочесть, а затем начать выполнять взятые на себя обязательства, которые зафиксированы в Минских соглашениях, занимается словоблудием. Словоблудием из той же серии, кстати, что и обман украинцев в 90-х, когда Леонид Макарович Украину откалывал от СССР референдумом с обещаниями сделать Украину второй Францией.



Теперешнее заявление Кравчука, видимо, направлено на внутреннюю публику, чтобы показать значимость Украины для Запада. Хотя, не исключено, что и сам обманывается. Подобным кравчукам лепо обольщаться и думать, что весь мир к ним в рот заглядывает и прислушивается, что же изречёт Незалежная.



На самом деле там её никто слушать не будет, и американцы не бросятся выполнять указания из Киева. У Запада существуют свои собственные экономические интересы, и Украина тут лишь сбоку бантик. Поэтому "отключить Россию от SWIFT" – это из того же разряда, что и заявления свидомых политиков о том, что "Украина имеет всё, чтобы стать передовой европейской державой". То есть громкие слова, реализовать которые говорящий заведомо не может, но при этом делает грозное лицо и стучит кулаком по столу. Теперь обосную.



Запад не будет отключать Россию от SWIFT.



Причина не в технической невозможности, при желании возможно всё. Но отключение пользователей от SWIFT системе невыгодно. Для неё это означает потерю контроля над шедшими финансовыми потоками, где система имеет свой процент с каждой операции, а сумма заработка исчисляется гигантскими цифрами. Даже вынужденное и продавленное решение по Ирану – это скорее случившееся исключение, о чём на Западе уже не раз пожалели.



SWIFT с каждой продажи по карте получает свой процент, кто ж откажется от денег? Или Киев на себя возьмет все недополученные прибыли? Особенно в том случае, когда есть альтернатива того, что эти деньги уйдут другому, а проблем отключение все равно не создадут! Тут мы плавно переходим к пункту № 2.



Леонид Макарович опоздал с такими санкциями.



Рычага давления Запада в этом вопросе для России уже не существует в принципе, даже если бы американцы вдруг приняли себе во вред подобное политически мотивированное решение. Созданная Банком России система передачи финансовых сообщений (СПФС) уже обогнала по популярности SWIFT. Это было уже в 2018 году, и с тех пор экспонентно растёт. К российской системе уже подключено много стран. Также есть договорённость с Китаем о взаимопомощи, если понадобится в этом необходимость. Аналог SWIFT разработан в Евросоюзе, Китае, России. Эти системы эволюционно развиваются, интегрируются между собой, успешно работают, в том числе и с отключёнными от SWIFT иранскими банками.



Никаких проблем, кроме весьма кратковременных, в момент переключения финансовых потоков Россия не испытает. Это уже понимают все, кто связан с деньгами, кроме кравчуков и других русофобов.



Кто-то спросит: "Если аналогов международных платёжных систем хватает, то зачем все пользуются SWIFT и платят ему?". На это можно дать простой ответ.



"Международная платежная система SWIFT" – это изрядно уже древний механизм. К нему привыкли, он традиционен. Другие системы благополучно развиваются, но, скорее, эволюционно, не видя необходимости в революции. Однако попытка для SWIFT поиграть "в монополиста" кончится просто тем, что вперёд выйдут более современные и удобные системы, которые переключат потоки и пользователей на себя

Что тогда прикажете делать хозяевам нынешней системы? Эти хозяева привыкли, что их пока считают монополистами и получают за это деньги. А тут придётся терять. Но это полбеды. Главным для SWIFT является то, что, обратным подключением к системе плательщика, который ранее попал под санкции и нашёл иные надёжные способы осуществлять свои платежи, уже вряд ли когда вернёшь.

Леонид Кравчук заявил, что если до конца года переговоры по Донбассу не оживут, то Украина предложит мировому сообществу ужесточить санкции против России, в частности, отключив ее от международной платежной системы SWIFT, намекая, что после этого Донбасс упадёт Украине в руки.Попробуем рассмотреть, чего стоит подобное заявление.Самое главное понятно сразу. Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе и бывший президент Украины вместо того, чтобы сделать над собой усилие и все-таки прочесть, а затем начать выполнять взятые на себя обязательства, которые зафиксированы в Минских соглашениях, занимается словоблудием. Словоблудием из той же серии, кстати, что и обман украинцев в 90-х, когда Леонид Макарович Украину откалывал от СССР референдумом с обещаниями сделать Украину второй Францией.Теперешнее заявление Кравчука, видимо, направлено на внутреннюю публику, чтобы показать значимость Украины для Запада. Хотя, не исключено, что и сам обманывается. Подобным кравчукам лепо обольщаться и думать, что весь мир к ним в рот заглядывает и прислушивается, что же изречёт Незалежная.На самом деле там её никто слушать не будет, и американцы не бросятся выполнять указания из Киева. У Запада существуют свои собственные экономические интересы, и Украина тут лишь сбоку бантик. Поэтому "отключить Россию от SWIFT" – это из того же разряда, что и заявления свидомых политиков о том, что "Украина имеет всё, чтобы стать передовой европейской державой". То есть громкие слова, реализовать которые говорящий заведомо не может, но при этом делает грозное лицо и стучит кулаком по столу. Теперь обосную.Причина не в технической невозможности, при желании возможно всё. Но отключение пользователей от SWIFT системе невыгодно. Для неё это означает потерю контроля над шедшими финансовыми потоками, где система имеет свой процент с каждой операции, а сумма заработка исчисляется гигантскими цифрами. Даже вынужденное и продавленное решение по Ирану – это скорее случившееся исключение, о чём на Западе уже не раз пожалели.SWIFT с каждой продажи по карте получает свой процент, кто ж откажется от денег? Или Киев на себя возьмет все недополученные прибыли? Особенно в том случае, когда есть альтернатива того, что эти деньги уйдут другому, а проблем отключение все равно не создадут! Тут мы плавно переходим к пункту № 2.Рычага давления Запада в этом вопросе для России уже не существует в принципе, даже если бы американцы вдруг приняли себе во вред подобное политически мотивированное решение. Созданная Банком России система передачи финансовых сообщений (СПФС) уже обогнала по популярности SWIFT. Это было уже в 2018 году, и с тех пор экспонентно растёт. К российской системе уже подключено много стран. Также есть договорённость с Китаем о взаимопомощи, если понадобится в этом необходимость. Аналог SWIFT разработан в Евросоюзе, Китае, России. Эти системы эволюционно развиваются, интегрируются между собой, успешно работают, в том числе и с отключёнными от SWIFT иранскими банками.Никаких проблем, кроме весьма кратковременных, в момент переключения финансовых потоков Россия не испытает. Это уже понимают все, кто связан с деньгами, кроме кравчуков и других русофобов.Кто-то спросит: "Если аналогов международных платёжных систем хватает, то зачем все пользуются SWIFT и платят ему?". На это можно дать простой ответ."Международная платежная система SWIFT" – это изрядно уже древний механизм. К нему привыкли, он традиционен. Другие системы благополучно развиваются, но, скорее, эволюционно, не видя необходимости в революции. Однако попытка для SWIFT поиграть "в монополиста" кончится просто тем, что вперёд выйдут более современные и удобные системы, которые переключат потоки и пользователей на себяЧто тогда прикажете делать хозяевам нынешней системы? Эти хозяева привыкли, что их пока считают монополистами и получают за это деньги. А тут придётся терять. Но это полбеды. Главным для SWIFT является то, что, обратным подключением к системе плательщика, который ранее попал под санкции и нашёл иные надёжные способы осуществлять свои платежи, уже вряд ли когда вернёшь. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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