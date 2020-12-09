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Старые мрии свидомых о главном
09 декабря 2020, 15:50 • 18 • Украина
На Украине пообещали отключить Россию от SWIFT
Леонид Кравчук заявил, что если до конца года переговоры по Донбассу не оживут, то Украина предложит мировому сообществу ужесточить санкции против России, в частности, отключив ее от международной платежной системы SWIFT, намекая, что после этого Донбасс упадёт Украине в руки.
Попробуем рассмотреть, чего стоит подобное заявление.
Самое главное понятно сразу. Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе и бывший президент Украины вместо того, чтобы сделать над собой усилие и все-таки прочесть, а затем начать выполнять взятые на себя обязательства, которые зафиксированы в Минских соглашениях, занимается словоблудием. Словоблудием из той же серии, кстати, что и обман украинцев в 90-х, когда Леонид Макарович Украину откалывал от СССР референдумом с обещаниями сделать Украину второй Францией.
Теперешнее заявление Кравчука, видимо, направлено на внутреннюю публику, чтобы показать значимость Украины для Запада. Хотя, не исключено, что и сам обманывается. Подобным кравчукам лепо обольщаться и думать, что весь мир к ним в рот заглядывает и прислушивается, что же изречёт Незалежная.
На самом деле там её никто слушать не будет, и американцы не бросятся выполнять указания из Киева. У Запада существуют свои собственные экономические интересы, и Украина тут лишь сбоку бантик. Поэтому "отключить Россию от SWIFT" – это из того же разряда, что и заявления свидомых политиков о том, что "Украина имеет всё, чтобы стать передовой европейской державой". То есть громкие слова, реализовать которые говорящий заведомо не может, но при этом делает грозное лицо и стучит кулаком по столу. Теперь обосную.
Запад не будет отключать Россию от SWIFT.
Причина не в технической невозможности, при желании возможно всё. Но отключение пользователей от SWIFT системе невыгодно. Для неё это означает потерю контроля над шедшими финансовыми потоками, где система имеет свой процент с каждой операции, а сумма заработка исчисляется гигантскими цифрами. Даже вынужденное и продавленное решение по Ирану – это скорее случившееся исключение, о чём на Западе уже не раз пожалели.
Леонид Макарович опоздал с такими санкциями.
Рычага давления Запада в этом вопросе для России уже не существует в принципе, даже если бы американцы вдруг приняли себе во вред подобное политически мотивированное решение. Созданная Банком России система передачи финансовых сообщений (СПФС) уже обогнала по популярности SWIFT. Это было уже в 2018 году, и с тех пор экспонентно растёт. К российской системе уже подключено много стран. Также есть договорённость с Китаем о взаимопомощи, если понадобится в этом необходимость. Аналог SWIFT разработан в Евросоюзе, Китае, России. Эти системы эволюционно развиваются, интегрируются между собой, успешно работают, в том числе и с отключёнными от SWIFT иранскими банками.
Никаких проблем, кроме весьма кратковременных, в момент переключения финансовых потоков Россия не испытает. Это уже понимают все, кто связан с деньгами, кроме кравчуков и других русофобов.
Кто-то спросит: "Если аналогов международных платёжных систем хватает, то зачем все пользуются SWIFT и платят ему?". На это можно дать простой ответ.
"Международная платежная система SWIFT" – это изрядно уже древний механизм. К нему привыкли, он традиционен. Другие системы благополучно развиваются, но, скорее, эволюционно, не видя необходимости в революции. Однако попытка для SWIFT поиграть "в монополиста" кончится просто тем, что вперёд выйдут более современные и удобные системы, которые переключат потоки и пользователей на себя
Что тогда прикажете делать хозяевам нынешней системы? Эти хозяева привыкли, что их пока считают монополистами и получают за это деньги. А тут придётся терять. Но это полбеды. Главным для SWIFT является то, что, обратным подключением к системе плательщика, который ранее попал под санкции и нашёл иные надёжные способы осуществлять свои платежи, уже вряд ли когда вернёшь.
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