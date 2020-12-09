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Старушка лишились сбережений на миллионы из-за паразитов в банке
09 декабря 2020, 00:15 • 46 • В мире
Пожилая жительница Малайзии лишилась сбережений на миллионы из-за паразитов в банке. Нет, дело оказалось не в невыгодных процентах, внезапном банкротстве кредитной организации и даже не в действиях мошенников. Всё гораздо необычнее.
Издание World of Buzz обратило внимание на видеоролик, который завирусился в малайзийских группах соцсети Facebook. Сообщается, что старушка лишилась всех своих накоплений, а было их немало. Сумма составляла порядка 300 тысяч ринггитов, что эквивалентно примерно 5 500 000 рублей.
Пожилая женщина осталась без денег из-за паразитов в банке. Кредитным организациям она не доверяла, поэтому предпочла старый и надёжный способ. Старушка разделила деньги на аккуратные стопочки, перетянула резинками и разложила в жестяные банки.
Так и жила себе, не тужила, пока не решила проверить сбережения. Купюры оказались повреждёнными. Вредители прогрызли толстые стопки банкнот насквозь. Большинство восстановлению явно не подлежит.
В Москве пожилая женщина осталась без своих накоплений из-за изощрённой мошеннической схемы. Она сама пустила деньги по ветру. Поверив попросившему о помощи "участковому", которого в глаза не видела и общалась только по телефону, пенсионерка выбросила в окно миллион рублей. Человек, которого "правоохранитель" обозначил как мошенника, спокойно поднял деньги с земли и удалился.
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