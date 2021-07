Стартовый день Олимпиады в Токио подпортили группы протеста

Демонстранты провели акции у здания мэрии, а затем направились к олимпийскому стадиону. Они выступают против проведения соревнований и негодуют из-за того, что деньги не направили на борьбу с пандемией. В числе протестующих есть и паникёры, которые опасаются, что иностранцы завезли вирус в Японию.

По наблюдениям журналистов, крики протестующих у стадиона слышны, когда смолкает музыка.

Ранее император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. В стартовый день Игр на стадионе прошла торжественная церемония, однако без зрителей на трибунах.

На арене показали целое представление о нелёгкой ситуации в мире из-за пандемии, также японцы в художественных номерах познакомили телезрителя с их культурой.

Protests outside the Olympic Stadium during the ceremony. ‘Olympics no’ is thrust of the chant, I was helpfully told. #Tokyo2020 pic.twitter.com/4nTkBGR2Uq