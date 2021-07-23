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Стартовый день Олимпиады в Токио подпортили группы протеста
23 июля 2021, 19:35 • 79 • В мире
Недовольные проведением летних Олимпийских игр устроили несколько акций в стартовый день соревнований.
Демонстранты провели акции у здания мэрии, а затем направились к олимпийскому стадиону. Они выступают против проведения соревнований и негодуют из-за того, что деньги не направили на борьбу с пандемией. В числе протестующих есть и паникёры, которые опасаются, что иностранцы завезли вирус в Японию.
По наблюдениям журналистов, крики протестующих у стадиона слышны, когда смолкает музыка.
Ранее император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. В стартовый день Игр на стадионе прошла торжественная церемония, однако без зрителей на трибунах.
На арене показали целое представление о нелёгкой ситуации в мире из-за пандемии, также японцы в художественных номерах познакомили телезрителя с их культурой.
За пределами спортивного стадиона тоже прошли шествия недовольных Олимпиадой. Среди демонстрантов слышались лозунги: "МОК, убирайся вон", "Отменить Игры!", "Отдайте деньги на борьбу с коронавирусом, а не на Олимпиаду!".
Пользователи твиттера полагают, что это один из самых шумных протестов, которые были в Токио.
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