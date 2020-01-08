Старт "Турецкого потока" — больше чем просто очередной успех России • 20 • Аналитика © РИА Новости / Сергей Гунеев Главы России и Турции в присутствии президента Сербии и премьер-министра Болгарии официально запустили газопровод "Турецкий поток". Учитывая другие события дня (ракетный обстрел Тегераном американской военной базы в Ираке и катастрофу украинского лайнера в Иране), а также общую международную нервозность из-за ситуации на Ближнем Востоке, мероприятие могло бы и затеряться в информационной повестке — именно из-за своей запланированной будничности. Но вместо этого церемония открытия газопровода может служить символом нового места и роли России не только в регионе, но и в мире в целом. Еще совсем недавно, несколько месяцев назад, лейтмотив аналитики, посвященной запуску "Турецкого потока", был бы очевиден и прост: Россия снова смогла! Невзирая на все трудности и старательно возводившиеся оппонентами препоны, наша страна в очередной раз добилась поставленной и казавшейся многим недостижимой цели! Вот только в свете текущих событий эта абсолютно верная мысль заметно утратила в своей актуальности, и на первый план выходит иная идея: Россия как оплот порядка, стабильности и безопасности в мире нарастающих потрясений. Несколько лет Россия позиционировалась коллективным Западом как ренегат, последовательно и сознательно подрывающий мировую систему; как отщепенец, бросающий вызов сложившемуся порядку вещей. В данном обвинении работала двойная ловушка. С одной стороны, утверждалось, что имеющаяся система — наилучшая из возможных, поскольку во главе ее стоит лучезарный западный мир, воплощающий в себе демократию, права и свободы граждан. А с другой стороны, подразумевалось, что даже имеющиеся несовершенства и пороки системы лучше продвигаемого Москвой хаоса, — и этот аргумент был, пожалуй, даже более внушительным для очень многих. К середине 2010-х большая часть планеты утратила розовые очки относительно миропорядка, построенного Западом. Кризисные и деградационные процессы к тому времени стали очевидными для всех, а реакция властей соответствующих стран на происходящее отчетливо носила характер экстренного затыкания дыр, как это было, например, с европейским миграционным кризисом 2015 года. Но в целом подход "пусть лучше плохонький порядок, чем его полное отсутствие" вполне справедлив, так что действия России искренне вызывали негатив у очень многих сил, включая даже те, что не питали особой симпатии к мировому истеблишменту. Вот только то, что окружающим казалось расшатыванием Россией и так дышащей на ладан системы, на самом деле было формированием основ новой. На международной арене растет напряжение практически на всех направлениях, противоречия нарастают даже между ближайшими партнерами. Ближний Восток переживает виток эскалации, какого он очень давно не видел, причем в общий взрывоопасный узел увязаны почти все страны региона. Из Ирака — от греха подальше — выводят своих военных Германия, Словакия, Хорватия. Список, скорее всего, будет расти. Транзит судов через Ормузский залив приостановлен. Многие авиакомпании, включая "Аэрофлот", временно прекращают полеты над Ираном. Эксперты всех мастей алармируют об опасности Третьей мировой. Рынки падают, нефть и золото растут в цене. На этом фоне Владимир Путин прилетел в Стамбул на открытие "Турецкого потока" — как и было запланировано несколько месяцев назад. В ситуации, когда мир закипает, Россия показывает образец плановой работы, которую не могут поколебать никакие внешние бури. Причем ее влияние достаточно велико, чтобы рядом с ней куда более спокойную и взвешенную позицию занимали державы, в иных обстоятельствах склонные к резким заявлениям и шагам. Речь, в том числе, и о Турции, которая периодически позволяет себе громкие обиженные заявления из-за существующих расхождений с Москвой (последние комментарии касались Ливии), но в целом последовательно действует в рамках сложившегося сотрудничества. Россия превратилась в новую точку сборки, которая готова взять на себя — и уже берет — функции удержания мира от сползания в хаос и выстраивания новой глобальной системы. Причем Москва предлагает всем простые и понятные правила: конструктивное сотрудничество на принципах прагматизма и взаимовыгодности. Пример отношений России с Турцией тут тем более хорош, поскольку страны исторически считались "естественными геополитическими противниками", разногласия между которыми просто невозможно преодолеть. Однако Москве это удалось. И совсем неслучайно на церемонии открытия "Турецкого потока" Владимир Путин заявил, что два государства "показывают пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира". И на Ближнем Востоке, и в остальном мире хватает столиц, где слова российского президента будут восприняты как прямое обращение к ним с аналогичным предложением. А происходящие тревожные события могут многих подтолкнуть к его принятию — в конце концов, за последние годы Москва неоднократно доказала, что она отвечает за свои слова даже в самых сложных ситуациях, — и конкурентов в этом ей пока просто не наблюдается. Открытие "Турецкого потока" служит тому очередным подтверждением. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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