Старшеклассники в Киеве уже планируют поступать в вузы Донецка — там учат на русском

Учителям «режут» зарплаты

На днях встретила учительницу местной столичной школы.

- Представляете? С нас сняли «мэрские» надбавки, сняли деньги за интенсивность, а впереди, похоже, еще «состригут», и всех нас оставят на нищенской ставке. Стало невыгодно работать совсем: прессинг, слежка, а на выходе больше половины зарплаты уходит только на лекарства, - плакалась мне в жилетку вчитэлка.

Надо сказать, что преподаватель не слукавила: Ученики старших классов - особенно переселенцы с Донбасса, живущие в Киеве, уходят на дистанционное обучение. Есть и такие, что планируют поступать в вузы Донецка, уже получающих аккредитацию высших учебных заведений РФ. Ведь на Украине высшее образование можно получить только на украинском языке.

- Скоро старшие классы совсем пустыми будут. Никто учиться не хочет, - резюмирует учительница и складки на губах ее становятся еще глубже от расстройства.

На клубнику в Польшу, а по дороге - поиграть в «Освенцим»

В подтверждение слов учительницы как-то летом подслушала разговор дедушки и внука лет 15-ти о перспективах и работе на Украине:

Внук убеждал деда, что образование потеряло актуальность, чем огорчал старика, изо всех сил старательно беседовавшего по современной киевской моде на суржике. Дедушка сказал, что есть хорошая работа – фрилансером, а саму работу надо поискать в Интернете.

- Летом на клубнике в Польше можно заработать 2 тысячи евро. Какой фрилансер? - отрезал парнишка, после чего погрузился в свой телефон. Может, в игру компьютерную решился поиграть?

Например, сегодня молодежь в Киеве может поиграть в игрушку «Освенцим». По поводу этой игры, разработанной молодым одесситом, недавно разразился скандал. Компьютерный геймер в новой игре может отправить жертв в … газовую камеру или на расстрел. Общество буквально взорвалось возмущением. Но что тут нового для современной Украины? Ровным счетом ничего.

По улицам столицы много лет ходят «зигующие» радикалы с факелами, антисемитов не наказывают и даже позволяют проводить митинги, как это недавно было в Виннице, где открыто призывали к расправе над евреями. Да и чего скрывать? Недавно Верховная Рада предложила ввести уголовную ответственность за глумление и вандализм над памятниками «хероям» войны в Донбассе. Памятники рушить и обливать краской, конечно же нехорошо. Но в Украине ведь только памятники советским солдатам, благодаря которым живы сегодня эти «херои», можно громить безнаказанно. Логику тут лучше не искать. А теперь вот и новые модные игры появляются и пользуются спросом.

Марш националистов в центре Киева, осень 2018 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы Украину обожаем, но жить будем в Америке

В Киеве – сегодня очень много разговоров о невостребованности массы умных и порядочных людей. Возможно. Но если бы только невостребованность. А скольких тут просто убили? Скольких выперли отовсюду: с работы за нелояльность к Майдану и просто так - навсегда? И сколько сами дали деру из страны по собственному желанию? Эксперты считают, что работающие украинцы полностью будут уходить в теневой сектор и продолжать покидать Украину.

Недавно разговорилась с гражданкой США. Вообще то тетка родом из Бердичева, уехала в Америку тридцать лет назад и вот, спустя годы, приехала навестить могилу бабушки.

- Мы в Америке - все за Украину, - смело расписалась за всех американцев немолодая особа. - Трамп сделал все для Израиля. Иерусалим теперь наш. Он решился, решился признать Иерусалим столицей Израиля! И Украине поможет. Мы все Украину просто обожаем, - щебетала дама.

- Так переезжайте сюда, - предложила я женщине.

- Ну что вы? У нас жизнь налажена. Мы вам можем только посочувствовать, - ответила американка из Бердичева, строго поправляя очки, слегка полезшие на лоб от предложения.

Кстати, Бердичев – город в Житомирской области, где недавно администрация запретила «русский культурный продукт». Интересно вот, а как местные чиновники поступят с музеем Саши Черного, мемориальной доской поэту и стихами, наконец, которые уж точно настоящий «русский культурный продукт»?

На память приходят строчки из стихотворения поэта Серебряного века:

«Оставайся! Как мало здесь чутких и честных...

Оставайся! Лишь в них оправданье земли.

Адресов я не знаю — ищи неизвестных,

Как и ты неподвижно лежащих в пыли...

Но это уж как у кого получится: «Оставайся!»