Старшеклассник решил заработать на продаже школы

Юный американец Килан Шили выставил на продажу в интернете здание собственной школы в городе Индепенденс. Как сообщает Fox, объявление появилось на портале Craigslist.

В описании 18-летний ученик указал, что рядом со школой есть новое футбольное поле, супермаркет, а также огромная автостоянка. В качестве преимуществ самого здания Шили указал наличие большой столовой. В графе причина продажи старшеклассник указал: "Школа потеряла всех своих учеников". 20-комнатное помещение молодой человек оценил в 12 275 долларов (около 760 тысяч рублей).

Объявление привлекло внимание полицейских. В частности, их обеспокоила фраза, что школа "потеряла всех своих учеников". Правоохранители расценили это как возможную угрозу жизни школьникам.

На допросе Шили пояснил, что имел в виду другое - его класс выпускается в этом году, а значит, больше в школе никто учиться не будет. Уголовное дело правоохранители заводить не стали, а вот руководство учебного заведения порыв Шили не оценило, - его отстранили от занятий до конца года и не разрешили присутствовать на выпускном.