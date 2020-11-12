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Старшеклассник решил заработать на продаже школы
12 ноября 2020, 01:05 • 58 • В мире
Ученик старших классов из американского города Индепенденс решил заработать на продаже школы и выставил объявление в интернете. В ситуацию быстро вмешались полицейские.
Юный американец Килан Шили выставил на продажу в интернете здание собственной школы в городе Индепенденс. Как сообщает Fox, объявление появилось на портале Craigslist.
В описании 18-летний ученик указал, что рядом со школой есть новое футбольное поле, супермаркет, а также огромная автостоянка. В качестве преимуществ самого здания Шили указал наличие большой столовой. В графе причина продажи старшеклассник указал: "Школа потеряла всех своих учеников". 20-комнатное помещение молодой человек оценил в 12 275 долларов (около 760 тысяч рублей).
Объявление привлекло внимание полицейских. В частности, их обеспокоила фраза, что школа "потеряла всех своих учеников". Правоохранители расценили это как возможную угрозу жизни школьникам.
На допросе Шили пояснил, что имел в виду другое - его класс выпускается в этом году, а значит, больше в школе никто учиться не будет. Уголовное дело правоохранители заводить не стали, а вот руководство учебного заведения порыв Шили не оценило, - его отстранили от занятий до конца года и не разрешили присутствовать на выпускном.
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