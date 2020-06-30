|
Старообрядческий митрополит Московский и всея Руси Корнилий высказался о важности Бога в Конституции
30 июня 2020, 21:00 • 27 • Политика
В нашем Отечестве религия стала одной из основ государственности, об этом напомнил Предстоятель Русской Православной старообрядческой Церкви митрополит Корнилий, комментируя вносимые в Конституцию изменения.
Старообрядческий митрополит Московский и всея Руси Корнилий высказался по поводу поправок в Конституцию России. Предстоятель Русской Православной старообрядческой Церкви (крупнейшего старообрядческого "поповского" согласия) подчеркнул, что упоминание о Боге в Основном законе страны чрезвычайно важно.
Несмотря на возражения противников этих перемен, религия внесла значимый вклад в становление нашей страны.
Он добавил, что возражения, с которыми приходится сталкиваться поборникам поправок, - "наследство советского безбожного периода в истории России прошлого века, которое привело к недостатку религиозного просвещения".
"Надеюсь, что и неверующие люди поймут важность этой поправки, ибо так исторически сложилось, что в нашем Отечестве религия стала одной из основ государственности", - отметил Предстоятель Русской Православной старообрядческой Церкви, с которым неоднократно встречался Владимир Путин, в том числе в Центре московского старообрядчества в Рогожской Слободе.
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июня 2020, 16:00
|
27 июня 2020, 03:00
|
25 июня 2020, 02:55
|
29 июня 2020, 18:00
|
24 июня 2020, 18:00
|
24 июня 2020, 15:00
|
28 июня 2020, 12:00