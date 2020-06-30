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Старообрядческий митрополит Московский и всея Руси Корнилий высказался о важности Бога в Конституции

30 июня 2020, 21:00  •  27 • Политика
В нашем Отечестве религия стала одной из основ государственности, об этом напомнил Предстоятель Русской Православной старообрядческой Церкви митрополит Корнилий, комментируя вносимые в Конституцию изменения.
Старообрядческий митрополит Московский и всея Руси Корнилий высказался по поводу поправок в Конституцию России. Предстоятель Русской Православной старообрядческой Церкви (крупнейшего старообрядческого "поповского" согласия) подчеркнул, что упоминание о Боге в Основном законе страны чрезвычайно важно.
Несмотря на возражения противников этих перемен, религия внесла значимый вклад в становление нашей страны.
"Поправку в Конституцию, включающую упоминание веры в Бога, считаю очень важной и даже необходимой. Православие внесло весомый вклад в развитие российской государственности и было бы странным не учесть в Основном законе нашего государства мнения множества верующих христиан", - отметил митрополит Корнилий.
Он добавил, что возражения, с которыми приходится сталкиваться поборникам поправок, - "наследство советского безбожного периода в истории России прошлого века, которое привело к недостатку религиозного просвещения".
"Надеюсь, что и неверующие люди поймут важность этой поправки, ибо так исторически сложилось, что в нашем Отечестве религия стала одной из основ государственности", - отметил Предстоятель Русской Православной старообрядческой Церкви, с которым неоднократно встречался Владимир Путин, в том числе в Центре московского старообрядчества в Рогожской Слободе.

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