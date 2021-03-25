Старого учителя с обочины жизни вытащил его бывший ученик: Помогли соцсети и неравнодушие

Власти назначили человеку, который полвека нёс знания детям, крошечную пенсию. Но старого учителя с обочины жизни вытащил его бывший ученик. Помогли социальные сети и неравнодушие сограждан.

Всю свою жизнь Хосе Вилларруэль проработал учителем на замене. Когда школы закрыли из-за пандемии, а обучение перевели в дистанционный формат, педагогу предложили выбор: или числиться в штате, но не получать ни копейки, или выйти на пенсию. Он выбрал второе. Власти калифорнийского города Фонтана назначили ему крошечную пенсию, а единовременного пособия хватило лишь на раздачу срочных долгов.

Снимать жильё было не на что. В результате 77-летний Хосе Вилларруэль оказался в буквальном смысле слова на обочине - стал жить в своей машине. Как и прежде, ездил в супермаркет, мыл авто на мойке самообслуживания, иногда посещал городской общественный центр для пожилых людей.

Однажды его припаркованный автомобиль заметил 21-летний Стивен Нава. Мужчина обратил внимание на спящего на заднем сиденье старика. Каково же было удивление, когда он узнал в нём своего бывшего учителя.

Стивен тут же обналичил с карты все деньги. На эти 300 долларов он снял номер в отеле для Вилларруэля. Но этого было мало. Молодой человек запустил сбор средств при помощи краудфандинговой платформы, а внимание к этому привлёк через ролик в TikTok.

Всего за несколько дней удалось собрать 27 тысяч долларов (чуть больше двух миллионов рублей). Так старого учителя с обочины жизни вытащил его бывший ученик. В центре для пожилых Вилларруэлю был вручён чек и подарки. На церемонию приехал мэр и множество учеников, в которых педагог когда-то вложил немало сил. Власти клятвенно обещали разобраться, почему старику после потери работы была назначена пенсия, которой не хватало даже на аренду жилья, сообщает телеканал Fox News.