|
Старого учителя с обочины жизни вытащил его бывший ученик: Помогли соцсети и неравнодушие
25 марта 2021, 06:15 • 180 • В мире
Власти назначили человеку, который полвека нёс знания детям, крошечную пенсию. Но старого учителя с обочины жизни вытащил его бывший ученик. Помогли социальные сети и неравнодушие сограждан.
Всю свою жизнь Хосе Вилларруэль проработал учителем на замене. Когда школы закрыли из-за пандемии, а обучение перевели в дистанционный формат, педагогу предложили выбор: или числиться в штате, но не получать ни копейки, или выйти на пенсию. Он выбрал второе. Власти калифорнийского города Фонтана назначили ему крошечную пенсию, а единовременного пособия хватило лишь на раздачу срочных долгов.
Снимать жильё было не на что. В результате 77-летний Хосе Вилларруэль оказался в буквальном смысле слова на обочине - стал жить в своей машине. Как и прежде, ездил в супермаркет, мыл авто на мойке самообслуживания, иногда посещал городской общественный центр для пожилых людей.
Однажды его припаркованный автомобиль заметил 21-летний Стивен Нава. Мужчина обратил внимание на спящего на заднем сиденье старика. Каково же было удивление, когда он узнал в нём своего бывшего учителя.
Стивен тут же обналичил с карты все деньги. На эти 300 долларов он снял номер в отеле для Вилларруэля. Но этого было мало. Молодой человек запустил сбор средств при помощи краудфандинговой платформы, а внимание к этому привлёк через ролик в TikTok.
Всего за несколько дней удалось собрать 27 тысяч долларов (чуть больше двух миллионов рублей). Так старого учителя с обочины жизни вытащил его бывший ученик. В центре для пожилых Вилларруэлю был вручён чек и подарки. На церемонию приехал мэр и множество учеников, в которых педагог когда-то вложил немало сил. Власти клятвенно обещали разобраться, почему старику после потери работы была назначена пенсия, которой не хватало даже на аренду жилья, сообщает телеканал Fox News.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
180
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 марта 2021, 00:00
|
20 марта 2021, 08:00
|
22 марта 2021, 11:20
|
19 марта 2021, 03:35
|
21 марта 2021, 01:25
|
21 марта 2021, 14:15
|
21 марта 2021, 01:25