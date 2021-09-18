Старинные книги, тайные письма и сейф: Житель Британии поделился находками из лабиринта под домом

Житель графства Сассекс Фредди Гуддолл живёт в доме, которому более 500 лет. Случайно он нашёл под ним лабиринт. Он рассказал всему миру про старинные книги, тайные письма и сейф, которым почти два века.

Гуддолл изучал старые фотографии, сделанные внутри дома, и обратил внимание на несоответствие нынешней обстановке. В библиотеке на снимках была дверь, на месте которой сейчас стоит шкаф.

Мужчина снял нижнюю полку и часть задней стенки и обнаружил за шкафом проход. О путешествии в глубины найденного им лабиринта он рассказывал в TikTok.

Под домом обнаружились скрытые помещения и проходы. 23-летний хозяин дома предположил, что эти узкие коридоры когда-то использовали слуги, чтобы не докучать владельцам поместья. В одном из закоулков был найден сейф.

Не раз и не два пришлось спуститься Фредди и его приятелю в лабиринт, чтобы различными инструментами вскрыть находку. Но железный ящик не поддавался. Только вытащив его на улицу и применив электропилу, удалось добраться до содержимого. Внутри были старинные книги и тайные письма. Бумаги датированы 1848 годом.

В одном из скрытых помещений под домом обнаружились деревянные школьные парты с откидными крышками и учебники. Они относятся приблизительно к началу XX века, пишет Daily Mail.

"Я оставил комнаты в том виде, в котором они были, мне нравится, что они были в таком виде на протяжении сотен лет, в каждой комнате так много истории", - рассказал британец.