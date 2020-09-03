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Старинные карты показали правду о принадлежности Курил: Историк привёл доказательства

03 сентября 2020, 12:30  •  196 • Политика
Старинные карты конца XVIII века показали правду о принадлежности Курил. Профессор Института стран Востока на базе Института востоковедения РАН Анатолий Кошкин привёл убедительные доказательства.
На пресс-конференции историк объявил об исторической находке. Карты периода правления императрицы Екатерины II доказывают, что абсолютно все Курильские острова принадлежали Российской империи.
По словам Кошкина, есть карты, где Курилы закрашены тем же цветом, что и вся Россия, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Специалист считает это доказательство 1796 года наиболее явным и убедительным из всех. Он объяснил, что острова, на которые претендует Япония, тогда носили несколько иные названия: Кунашир именовали Кунасири, Итуруп - Итурупу, а Шикотан - Сикота.
Япония и Россия после Второй мировой войны не подписали мирный договор. Споры вокруг российских островов на Курилах Шикотан, Хабомаи, Кунашир и Итуруп ведутся до сих пор. Премьер-министр Синдзо Абэ подал в отставку, но перед этим позвонил президенту России Владимиру Путину и в очередной раз заявил о намерении заключить мирный договор. Но документ будет подписан лишь в том случае, если диалог по Курилам будет продолжен.
Ёсихидэ Суга, один из наиболее вероятных преемников Абэ, генсек кабинета министров Японии, 2 сентября сообщил, что намерен продолжать курс по отчуждению островов у России.

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