Стариков научил говорить по-русски про Украину и Белоруссию

В своём Telegram-канале "Николай Стариков" он отметил такой факт, что сначала соседние страны пытались убедить жителей России, "что мы должны говорить "в Украине", хотя всегда по-русски говорили "на".

"Теперь требуют называть Белоруссию Беларусью", - отметил он.

Эксперт добавил, что в связи с этим специально говорил с лингвистами, которые уточнили, что в русском языке нет буквы "а" в качестве связующей двух частей слова.

"Поэтому - Белоруссия. Поэтому - на Украине. Так по-русски", - подчеркнул он.

При этом Стариков отметил, что на других языках, в других культурах "пусть говорят, как им нравится".

"Мы не должны менять великий русский язык в угоду политической конъюнктуре", - подытожил он.