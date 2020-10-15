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Стариков научил говорить по-русски про Украину и Белоруссию

15 октября 2020, 15:35  •  149 • Политика
Лидер движения "Патриоты великого Отечества" и политэксперт Николай Стариков научил говорить по-русски про Украину и Белоруссию.
В своём Telegram-канале "Николай Стариков" он отметил такой факт, что сначала соседние страны пытались убедить жителей России, "что мы должны говорить "в Украине", хотя всегда по-русски говорили "на".
"Теперь требуют называть Белоруссию Беларусью", - отметил он.
Эксперт добавил, что в связи с этим специально говорил с лингвистами, которые уточнили, что в русском языке нет буквы "а" в качестве связующей двух частей слова.
"Поэтому - Белоруссия. Поэтому - на Украине. Так по-русски", - подчеркнул он.
При этом Стариков отметил, что на других языках, в других культурах "пусть говорят, как им нравится".
"Мы не должны менять великий русский язык в угоду политической конъюнктуре", - подытожил он.

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