Старики вымирают - цифры испугали даже Росстат: "Убрать немедленно!"

Экономист Михаил Хазин прокомментировал Царьграду информацию об исчезновении на сайте Росстата данных о том, что количество пенсионеров в России за год сократилось на 1,2 миллиона человек. По его словам, руководство, узнав о масштабе катастрофы, испугалось, стало рвать на себе остатки волос и приказало немедленно убрать эту информацию.

По словам Хазина, можно высказывать разные предположения о случившемся. Например, что Пенсионный фонд поменял методику подсчёта. Однако экономист не понимает, как можно считать пенсионеров не "в штуках", когда каждому из них нужно выплачивать деньги.

Схожая ситуация, по словам Михаила Хазина, была в 2010 году, года из-за высокой температуры в Центральной России умерло много людей. После это смертность была заметно ниже, что ставил себе в заслугу Минздрав. Однако на деле, как считает Михаил Хазин, тогда из жизни ушли те люди, которые должным были "умереть в течение следующих двух-трех лет".

"В результате всех тех событий, которые были из-за карантина, умерло больше пенсионеров, чем обычно. Те, кто добавляется в пенсионеры, не компенсировали их выбытие. А следующие два-три года будет наоборот - смертность будет ниже. И тогда Минздрав снова будет рассказывать о том, как он эффективно работает. Но с точки зрения текущего политического момента, особенно выборов, показывать цифру минус больше миллиона пенсионеров - это, конечно, совершенно невозможно. Так что я думаю, что было принято политическое решение", - пояснил Михаил Хазин.

Напомним, Росстат закрыл статистику по количеству пенсионеров в России, после того как базе сокращение их численности перевалило за 1,2 миллиона человек.